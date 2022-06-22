23 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 червня, у світі відзначають Міжнародний Олімпійський день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 червня віряни вшановують пам'ять двох священномучеників з ім'ям Тимофій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 23 червня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Олександр, Тимофій, Василь, Іван, Олексій, Сильван, Феофан, Аполлос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день вдів

Міжнародний Олімпійський день

1868 – Крістофер Шоулз (США) отримав патент на друкарську машинку

1917 – на другому Всеукраїнському військовому з'їзді у Києві проголосили перший Універсал Української Центральної Ради

1940 – французький генерал Шарль де Голль прийняв рішення створити Французький національний комітет у Лондоні

1941 – почалася найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди, яка тривала до 29 червня

1961 – набув чинності Договір про мирне наукове використання Антарктики, який підписали ще у 1959 році

1987 – Сергій Бубка поставив світовий рекорд у стрибках з жердиною (6 м 3 см)

1990 – почалося повернення кримських татар на Батьківщину

2001 – стартував офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну, який тривав 3 дні

2016 – референдум щодо членства Великої Британії в ЄС завершився тим, що більшість його учасників (52%) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу (Brexit)

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЧЕРВНЯ

1763 — Жозефіна Богарне, імператриця Франції та перша дружина Наполеона Бонапарта

1874 — Богдан Боднарський, український книгознавець та бібліограф

1889 — Анна Ахматова (Горенко), російська поетеса українського походження

1910 — Жан Ануй, французький драматург і сценарист

1912 — Алан Тюрінг, британський математик, логік та криптограф

1929 — Тед Лапідус, французький кутюр'є

1931 — Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист та автор кінострічки про УПА "Страчені світанки"

1936 — Річард Бах, американський письменник ( Джонатан Лівінгстон, мартин; Ілюзії. Пригоди месії мимохіть)

1938 — Люсіль Спенн, американська співачка

1957 — Френсіс Мак-Дорманд, мериканська акторка театру і кіно (Земля кочівників, Три білборди за межами Еббінга, Міс Петтігрю живе одним днем)

1964 — Джосс Відон, американський режисер та сценарист (Баффі, Месники)

1972 — Зінедін Зідан, знаменитий французький футболіст

1976 — Патрік Вієйра, відомий французький футболіст

1984 — Даффі (Еймі Енн Даффі), відома британська попспівачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.

День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.

Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

На листі верби крапельки липкого соку з'явилися – до негоди.

Павуків не видно – до зміни погоди.

Домашні птахи себе общипують – до дощу.

Курка махає хвостом – до опадів.

Ворони втягнули голови та скуйовдили пір'я – до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна бажати комусь зла.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна брати та давати у борг.

Не можна ходити босоніж по росі.

Не можна залишати в домівці старі та поламані речі.

Не можна вживати алкоголь.

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