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23 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 квітня, віряни відзначають день Святого Георгія, а також українці відзначають Всеукраїнський день психолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни відзначають день Святого Георгія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 23 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Африкан, Зенон, Максим, Терентій, Федір, Яків, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всеукраїнський день психолога
- Всесвітній день книги та авторського права
- 1851 – випущена перша поштова марка Канади. Її автором був творець залізничної мережі країни, інженер Сендфорд Флемінг.
- 1889 – в листі Антон Чехов написав фразу, що стала крилатою: "Стислість – сестра таланту".
- 1896 – у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.
- 1907 – Джек Лондон вирушив у подорож навколо світу на двощогловому судні.
- 1956 – відбувся перший концерт Елвіса Преслі у Лас-Вегасі.
- 1959 – створено Спілку журналістів України (нині Національна спілка журналістів України).
- 1965 – в космос запущено перший радянський супутник зв'язку "Молния-1".
- 1971 – група Rolling Stones випускає альбом Sticky Fingers.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 КВІТНЯ
- 1918 – Моріс Дрюон, французький письменник, лауреат Гонкурівської премії ("Прокляті королі", "Мемуари Зевса", "Сильні світу цього").
- 1920 – Григорій Тютюнник, український письменник.
- 1923 – Ейв Девідсон, американський письменник-фантаст.
- 1954 – Майкл Мур, кінорежисер, відомий за фільмами "Роджер і я", "Фаренгейт 9/11".
- 1975 – Йоун Тоур Біргіссон, вокаліст і гітарист ісландської пост-рок групи Sigur Rós.
- 1979 – Лаурі Юленен, музикант, співак, лідер фінської групи The Rasmus.
- 1990 – Дев Патель, британський актор індійського походження, який зіграв головну роль у фільмі "Мільйонер із нетрів".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.
- Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, напевно, піде дощ.
- У дощ виїхати 23 квітня – вдалій дорозі бути.
- Якщо 23 квітня хтось йде назустріч з повним відром – поступіться йому дорогою, не переходьте дорогу своїй удачі.
- На порозі не вітаються і не прощаються, щоб не посваритися.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
- Не можна, щоб в домі був безлад, речі невипрані, а рослини не политі. Інакше у вашому будинку не буде розумних і хороших людей.
- Якщо зустрічаєте людину з повним відром або зі сміттєвим пакетом – не переходьте їй дорогу, дайте пройти, інакше ви перейдете дорогу власному везінню.
Читайте також: Гороскоп на 23 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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