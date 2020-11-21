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22 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 листопада, у світі святкують Міжнародний день сина, а віряни відзначають День преподобної Матрони Царгородської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні у вірян православне свято – День преподобної Матрони Царгородської. Вона жила у V столітті в Константинополі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день сина
- 1675 – Оле Крістенсен Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла
- 1708 – РПЦ, з ініціативи Петра I, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі. До речі, ця анафема досі вважається Московським патріархатом легітимною
- 1975 – коронація 37-річного Хуана Карлоса Бурбона, який став королем Іспанії після смерті диктатора-батька Франциско Франко
- 1990 – відставка з поста прем'єр-міністра легендарної особистості Англії XX століття 65-річної Маргарет Тетчер
- 2004 – початок Помаранчевої революції
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИСТОПАДА
- 1722 – Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст і філософ. Іменем Сковороди названо село Сковородинівка, Золочівського району Харківської області; вулиці в Києві, Харкові, Полтаві, Одесі та інших містах; Харківський педагогічний інститут та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет також мають ім'я Сковороди
- 1869 – Андре Жид, французький письменник
- 1890 – Шарль де Голль, французький військовий і політичний діяч. Після відставки і смерті де Голля всесвітня непопулярність залишилась в минулому, його визнають перш за все як значну історичну фігуру
- 1893 – Лазар Каганович, радянський партійний і державний діяч
- 1952 – Савік Шустер, журналіст з канадським і італійським громадянством
- 1984 – Скарлетт Йоханссон, американська кіноактриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вранці іній видно – наступний рік буде багатим на урожай вівса.
- Якщо пішов дощ, то пшениця вродить.
- Якщо в цей день снігопад, то травень буде холодним і непогожим.
- Вранці на деревах є іній – скоро вдарять сильні морози.
- Туман – до відлиги.
- Якщо качки по цей день плавають у водоймах і не полетіли в теплі краї, то тепло протримається ще довго.
- Гуси на лід вийшли – до потепління.
- Якщо хмарно і сніг йде, то травень дощовим буде.
- Сон, який приснився в ніч на 22 листопада, обов'язково збудеться найближчим часом.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна приймати важливі рішення у цей день, які впливають на ваше життя.
- Ще не варто також сьогодні піддаватися перепадам настрою.
- Також не рекомендують сваритися з рідними та друзями.
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