23 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 квітня, у світі відзначають Всесвітній день книг і авторського права, а в Україні закінчується Великий піст. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 23 квітня православна церква шанує пам'ять мученика Терентія і його дружину, які постраждали при правлінні імператора Декія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 23 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Зенон, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній День книги та авторського права

День психолога

215 до н. е. – в Римі відкрили храм Венери

303 – за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині обезголовили Георгія Переможця

971 – візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силистрія)

1185 – попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор Святославич разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців

1635 – в Бостоні заснована перша в США публічна школа

1656 – собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами

1867 – англійська королева Вікторія і французький імператор Наполеон III відхилили план будівництва тунелю під Ла-Маншем

1907 – Джек Лондон вирушив в кругосвітню подорож

1918 – Українська Центральна Рада зобов'язалася поставляти кайзерівській Німеччині продовольства для потреб армії

1928 – Верховний Суд Канади постановив, що жінки не є "персонами" (фізичними особами)

1929 – відкрилася XVI конференція ВКП (б), на якій було прийнято 1-й п'ятирічний план

1942 – в Німеччині оголошена сільськогосподарська повинність для хлопчиків 14-16 років і дівчаток 16-17 років

1956 – Відбувся перший концерт Елвіс Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада

1959 – створено Спілку журналістів України (нині Національна спілка журналістів України)

ХТО НАРОДИВСЯ 23 КВІТНЯ

1564 – Вільям Шекспір, відомий англійський поет епохи Відродження

1 693 – Вільям Кеслон, англійський гравер, друкар

1775 – Джозеф Меллорд Вільям Тернер, англійський майстер романтичного живопису

1918 – Дрюон Моріс – французький письменник. Всього Дрюон написав понад 50 романів, драматургічних поем і п'єс

1918 – Георгій Віцин, кіноактор

1922 – Шейх Назим Кібрісі, мусульманський релігійний діяч і святий, великий муфтій і духовний лідер суфійського ордена

1979 – Лаурі Юльонен, музикант, співак, лідер фінської групи The Rasmus

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Червоне сонце в туманному серпанку або в блакитних і рожевих маревах – до врожаю хліба.

Якщо сонце з-за гори викотилося і як на долоню на землю лягло, то доведеться землю переорювати та сіяти заново.

Ясне сонце – слід переорювати озиме поле і досівати ярі.

Вранці туман проти сонця – до дощу.

Якщо з'явилися сережки на ліщині, то більше морозів не буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна робити пропозицію руки та серця.

Не варто в цей день співати та танцювати, закочувати гучні гулянки.

Забороняється лаятися, критикувати та ображати навколишніх.

Не варто в цей день їсти гарячу їжу до полудня.

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