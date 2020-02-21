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22 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 22 лютого, відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів та Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу. У православному календарі є особливі дні для всецерковного поминання покійних. Ці дні називаються батьківськими суботами, вони були встановлені в першому тисячолітті. У році є кілька таких батьківських субот.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Геннадій, Никифор, Інокентій, Панкратій, Петро, Емілій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1878 — відбулася прем'єраЧетвертої симфонії Петра Чайковського.
  • 1901 — при вході до протоки Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав "Ріо-де-Жанейро", загинули 128 людей.
  • 1919 — у Бахмуті створене Центральне правління кам'яновугільної промисловості.
  • 1920 — у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем.
  • 1924 — Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому.
  • 1930 — у британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.
  • 1935 — літакам заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом.
  • 1956 — Елвіс Преслі вперше потрапив у музичний хіт-парад з піснею "Heartbreak Hotel".
  • 1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку.
  • 1966 — в СРСР запущений супутник "Космос-110": уперше екіпаж складався з двох собак — Вєтєрка і Уголька
  • 1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії.
  • 1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція "Влада народу", внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років.
  • 1992 — вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead "Pablo Honey".
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.
  • 1997 — пісня "Don't Speak" гурту No Doubt очолила чарт і вивела маловідомий до того моменту гурт в суперзірки.
  • 2014 — 4-й Президент України Віктор Янукович позбувся статусу президента шляхом голосування у Верховній Раді.
  • 2015 — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро "Маршала Жукова" під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули три цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛЮТОГО

  • 1732 — Джордж Вашингтон, громадський та військовий діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки.
  • 1788 — Артур Шопенгауер, німецький філософ.
  • 1806 — Лев Боровиковський, український поет-романтик, байкар, автор балад, пісень, дум.
  • 1857 — Генріх Герц, німецький фізик, засновник електродинаміки, на честь якого названа одиниця частоти.
  • 1880 — Осип Турянський, український письменник і літературний критик.
  • 1932 — Едвард Кеннеді, американський політик-демократ (8-кратний сенатор), наймолодший брат президента США Джона Кеннеді.
  • 1940 — Шевченко Олесь Євгенович, український політичний діяч, дисидент, член Української Гельсінської Групи, Народний депутат України 1-го скликання.
  • 1944 — Джонатан Деммі, американський кінорежисер, лауреат "Оскара", зняв фільми "Мовчання ягнят", "Філадельфія".
  • 1947 — Валерій Федосов, український режисер.
  • 1950 — Левків Богдан Євгенович, Міський голова Тернополя (2002—06), Заслужений працівник сфери послуг України.
  • 1951 — Медвідь В'ячеслав Григорович, український письменник-прозаїк, есеїст, Заслужений діяч мистецтв України.
  • 1959 — Кайл Маклаклен, американський кіноактор.
  • 1962 — Стівен Роберт Ірвін, австралійський натураліст та тележурналіст.
  • 1975 — Дрю Беррімор, американська акторка.
  • 1977 — Джеймс Блант, британський виконавець.
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Дрю Беррімор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо після 22 лютого наступні 7 днів є холодними – березень буде дуже теплим і сонячним.
  • На деревах сніг налипає – прикмета до того, що скоро буде потепління.
  • Якщо почати лікувати будь-яку хворобу саме 22 лютого – це хороший знак, що хворобу можна буде перемогти.
  • Весь день відлига – зима не піде ще дуже довго.
  • Шумить ліс – чекай швидкого тепла.
  • Верещить свиня 22 лютого – можна очікувати негоди.
  • Гілки дерев гнуться під снігом – рік буде урожайним.
  • Усі сни сьогодні є віщими. Однак якщо побачиш цибулю уві сні – це обіцяє неприємності і сльози.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У поминальну суботу не можна говорити нічого поганого про померлих, не можна згадувати їх злими словами і засуджувати, краще просто промовчати.
  • Сьогодні не можна веселитися, святкувати, шуміти, сміятися, сваритися. Цей день краще провести тихо і мирно.
  • Не можна займатися брудною роботою по дому і на присадибній ділянці: шити, прати, прибирати, будувати тощо.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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