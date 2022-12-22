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23 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 грудня, у світі відзначають Всесвітній день сноуборду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 23 грудня, віряни вшановують пам'ять Міни Красномовного. Він був християнським святим, котрий прийняв мученицьку смерть за віру у Христа на початку IV століття. Народився він у 285 році на території сучасного Єгипту.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 23 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Єрмогена, Євграфа, Ангеліни, Іоанна, Стефана, а також Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день сноуборду
- 1583 – В урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність. Ця звістка викликала в Україні численні протести й обурення – для широких мас ідея об'єднання всього християнства відступала перед загрозою латинізації і полонізації України.
- 1846 – Брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями.
- 1873 – Засноване Наукове товариство імені Шевченка.
- 1913 – Відбувся перший політ літака Ігоря Сікорського "Ілля Муромець".
- 1947 – 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем.
- 1947 – У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід – транзистор. Згодом вони отримали Нобелівську премію.
- 1953 – народилася Романова Марія Володимирівна – голова Російського імператорського дому (2009 рік).
- 1954 – Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Brigham в Бостоні, штат Массачусетс. Операція дозволила братові Херріка прожити вісім років.
- 1968 – Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.
- 1972 – Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала. Загинуло понад 10 тисяч людей.
- 1972 – Через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах було врятовано 16 жертв тієї аварії. На основі цих подій у 1993 році режисер Френк Маршалл зняв фільм "Живі".
- 1983 – Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.
- 1986 – У Москву після 7-річного заслання в Горькому повернувся академік-дисидент Андрій Сахаров.
- 1990 – На всенародному референдумі 88 % громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.
- 1991 – Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.
- 1995 – В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей.
- 2015 – російські хакери здійснили Кібератаку на енергетичні компанії України.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ГРУДНЯ
- 1573 – Джованні Баттіста Креспі, італійській художник доби раннього бароко, скульптор і архітектор.
- 1743 – Іполит Богданович, поет, видавець, перекладач. Випускник Києво-Могилянської академії.
- 1790 – Жан-Франсуа Шампольйон, французький історик-орієнталіст, лінгвіст. Визнаний засновник єгиптології, якому вдалось розшифрувати ієрогліфи.
- 1799 – Карл Брюллов, російський живописець (Останній день Помпеї, Вершниця).
- 1878 – Степан Тимошенко, український, американський та німецький вчений. Батько теоретичної механіки. Основоположник теорії міцності матеріалів, теорії пружності та коливань.
- 1882 – Адам Коцко, громадський діяч, борець за український університет у Львові. Убитий польським шовіністом під час студентських виступів 01.07.1910.
- 1924 – Михайло Водяной (Вассерман), артист оперети, керівник Одеського театру музичної комедії, що тепер має його ім'я, народний артист СРСР.
- 1925 – П'єр Береговуа, французький прем'єр-міністр українського походження.
- 1934 – Наталія Фатєєва, актриса театру і кіно (Зоя у фільмі "Три плюс два", дочка професора Мальцева у "Джентльменах удачі", Ірина Соболевська у "Місце зустрічі змінити не можна").
- 1950 – Вісенте Дель Боске, іспанський футболіст (півзахисник) і тренер. З 2008-го – тренер національної збірної Іспанії.
- 1968 – Карла Бруні, італо-французька модель, попспівачка, дружина президента Франції Ніколя Саркозі
- 1968 – Мануель Рівера-Ортіс, американський фотограф.
- 1979 – Скотт Гомес, американський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода ясна, то чекай морозів.
- Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.
- Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.
- Зірки мерехтять – до холоднечі.
- Зірки яскраво горять – до холодів.
- Якщо зірки здаються менше, ніж зазвичай, то буде снігопад.
- Велика Ведмедиця яскраво сяє – до хуртовини.
- Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.
- Якщо погода ясна і безхмарна, то чекай морозів.
- Пиво в бочках піниться – до снігу.
- Хмари білі по небу пливуть – до морозів.
- Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня надто багато працювати
- Не гоже нині брати гроші у борг
- Не слід нині зловживати алкоголем, а також переїдати
- Не варто сьогодні сваритися з рідними та близькими
- Цей день вважається невдалим для укладання ділових угод
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