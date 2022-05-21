22 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 травня, відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття, а віряни – Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

22 травня православна церква відзначає Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 22 травня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Микола, Димитрій, Василь, Симеон, Еміль, Олена, Юлія, Роман, а також Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день біологічного різноманіття.

Всесвітній день готів.

1849 – Авраам Лінкольн отримав патент на конструкцію плаваючого сухого доку.

1861 – Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.

1892 – доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти.

1846 – у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція "Associated Press".

1906 – американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак (випробуваний 1903 року).

1919 – У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день "неофіційно" став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.

1931 – розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук.

1936 – почався перший чемпіонат СРСР з футболу.

1939 – Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий "Сталевий пакт").

1960 – стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 бала за шкалою Ріхтера – в Чилі.

1971 – відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві й арешт промовця.

1972 – Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.

1972 – Нова конституція змінила назву Цейлону на Республіку Шрі-Ланка.

1979 – похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.

1990 – Фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.

1995 – У Львові було створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка.

1995 – Астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін виявили на фотографіях, які прислав телескоп "Габбл", два нові супутники на орбіті Сатурна.

1998 – у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая.

2002 – у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.

2009 – СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України – "Геноцид").

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ТРАВНЯ

1773 – Гюбер Робер, французький художник.

1813 – Ріхард Ваґнер, німецький композитор.

1840 – Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім'ям якого пов'язане створення українського театру.

1859 – Артур Конан Дойл, англійський письменник, автор оповідань про Шерлока Голмса.

1879 – Іван Зілинський, український мовознавець, фольклорист, дослідник лемківських говірок, дійсний член НТШ.

1879 – Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки (варіант – 23 травня).

1879 – Федір Кричевський, український художник і педагог, один з засновників і перший ректор української Академії образотворчого мистецтва.

1883 – Альфред Шаманек, начальник штабу УГА.

1907 – Лоуренс Олів'є, британський актор театру та кіно, режисер, продюсер, один з найвидатніших акторів XX століття.

1909 – Денис Квітковський, український історик, адвокат, публіцист, педагог, видавець, політичний та громадський діяч.

1919 – Микола Тарновський, український письменник.

1920 – Микола Гринько, український кіноактор.

1924 – Шарль Азнавур, французький співак-шансоньє та актор.

1925 – Жан Тенглі, швейцарський скульптор, один з лідерів кінетичного мистецтва, натхненного дадаїзмом.

1941 – Микола Олялін, український кіноактор.

1945 – Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.

1946 – Джордж Бест, північноірландський футболіст, володар "Золотого м'яча" 1968.

1948 – Євген Мартинов, композитор і співак.

1951 – Сергій Іванов, український кіноактор.

1970 – Наомі Кемпбелл, американська топмодель і акторка.

1982 – Кшиштоф Зборовський, польський хокеїст.

1986 – Сергій Колосов, білоруський хокеїст.

1987 – Новак Джокович, сербський тенісист, перша ракетка світу.​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Не можна стригтися на Миколая Чудотворця.

У цей день була заборона брати до рук ножиці.

На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто у цей день байдикувати та довго лежати на ліжку;

Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не гоже сваритися та ображати людей, які поруч з вами.

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