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22 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 листопада – неділя - фото 1
22 листопада – неділя

Сьогодні, 22 листопада, у світі святкують Міжнародний день сина, а віряни відзначають День преподобної Матрони Царгородської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні у вірян православне свято – День преподобної Матрони Царгородської. Вона жила у V столітті в Константинополі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день сина
  • 1675 – Оле Крістенсен Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла
  • 1708 – РПЦ, з ініціативи Петра I, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі. До речі, ця анафема досі вважається Московським патріархатом легітимною
  • 1975 – коронація 37-річного Хуана Карлоса Бурбона, який став королем Іспанії після смерті диктатора-батька Франциско Франко
  • 1990 – відставка з поста прем'єр-міністра легендарної особистості Англії XX століття 65-річної Маргарет Тетчер
  • 2004 – початок Помаранчевої революції
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ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИСТОПАДА

  • 1722 – Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст і філософ. Іменем Сковороди названо село Сковородинівка, Золочівського району Харківської області; вулиці в Києві, Харкові, Полтаві, Одесі та інших містах; Харківський педагогічний інститут та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет також мають ім'я Сковороди
  • 1869 – Андре Жид, французький письменник
  • 1890 – Шарль де Голль, французький військовий і політичний діяч. Після відставки і смерті де Голля всесвітня непопулярність залишилась в минулому, його визнають перш за все як значну історичну фігуру
  • 1893 – Лазар Каганович, радянський партійний і державний діяч
  • 1952 – Савік Шустер, журналіст з канадським і італійським громадянством
  • 1984 – Скарлетт Йоханссон, американська кіноактриса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Вранці іній видно – наступний рік буде багатим на урожай вівса.
  • Якщо пішов дощ, то пшениця вродить.
  • Якщо в цей день снігопад, то травень буде холодним і непогожим.
  • Вранці на деревах є іній – скоро вдарять сильні морози.
  • Туман – до відлиги.
  • Якщо качки по цей день плавають у водоймах і не полетіли в теплі краї, то тепло протримається ще довго.
  • Гуси на лід вийшли – до потепління.
  • Якщо хмарно і сніг йде, то травень дощовим буде.
  • Сон, який приснився в ніч на 22 листопада, обов'язково збудеться найближчим часом.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна приймати важливі рішення у цей день, які впливають на ваше життя.
  • Ще не варто також сьогодні піддаватися перепадам настрою.
  • Також не рекомендують сваритися з рідними та друзями.

Читайте також: Гороскоп на 22 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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