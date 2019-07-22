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23 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 липня, віряни вшановують Антонія Печерського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
23 липня Православна церква вшановує пам'ять Антонія Печерського. Святий народився в містечку Любечі, розташованому недалеко від Чернігова. Дуже хотів побачити місце земного життя Ісуса Христа, тому відвідав Палестину. На зворотному шляху прийняв постриг на горі Афон, де прожив кілька років.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 23 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 971 – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
- 1840 – Великобританія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.
- 1873 – французький художник Гюстав Курбе перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тис. франків золотом за демонтаж Вандомської колони в дні Паризької Комуни.
- 1888 – у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.
- 1900 – відкрили Паризьке метро.
- 1901 – німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.
- 1906 – вийшло перше число першої газети осетинською мовою – "Ирон газет".
- 1951 – у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.
- 1975 – Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.
- 1979 – духовний лідер Ірану аятола Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.
- 1980 – запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт з Азії, в'єтнамець Фам Туан.
- 1982 – ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИПНЯ
- 1888 – Сер Айван Вайтсайд Магілл, британський анестезіолог ірландського походження.
- 1888 – Реймонд Чендлер, американський письменник.
- 1906 – Владимир Прелог, хорватсько-швейцарський хімік-органік, спільно з Джоном Корнфортом був відзначений Нобелівською премією з хімії.
- 1933 – Річард Роджерс, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Імператорської премії.
- 1938 – Вагріч Бахчанян, харківський митець, поет-концептуаліст.
- 1961 – Вуді Гаррельсон, американський актор, продюсер та драматург.
- 1969 – Дмитро Христич, український хокеїст.
- 1976 – Ігор Карпенко, український хокеїст.
- 1982 – Пол Веслі, американський актор.
- 1989 – Деніел Редкліфф, британський кіноактор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 23 липня за вікном йде дощ з грозою, то рибалка буде успішною.
- Багато ряски на воді, то до вдалого року.
- Гроза вночі, то на гарну погоду.
- Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися в вулику, то до спеки.
- Стебла картоплі високо підняті, то до сонячної погоди, поникли, то до дощу.
- Веселка в першій половині дня, то до сильного вітру.
- Метеликів не видно, то до дощу.
- Равлики на дерева залізли, то до зливи.
- Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять, то ввечері випадуть опади.
- Сон з 22 на 23 липня якщо і виповнитися, то тільки для тих, хто в цей день народився. Сновидіння, побачене вдень 23 липня, збудеться: гарне – через два тижні, погане – через рік.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто планувати відпочинок на природі – тварини сьогодні вкрай небезпечні, особливо комахи.
- Сьогодні не рекомендують жодних фінансових операцій. Зачекайте до більш сприятливого часу.
- Також не влаштовуйте великих гулянь та застіль – все закінчиться слізьми.
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