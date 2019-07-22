23 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 липня, віряни вшановують Антонія Печерського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

23 липня Православна церква вшановує пам'ять Антонія Печерського. Святий народився в містечку Любечі, розташованому недалеко від Чернігова. Дуже хотів побачити місце земного життя Ісуса Христа, тому відвідав Палестину. На зворотному шляху прийняв постриг на горі Афон, де прожив кілька років.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 23 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

971 – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.

1840 – Великобританія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.

1873 – французький художник Гюстав Курбе перейшов кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину. У такий спосіб він уник штрафу в 323 тис. франків золотом за демонтаж Вандомської колони в дні Паризької Комуни.

1888 – у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.

1900 – відкрили Паризьке метро.

1901 – німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.

1906 – вийшло перше число першої газети осетинською мовою – "Ирон газет".

1951 – у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.

1975 – Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.

1979 – духовний лідер Ірану аятола Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.

1980 – запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт з Азії, в'єтнамець Фам Туан.

1982 – ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИПНЯ

1888 – Сер Айван Вайтсайд Магілл, британський анестезіолог ірландського походження.

1888 – Реймонд Чендлер, американський письменник.

1906 – Владимир Прелог, хорватсько-швейцарський хімік-органік, спільно з Джоном Корнфортом був відзначений Нобелівською премією з хімії.

1933 – Річард Роджерс, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Імператорської премії.

1938 – Вагріч Бахчанян, харківський митець, поет-концептуаліст.

1961 – Вуді Гаррельсон, американський актор, продюсер та драматург.

1969 – Дмитро Христич, український хокеїст.

1976 – Ігор Карпенко, український хокеїст.

1982 – Пол Веслі, американський актор.

1989 – Деніел Редкліфф, британський кіноактор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 23 липня за вікном йде дощ з грозою, то рибалка буде успішною.

Багато ряски на воді, то до вдалого року.

Гроза вночі, то на гарну погоду.

Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися в вулику, то до спеки.

Стебла картоплі високо підняті, то до сонячної погоди, поникли, то до дощу.

Веселка в першій половині дня, то до сильного вітру.

Метеликів не видно, то до дощу.

Равлики на дерева залізли, то до зливи.

Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять, то ввечері випадуть опади.

Сон з 22 на 23 липня якщо і виповнитися, то тільки для тих, хто в цей день народився. Сновидіння, побачене вдень 23 липня, збудеться: гарне – через два тижні, погане – через рік.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто планувати відпочинок на природі – тварини сьогодні вкрай небезпечні, особливо комахи.

Сьогодні не рекомендують жодних фінансових операцій. Зачекайте до більш сприятливого часу.

Також не влаштовуйте великих гулянь та застіль – все закінчиться слізьми.

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