22 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 травня, святкують День святого Миколи Чудотворця та Міжнародний день біологічного різноманіття. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні церква згадує 22 травня день перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, в народі ж кажуть – "літнього" Миколи. Колись до цього дня коней спеціально виводили у поле для перших робіт, а священики кропили коней і проводили молебні посеред села.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 травня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Микола, Олена, Юлія, Роман та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1892 — доктор Вашингтон Шеффілд створив тюбик для зубної пасти.

1846 — у Нью-Йорку заснували Associated Press.

1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак (випробований 1903 року).

1919 — У Києві в церкві святого Миколая пройшло перше богослужіння українською мовою, через що цей день неофіційно вважається днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.

1936 — почався перший чемпіонат СРСР з футболу.

1939 — Залізний пакт

1972 — Цейлон отримав назву Республіка Шрі-Ланка.

1995 — Астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін помітили на фото з телескопа Hubble два нові супутники на орбіті Сатурна.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 травня

1813 — Ріхард Ваґнер, німецький композитор.

1840 — Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім'ям якого пов'язане створення українського театру.

1859 — Артур Конан Дойл, англійський письменник, автор оповідань про Шерлока Голмса.

1879 — Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки

1919 — Микола Тарновський, український письменник.

1920 — Микола Гринько, український кіноактор.

1945 — Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.

1946 — Джордж Бест, північноірландський футболіст, володар Золотого м'яча 1968.

1970 — Наомі Кемпбелл, американська топ-модель і акторка.

1987 — Новак Джокович, сербський тенісист, перша ракетка світу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дощитиме на Миколая, то буде гарний врожай

Сон у ніч з 21 на 22 травня збудеться у тих, в кого сьогодні день народження

Сон вдень 22 травня збудеться за кілька років, коли про нього вже забудуть

Якщо чути жаб, то врожай не змусить на себе довго чекати

Якщо допомогти комусь у цей день, то добро повернеться зовсім скоро

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сіяти гречку, купатися в річці та стригти овець;

Не можна стригтися, а також тримати в руках ножиці та гострі предмети;

Не можна тримати борги та брати у борг;

Не можна відмовляти нужденним і тим, хто просить про допомогу;

Не можна лаятися та сваритися не лише з близькими, а й з усіма, хто вас оточує.

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