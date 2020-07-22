23 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 липня, віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського. Також в усьому світі відзначають День китів і дельфінів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського. Преподобний Антоній – засновник Києво-Печерського монастиря, а також один з основоположників руського чернецтва.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 23 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан, а також Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день китів і дельфінів

971 – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.

1093 – половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.

1840 – Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.

1873 – французький художник Гюстав Курбе (Gustave Courbet) перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тисяч франків золотом за демонтаж Вандомської колони у дні Паризької Комуни.

1888 – у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.

1900 – відкрили Паризьке метро.

1901 – німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.

1908 – молодотурецька революція. Відновлення конституції в Османській імперії.

1936 – створено Інститут історії України АН УСРР.

1951 – у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.

1965 – на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

1966 – запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

1974 – повалено диктатуру "чорних полковників" у Греції.

1975 – Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.

1979 – духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.

1980 – запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт із Азії, в'єтнамець Фам Туан.

1982 – ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

1990 – Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

Пам'ятник Богданові Хмельницькому у Києві

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИПНЯ

1796 – Франц Бервальд, видатний шведський композитор-романтик, чия музика не була по достоїнству оцінена сучасниками.

1888 – Сер Айван Вайтсайд Магілл, британський анестезіолог ірландського походження.

1888 – Реймонд Чандлер, американський письменник.

1906 – Владимир Прелог, хорватсько-швейцарський хімік-органік, спільно з Джоном Корнфортом був удостоєний Нобелівської премії з хімії (1975).

1915 – Михайло Матусовський, радянський поет, перекладач творів Т. Шевченка та інших українських поетів.

1933 – Річард Роджерс, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Імператорської та Прітцкерівської (2007) премій.

1938 – Вагріч Бахчанян, український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст.

1946 – Олександр Кайдановський, радянський актор, режисер і сценарист українського походження.

1961 – Вуді Гаррельсон, американський актор, продюсер і драматург.

1969 – Дмитро Христич, український хокеїст.

1976 – Ігор Карпенко, український хокеїст.

1982 – Пол Веслі, американський актор.

1989 – Деніел Редкліфф, британський кіноактор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вночі у цей день гроза, то вдень буде тепла погода.

Якщо жаби вилізли на берег та стрибають, буде приємна погода.

Коли різко загримів грім – чекай короткого дощу. А от якщо сильний грім, то буде злива.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не бажано сьогодні планувати відпочинок на природі, адже у цей день тварини особливо небезпечні;

Також не варто у цей день виконувати жодних фінансових операцій, аби не накликати проблем з грішми;

Не слід влаштовувати гучних гулянь і застіль, аби не свято не закінчилось слізьми.

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