22 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Європейський день рівної оплати праці чоловіків та жінок, а віряни вшановують пам'ять мученика Никифора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 лютого, вшановують пам'ять мученика Никифора і преподобного Панкратія Печерського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій, Інокентій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

1630 – англійські колоністи вперше скуштували попкорн, який для них приготував індіанець Кводекуайн

1635 – з ініціативи кардинала Рішельє створено Французька академія

1744 – у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва, внаслідок якої британці зазнали розгромної поразки

1797 – біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію

1819 – підписано іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів

1848 – У Парижі почались масові заворушення, жорстоке придушення яких королівськими військами призвело до зречення престолу короля Луї-Філіппа

1878 – прем'єра Четвертої симфонії Петра Чайковського

1889 – президент Гровер Клівленд погодив білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти та Вашингтона штатами США

1920 – у Каліфорнії вперше пройшли перегони собак за механічним зайцем

1924 – Калвін Кулідж став першим американським президентом, який виступив зі зверненням до народу, що транслювалось по радіо з Білого дому

1930 – у британському містечку Менсфілд відбувся перший футбольний матч при електричному освітленні.

1935 – літакам заборонили пролітати над Білим домом

1946 – американський посол у Москві Джордж Кеннан вперше сформулював план "політики стримування" щодо СРСР

1956 – Елвіс Преслі вперше опинився у музичному хіт-параді з піснею Heartbreak Hotel

1958 – президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку

1966 – в СРСР запущено супутник "Космос-110", екіпаж якого складав з двох собак

1986 – на Філіппінах почалася безкровна революція "Влада народу"

1992 – у світ вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead "Pablo Honey"

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді

1997 – пісня "Don't Speak" гурту No Doubt підкорила чарти та зробила музикантів відомими

1997 – вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Клон отримав ім'я Доллі

2014 – 4-го Президента України Віктора Януковича позбавлено статусу президента

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛЮТОГО

1732 – Джордж Вашингтон, громадський та військовий діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки.

1788 – Артур Шопенгауер, відомий німецький філософ.

1806 – Лев Боровиковський, український поет-романтик, байкар, автор балад, пісень, дум.

1810 – Фридерик Шопен, польський композитор і піаніст

1824 – П'єр Жуль Сезар Жансен, французький астроном, який першим знайшов новий хімічний елемент гелій на Сонці.

1857 – Генріх Герц, німецький фізик, засновник електродинаміки, на честь якого названа одиниця частоти.

1880 – Осип Турянський, український письменник і літературний критик.

1944 – Джонатан Деммі, американський кінорежисер, лауреат Оскара, зняв такі знамениті фільми, як "Мовчання ягнят", "Філадельфія".

1950 – Дженезіс Пі-Оррідж, англійський музикант – член гуртів "Psychic TV" та "Throbbing Gristle", письменник і художник, засновник музичного стилю індастріал.

1959 – Кайл Маклаклен, американський кіноактор ("Дюна" та "Твін Пікс").

1962 – Стівен Роберт Ірвін, австралійський натураліст та тележурналіст.

1975 – Дрю Беррімор, американська акторка ("Ангели Чарлі", "Нецілована").

1977 – Джеймс Блант, британський виконавець.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день мороз вдарить, то холодно буде ще довго.

Сніг на деревах налипає і ліс шумить – до потепління.

Багряний захід – до снігопаду.

Побачити на ялиновій гілці рябчика – до похолодання.

Скло в будинку запітніло – до відлиги.

Свиня верещить і неспокійно поводиться – до негоди.

Якщо на гілках дерева багато снігу, то рік буде врожайним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та бажати комусь зла, лаятись та зациклюватись на поганому.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна тримати вдома поламані та старі речі.

Не можна брати та давати у борг.

Не можна вишивати та в'язати.

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