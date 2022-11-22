23 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 листопада відзначають Національний день еспресо і День горіхів кеш'ю в США, а віряни вшановують День пам'яті святого Георгія Побідоносця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 23 листопада, вшановують День пам'яті святого Георгія Побідоносця. Він був вихідцем з Каппадокії, території сучасної Туреччини. Батько його прийняв мученицьку смерть за Христа, коли Георгів був ще дитям. А його мама, котра володіла маєтком у Палестині, переселилася з ним на батьківщину.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 23 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, а також Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1708 – РПЦ з політичних міркувань піддала анафемі українського гетьмана Івана Мазепу.

1917 – Олександр Немітц направив телеграму Генеральному Секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР.

1938 – Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.

1956 — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія).

1994 – під час експедиції спортсменів альпіністського клубу "Одеса" в Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів).

1996 – офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни. Тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військового контингенту з території Чеченської Республіки Ічкерія.

2003 – внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.

2007 – почала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИСТОПАДА

912 – Оттон I Великий, перший імператор (з 962) Священної Римської Імперії

1527 – Лі Чжи, один з найбільш оригінальних і суперечливих мислителів китайського середньовіччя, історик, письменник і літературний критик періоду занепаду династії Мін.

1804 – Франклін Пірс, 14-й президент США, (1853—1857).

1837 – Ян Дидерик ван дер Ваальс, нідерландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики в 1910.

1858 – Марія Башкірцева, французька художниця українського походження, майстер жанрового живопису.

1871 – Антін Кравс, український військовий діяч, генерал-четар УГА

1876 – Мануель де Фалья, іспанський композитор.

1883 – Хосе Клементе Ороско, мексиканський художник і графік, один з головних новаторів в галузі монументального живопису XX століття.

1887 – Генрі Мозлі, британський фізик, один з основоположників рентгенівської спектроскопії та ствердження концепції атомного номера у фізиці і хімії.

1896 – Віктор Косенко, український композитор і піаніст.

1903 – Олександр Івченко, український авіаконструктор; член АН УРСР; керівник розробки поршневих, пізніше турбореактивних двигунів для багатьох типів літаків.

1919 – Стросон, Пітер Фредерік, британський філософ, представник аналітичної філософії.

1927 – Гай Матісон Девенпорт, американський письменник, перекладач, поет, есеїст, художник. Перша збірка оповідань Гая Девенпорта "Татлін!: Шість історій" ("Tatlin!: Six Stories") з ілюстраціями автора вийшла в 1974.

1933 – Кшиштоф Пендерецький, сучасний польський композитор, диригент, педагог.

1935 – Володимир (Сабодан), настоятель УПЦ (МП).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Випав іній 23 листопада – буде мороз

Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання

Не можна вирушати у далеку дорогу

Ввечері випав іній – чекай рясного снігопаду

Багато снігу випало 23 листопада – зима, навпаки, буде теплою

Туман по землі стелиться – за прикметами, чекай відлиги

Голосно цвірінькають горобці 23 листопада – буде відлига

Багато пуху у горобиних гніздах – скоро настануть холоди

Горобці 23 листопада ховаються в траві – варто чекати сніжної бурі

Рябчики ночують поруч з ялицями – вночі буде вітер, а вранці вдарить мороз

Якщо пригостити людину, з якою знаходишся у сварці, освяченим хлібом, то незабаром відбудеться перемир’я.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати

Не слід у цей день лінуватися та байдикувати

Не гоже сьогодні приймати важливих рішень

Не можна нині ходити в гості

Не слід сьогодні брати гроші у борг

Читайте також: Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго