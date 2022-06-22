Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

23 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 875
23 червня – четвер - фото 1
23 червня – четвер

Сьогодні, 23 червня, у світі відзначають Міжнародний Олімпійський день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 червня віряни вшановують пам'ять двох священномучеників з ім'ям Тимофій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 23 червня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Олександр, Тимофій, Василь, Іван, Олексій, Сильван, Феофан, Аполлос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

23 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день вдів
  • Міжнародний Олімпійський день
  • 1868 – Крістофер Шоулз (США) отримав патент на друкарську машинку
  • 1917 – на другому Всеукраїнському військовому з'їзді у Києві проголосили перший Універсал Української Центральної Ради
  • 1940 – французький генерал Шарль де Голль прийняв рішення створити Французький національний комітет у Лондоні
  • 1941 – почалася найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди, яка тривала до 29 червня
  • 1961 – набув чинності Договір про мирне наукове використання Антарктики, який підписали ще у 1959 році
  • 1987 – Сергій Бубка поставив світовий рекорд у стрибках з жердиною (6 м 3 см)
  • 1990 – почалося повернення кримських татар на Батьківщину
  • 2001 – стартував офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну, який тривав 3 дні
  • 2016 – референдум щодо членства Великої Британії в ЄС завершився тим, що більшість його учасників (52%) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу (Brexit)
23 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 464344

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЧЕРВНЯ

  • 1763 — Жозефіна Богарне, імператриця Франції та перша дружина Наполеона Бонапарта
  • 1874 — Богдан Боднарський, український книгознавець та бібліограф
  • 1889 — Анна Ахматова (Горенко), російська поетеса українського походження
  • 1910 — Жан Ануй, французький драматург і сценарист
  • 1912 — Алан Тюрінг, британський математик, логік та криптограф
  • 1929 — Тед Лапідус, французький кутюр'є
  • 1931 — Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист та автор кінострічки про УПА "Страчені світанки"
  • 1936 — Річард Бах, американський письменник ( Джонатан Лівінгстон, мартин; Ілюзії. Пригоди месії мимохіть)
  • 1938 — Люсіль Спенн, американська співачка
  • 1957 — Френсіс Мак-Дорманд, мериканська акторка театру і кіно (Земля кочівників, Три білборди за межами Еббінга, Міс Петтігрю живе одним днем)
  • 1964 — Джосс Відон, американський режисер та сценарист (Баффі, Месники)
  • 1972 — Зінедін Зідан, знаменитий французький футболіст
  • 1976 — Патрік Вієйра, відомий французький футболіст
  • 1984 — Даффі (Еймі Енн Даффі), відома британська попспівачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.
  • День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.
  • Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
  • На листі верби крапельки липкого соку з'явилися – до негоди.
  • Павуків не видно – до зміни погоди.
  • Домашні птахи себе общипують – до дощу.
  • Курка махає хвостом – до опадів.
  • Ворони втягнули голови та скуйовдили пір'я – до негоди.
23 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 464355

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна бажати комусь зла.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна брати та давати у борг.
  • Не можна ходити босоніж по росі.
  • Не можна залишати в домівці старі та поламані речі.
  • Не можна вживати алкоголь.

Читайте також: Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять

пропозиції партнерів
Новини