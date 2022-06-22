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23 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 червня, у світі відзначають Міжнародний Олімпійський день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 23 червня віряни вшановують пам'ять двох священномучеників з ім'ям Тимофій.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 23 червня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Олександр, Тимофій, Василь, Іван, Олексій, Сильван, Феофан, Аполлос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день вдів
- Міжнародний Олімпійський день
- 1868 – Крістофер Шоулз (США) отримав патент на друкарську машинку
- 1917 – на другому Всеукраїнському військовому з'їзді у Києві проголосили перший Універсал Української Центральної Ради
- 1940 – французький генерал Шарль де Голль прийняв рішення створити Французький національний комітет у Лондоні
- 1941 – почалася найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди, яка тривала до 29 червня
- 1961 – набув чинності Договір про мирне наукове використання Антарктики, який підписали ще у 1959 році
- 1987 – Сергій Бубка поставив світовий рекорд у стрибках з жердиною (6 м 3 см)
- 1990 – почалося повернення кримських татар на Батьківщину
- 2001 – стартував офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну, який тривав 3 дні
- 2016 – референдум щодо членства Великої Британії в ЄС завершився тим, що більшість його учасників (52%) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу (Brexit)
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЧЕРВНЯ
- 1763 — Жозефіна Богарне, імператриця Франції та перша дружина Наполеона Бонапарта
- 1874 — Богдан Боднарський, український книгознавець та бібліограф
- 1889 — Анна Ахматова (Горенко), російська поетеса українського походження
- 1910 — Жан Ануй, французький драматург і сценарист
- 1912 — Алан Тюрінг, британський математик, логік та криптограф
- 1929 — Тед Лапідус, французький кутюр'є
- 1931 — Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист та автор кінострічки про УПА "Страчені світанки"
- 1936 — Річард Бах, американський письменник ( Джонатан Лівінгстон, мартин; Ілюзії. Пригоди месії мимохіть)
- 1938 — Люсіль Спенн, американська співачка
- 1957 — Френсіс Мак-Дорманд, мериканська акторка театру і кіно (Земля кочівників, Три білборди за межами Еббінга, Міс Петтігрю живе одним днем)
- 1964 — Джосс Відон, американський режисер та сценарист (Баффі, Месники)
- 1972 — Зінедін Зідан, знаменитий французький футболіст
- 1976 — Патрік Вієйра, відомий французький футболіст
- 1984 — Даффі (Еймі Енн Даффі), відома британська попспівачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.
- День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.
- Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
- На листі верби крапельки липкого соку з'явилися – до негоди.
- Павуків не видно – до зміни погоди.
- Домашні птахи себе общипують – до дощу.
- Курка махає хвостом – до опадів.
- Ворони втягнули голови та скуйовдили пір'я – до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна бажати комусь зла.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна брати та давати у борг.
- Не можна ходити босоніж по росі.
- Не можна залишати в домівці старі та поламані речі.
- Не можна вживати алкоголь.
Читайте також: Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять
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