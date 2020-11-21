22 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 листопада, у світі святкують Міжнародний день сина, а віряни відзначають День преподобної Матрони Царгородської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні у вірян православне свято – День преподобної Матрони Царгородської. Вона жила у V столітті в Константинополі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день сина

1675 – Оле Крістенсен Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла

1708 – РПЦ, з ініціативи Петра I, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі. До речі, ця анафема досі вважається Московським патріархатом легітимною

1975 – коронація 37-річного Хуана Карлоса Бурбона, який став королем Іспанії після смерті диктатора-батька Франциско Франко

1990 – відставка з поста прем'єр-міністра легендарної особистості Англії XX століття 65-річної Маргарет Тетчер

2004 – початок Помаранчевої революції

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИСТОПАДА

1722 – Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст і філософ. Іменем Сковороди названо село Сковородинівка, Золочівського району Харківської області; вулиці в Києві, Харкові, Полтаві, Одесі та інших містах; Харківський педагогічний інститут та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет також мають ім'я Сковороди

1869 – Андре Жид, французький письменник

1890 – Шарль де Голль, французький військовий і політичний діяч. Після відставки і смерті де Голля всесвітня непопулярність залишилась в минулому, його визнають перш за все як значну історичну фігуру

1893 – Лазар Каганович, радянський партійний і державний діяч

1952 – Савік Шустер, журналіст з канадським і італійським громадянством

1984 – Скарлетт Йоханссон, американська кіноактриса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вранці іній видно – наступний рік буде багатим на урожай вівса.

Якщо пішов дощ, то пшениця вродить.

Якщо в цей день снігопад, то травень буде холодним і непогожим.

Вранці на деревах є іній – скоро вдарять сильні морози.

Туман – до відлиги.

Якщо качки по цей день плавають у водоймах і не полетіли в теплі краї, то тепло протримається ще довго.

Гуси на лід вийшли – до потепління.

Якщо хмарно і сніг йде, то травень дощовим буде.

Сон, який приснився в ніч на 22 листопада, обов'язково збудеться найближчим часом.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна приймати важливі рішення у цей день, які впливають на ваше життя.

Ще не варто також сьогодні піддаватися перепадам настрою.

Також не рекомендують сваритися з рідними та друзями.

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