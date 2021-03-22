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23 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 березня, віряни вшановують пам'ять мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторіна та інших. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 23 березня віряни відзначають день Святого Кодрата, який походив зі знатної родини. Володіючи значним багатством, святий не шкодував коштів на допомогу братам-християнам, які були в ув'язненні за віру.
Коли в Нікомідію прибув посланник нечестивого, то святий Кодрат добровільно постав перед ним, щоб своєю самовідданою рішучістю зміцнити мужність ув'язнених побратимів. Спочатку посланник намагався відвернути Кодрата від Христа, обіцяючи йому нагороди та почесті. Потім, побачивши марність своїх спроб, він кинув святого в темницю і повелів покласти його спиною на дрібні цвяхи та придавити великим каменем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 23 березня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1806 – в Англії заборонили работоргівлю
- 1848 – Угорщина оголосила про свою незалежність від Австрії
- 1857 – встановлено перший у світі безпечний ліфт
- 1891 – в Англії вперше використана сітка для футбольних воріт
- 1918 – Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства
- 1928 – Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником
- 1944 – засновано Київський ботанічний сад
- 1965 – в космос полетів перший американський екіпаж з двох осіб
- 1966 – в Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського та архієпископа Кентерберійського
- 1994 – в Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом
- 1997 – в Маямі під час хірургічної операції 10-місячної італійської дівчинці пересаджено сім органів, це рекордна кількість для однієї операції
- 1998 – на 70-й церемонії вручення Оскарів фільм Джеймса Кемерона "Титанік" отримав 11 нагород
ХТО НАРОДИВСЯ 23 БЕРЕЗНЯ
- 1430 – Маргарита Анжуйська, англійська королева, дружина Генріха VI
- 1826 – Людвіг Мінкус (справжнє ім'я Алойзі Людвіг), композитор
- 1881 – Роже Мартен дю Гар, французький письменник, лауреат Нобелівської премії 1937 року
- 1885 – Чарльз Деніелс, американський спортсмен, найкращий плавець початку XX століття
- 1904 – Джоан Кроуфорд, американська кіноактриса
- 1908 – Архип Михайлович Люлька, академік, конструктор авіаційних двигунів
- 1910 – Акіро Куросава, японський кінорежисер
- 1912 – Вернер фон Браун, німецький і американський конструктор, засновник ракетобудування
- 1921 – Дональд Кемпбелл, англійський гонщик
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Холодний вітер в спину – так просто не вдасться вижити зиму.
- Якщо день туманний, буде гарний льон.
- Якщо сніг тане з південного боку від мурашиних куп, літо буде коротке й холодне, якщо з північного – тепле і довге.
- Сині хмари, що біжать по небу, віщують теплу і дощову погоду.
- Гроза в цей день – до врожайного року.
- Якщо повернулися з півдня журавлі, навесні тепло буде.
- Якщо на Василіску туман і шпаки повернулися, то сніг зійде скоро.
- Якщо ластівки прилетіли, то через два тижні почнеться розлив річок.
- В небі жайворонок кружляє – значить, найближчим часом з'явиться перша трава.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 22 на 23 березня не виповниться. Хороші сновидіння, побачені днем 23 березня, можуть збутися через два тижні, погані – через рік.
- Не можна в цей день сваритися і кричати.
- Не можна позичати щось.
- Не слід братися за важку роботу у цей день.
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