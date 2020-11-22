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23 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 листопада, у світі відзначають Міжнародний день акварелі, а також віряни вшановують День пам'яті святого Георгія Побідоносця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять День пам'яті святого Георгія Побідоносця.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 23 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день акварелі.
- 1708 — РПЦ з політичних міркувань піддала анафемі українського гетьмана Івана Мазепу.
- 1917 — Олександр Немітц направив телеграму Генеральному Секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР.
- 1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.
- 1956 — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія).
- 1963 — в Далласі сталося одне з найгучніших вбивств XX століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).
- 1994 — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу "Одеса" в Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів).
- 2003 — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.
- 2007 — почала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИСТОПАДА
- 1804 — Франклін Пірс, 14-й президент США, (1853—1857).
- 1837 — Ян Дидерик ван дер Ваальс, нідерландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики в 1910.
- 1858 — Марія Башкірцева, французька художниця українського походження, майстер жанрового живопису.
- 1871 — Антін Кравс, український військовий діяч, генерал-четар УГА.
- 1883 — Хосе Клементе Ороско, мексиканський художник і графік, один з головних новаторів в галузі монументального живопису XX століття.
- 1887 — Генрі Мозлі, британський фізик, один з основоположників рентгенівської спектроскопії та ствердження концепції атомного номера у фізиці і хімії.
- 1896 — Віктор Косенко, український композитор і піаніст.
- 1903 — Олександр Івченко, український авіаконструктор.
- 1919 — Стросон, Пітер Фредерік, британський філософ, представник аналітичної філософії.
- 1927 — Гай Матісон Девенпорт, американський письменник, перекладач, поет, есеїст, художник.
- 1933 — Кшиштоф Пендерецький, сучасний польський композитор, диригент, педагог.
- 1935 — Володимир (Сабодан), предстоятель УПЦ (МП).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вранці видно іній – до морозу.
- Вітряна погода – до похолодання і хуртовини.
- Якщо в цей день трапиться сильна негода, то потрібно вийти на ганок і низько вклонитися землі. Стародавні слов'яни вірили, що негода викликана тим, що Земля розлютилася на людей, і хоче їх покарати.
- Побачити ввечері іній – до сильного снігопаду.
- Випало багато снігу – зима буде теплою.
- Туман по землі стелиться – до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще відкласти далекі поїздки на потім.
- Не можна зловживати шкідливою їжею.
- Заборонено давати у борг.
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