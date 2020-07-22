На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
23 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 76
Сьогодні, 23 липня, віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського. Також в усьому світі відзначають День китів і дельфінів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського. Преподобний Антоній – засновник Києво-Печерського монастиря, а також один з основоположників руського чернецтва.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 23 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан, а також Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день китів і дельфінів
- 971 – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
- 1093 – половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.
- 1840 – Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.
- 1873 – французький художник Гюстав Курбе (Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тисяч франків золотом за демонтаж Вандомської колони у дні Паризької Комуни.
- 1888 – у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.
- 1900 – відкрили Паризьке метро.
- 1901 – німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.
- 1908 – молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.
- 1936 – створено Інститут історії України АН УСРР.
- 1951 – у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.
- 1965 – на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
- 1966 – запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.
- 1974 – повалено диктатуру "чорних полковників" у Греції.
- 1975 – Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.
- 1979 – духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.
- 1980 – запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт із Азії, в'єтнамець Фам Туан.
- 1982 – ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
- 1990 – Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИПНЯ
- 1796 – Франц Бервальд, видатний шведський композитор-романтик, чия музика не була по достоїнству оцінена сучасниками.
- 1888 – Сер Айван Вайтсайд Магілл, британський анестезіолог ірландського походження.
- 1888 – Реймонд Чандлер, американський письменник.
- 1906 – Владимир Прелог, хорватсько-швейцарський хімік-органік, спільно з Джоном Корнфортом був удостоєний Нобелівської премії з хімії (1975).
- 1915 – Михайло Матусовський, радянський поет, перекладач творів Т. Шевченка та інших українських поетів.
- 1933 – Річард Роджерс, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Імператорської та Прітцкерівської (2007) премій.
- 1938 – Вагріч Бахчанян, український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст.
- 1946 – Олександр Кайдановський, радянський актор, режисер і сценарист українського походження.
- 1961 – Вуді Гаррельсон, американський актор, продюсер і драматург.
- 1969 – Дмитро Христич, український хокеїст.
- 1976 – Ігор Карпенко, український хокеїст.
- 1982 – Пол Веслі, американський актор.
- 1989 – Деніел Редкліфф, британський кіноактор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вночі у цей день гроза, то вдень буде тепла погода.
- Якщо жаби вилізли на берег та стрибають, буде приємна погода.
- Коли різко загримів грім – чекай короткого дощу. А от якщо сильний грім, то буде злива.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не бажано сьогодні планувати відпочинок на природі, адже у цей день тварини особливо небезпечні;
- Також не варто у цей день виконувати жодних фінансових операцій, аби не накликати проблем з грішми;
- Не слід влаштовувати гучних гулянь і застіль, аби не свято не закінчилось слізьми.
Читайте також: Гороскоп на 23 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 22 липня
-
21:54Популярні помилки при догляді за волоссям, які вам дорого обійдуться
-
21:22Якими є вподобання чоловіка у сексі згідно з його знаком Зодіаку
-
21:0023 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Вчиться все своє життя: індонезієць отримав 32 дипломи за 20 років
-
20:14Redmi K30 Pro Zoom Edition потрапив у ТОП 10 камерофонів за версією DxOMark
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Комета Neowise – зараз на найближчій відстані до Землі: як її побачити
-
19:43Раптом знадобиться: як виспатись під час тривалого польоту
-
19:14Науковці шукають добровольців, аби вивчити поширення коронавірусу на концертах
-
19:00Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються
-
18:46Новий Volkswagen Golf не впорався з "лосячим тестом": відео
-
18:19Кожен третій мешканець ЄС не зміг дозволити собі відпустку минулого року: статистика
-
18:00Гороскоп на 23 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Lenovo Legion Phone Duel: 2 акумулятори, бокова камера та Snapdragon 865+
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:38В Україні дозволили футбольні матчі з глядачами: які правила будуть діяти
-
17:17Науковці розробили "алкотестер", який здатний виявити коронавірус
-
16:50Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію
-
16:39Чи була в Росса та Рейчел перерва: Девід Швіммер відповів на головне питання ДРУЗІВ
-
16:19Донька Сінді Кроуфорд знялась голою для японського Vogue (фото 18+)
-
15:57Орландо Блум зробив тату на честь собаки
-
15:43Дієтологи розповіли, чому не бажано їсти ягоди та фрукти після обіду
-
15:29Microsoft кардинально змінює інтерфейс Office: відео
-
15:13Еволюцію систем безпеки показали на прикладі краш-тесту старого Fiat і нової BMW
-
14:50Фахівці назвали найобурливіший фільм 2019 року
- 22 липня
-
21:22Якими є вподобання чоловіка у сексі згідно з його знаком Зодіаку
-
19:00Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються
-
14:27Карантин в Україні продовжили до 31 серпня, але з нововведеннями: що змінилось
-
12:35Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 липня
-
07:23Чи безпечно ходити у спортзал під час пандемії коронавірусу
- 21 липня
-
21:31Хто такі спорносексуали: розповідаємо на прикладі топових футболістів
-
18:11Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти
-
16:20Фільми з Робіном Вільямсом: найкращі ролі улюбленого актора в кіно
-
12:00День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
07:13Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі
- 20 липня
-
21:54Рейтинг громадських місць, які найчастіше вибирають пари для сексу
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
18:07Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
13:41Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують
-
11:46Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня
-
07:21Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок
- 19 липня
-
21:51У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс
-
19:22Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці
-
17:25Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
-
14:50Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
12:19Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів