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22 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 травня, святкують День святого Миколи Чудотворця та Міжнародний день біологічного різноманіття. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні церква згадує 22 травня день перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, в народі ж кажуть – "літнього" Миколи. Колись до цього дня коней спеціально виводили у поле для перших робіт, а священики кропили коней і проводили молебні посеред села.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 22 травня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Микола, Олена, Юлія, Роман та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1892 — доктор Вашингтон Шеффілд створив тюбик для зубної пасти.
- 1846 — у Нью-Йорку заснували Associated Press.
- 1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак (випробований 1903 року).
- 1919 — У Києві в церкві святого Миколая пройшло перше богослужіння українською мовою, через що цей день неофіційно вважається днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.
- 1936 — почався перший чемпіонат СРСР з футболу.
- 1939 — Залізний пакт
- 1972 — Цейлон отримав назву Республіка Шрі-Ланка.
- 1995 — Астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін помітили на фото з телескопа Hubble два нові супутники на орбіті Сатурна.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 травня
- 1813 — Ріхард Ваґнер, німецький композитор.
- 1840 — Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім'ям якого пов'язане створення українського театру.
- 1859 — Артур Конан Дойл, англійський письменник, автор оповідань про Шерлока Голмса.
- 1879 — Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки
- 1919 — Микола Тарновський, український письменник.
- 1920 — Микола Гринько, український кіноактор.
- 1945 — Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.
- 1946 — Джордж Бест, північноірландський футболіст, володар Золотого м'яча 1968.
- 1970 — Наомі Кемпбелл, американська топ-модель і акторка.
- 1987 — Новак Джокович, сербський тенісист, перша ракетка світу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дощитиме на Миколая, то буде гарний врожай
- Сон у ніч з 21 на 22 травня збудеться у тих, в кого сьогодні день народження
- Сон вдень 22 травня збудеться за кілька років, коли про нього вже забудуть
- Якщо чути жаб, то врожай не змусить на себе довго чекати
- Якщо допомогти комусь у цей день, то добро повернеться зовсім скоро
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сіяти гречку, купатися в річці та стригти овець;
- Не можна стригтися, а також тримати в руках ножиці та гострі предмети;
- Не можна тримати борги та брати у борг;
- Не можна відмовляти нужденним і тим, хто просить про допомогу;
- Не можна лаятися та сваритися не лише з близькими, а й з усіма, хто вас оточує.
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