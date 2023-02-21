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22 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 лютого – середа

Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Європейський день рівної оплати праці чоловіків та жінок, а віряни вшановують пам'ять мученика Никифора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 лютого, вшановують пам'ять мученика Никифора і преподобного Панкратія Печерського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій, Інокентій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 1630 – англійські колоністи вперше скуштували попкорн, який для них приготував індіанець Кводекуайн
  • 1635 – з ініціативи кардинала Рішельє створено Французька академія
  • 1744 – у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва, внаслідок якої британці зазнали розгромної поразки
  • 1797 – біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію
  • 1819 – підписано іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів
  • 1848 – У Парижі почались масові заворушення, жорстоке придушення яких королівськими військами призвело до зречення престолу короля Луї-Філіппа
  • 1878 – прем'єра Четвертої симфонії Петра Чайковського
  • 1889 – президент Гровер Клівленд погодив білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти та Вашингтона штатами США
  • 1920 – у Каліфорнії вперше пройшли перегони собак за механічним зайцем
  • 1924 – Калвін Кулідж став першим американським президентом, який виступив зі зверненням до народу, що транслювалось по радіо з Білого дому
  • 1930 – у британському містечку Менсфілд відбувся перший футбольний матч при електричному освітленні.
  • 1935 – літакам заборонили пролітати над Білим домом
  • 1946 – американський посол у Москві Джордж Кеннан вперше сформулював план "політики стримування" щодо СРСР
  • 1956 – Елвіс Преслі вперше опинився у музичному хіт-параді з піснею Heartbreak Hotel
  • 1958 – президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку
  • 1966 – в СРСР запущено супутник "Космос-110", екіпаж якого складав з двох собак
  • 1986 – на Філіппінах почалася безкровна революція "Влада народу"
  • 1992 – у світ вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead "Pablo Honey"
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді
  • 1997 – пісня "Don't Speak" гурту No Doubt підкорила чарти та зробила музикантів відомими
  • 1997 – вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Клон отримав ім'я Доллі
  • 2014 – 4-го Президента України Віктора Януковича позбавлено статусу президента
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ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛЮТОГО

  • 1732 – Джордж Вашингтон, громадський та військовий діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки.
  • 1788 – Артур Шопенгауер, відомий німецький філософ.
  • 1806 – Лев Боровиковський, український поет-романтик, байкар, автор балад, пісень, дум.
  • 1810 – Фридерик Шопен, польський композитор і піаніст
  • 1824 – П'єр Жуль Сезар Жансен, французький астроном, який першим знайшов новий хімічний елемент гелій на Сонці.
  • 1857 – Генріх Герц, німецький фізик, засновник електродинаміки, на честь якого названа одиниця частоти.
  • 1880 – Осип Турянський, український письменник і літературний критик.
  • 1944 – Джонатан Деммі, американський кінорежисер, лауреат Оскара, зняв такі знамениті фільми, як "Мовчання ягнят", "Філадельфія".
  • 1950 – Дженезіс Пі-Оррідж, англійський музикант – член гуртів "Psychic TV" та "Throbbing Gristle", письменник і художник, засновник музичного стилю індастріал.
  • 1959 – Кайл Маклаклен, американський кіноактор ("Дюна" та "Твін Пікс").
  • 1962 – Стівен Роберт Ірвін, австралійський натураліст та тележурналіст.
  • 1975 – Дрю Беррімор, американська акторка ("Ангели Чарлі", "Нецілована").
  • 1977 – Джеймс Блант, британський виконавець.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день мороз вдарить, то холодно буде ще довго.
  • Сніг на деревах налипає і ліс шумить – до потепління.
  • Багряний захід – до снігопаду.
  • Побачити на ялиновій гілці рябчика – до похолодання.
  • Скло в будинку запітніло – до відлиги.
  • Свиня верещить і неспокійно поводиться – до негоди.
  • Якщо на гілках дерева багато снігу, то рік буде врожайним.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та бажати комусь зла, лаятись та зациклюватись на поганому.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна тримати вдома поламані та старі речі.
  • Не можна брати та давати у борг.
  • Не можна вишивати та в'язати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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