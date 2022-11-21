22 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 листопада, відзначається День преподобної Матрони Царгородської. Вона жила у Константинополі у V столітті та віддано служила Богові.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Семен, Юхим, а також Аріадна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день сина

1087 – вбитий святий Ярополк Ізяславович.

1675 – Оле Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла

1708 – РПЦ, з ініціативи Петра І, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі, яка, попри майже трьохсотлітню давність і неправомірність накладення й досі вважається Московським патріархатом легітимною.

1764 – указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні

1906 – у Російській імперії почалася аграрна реформа Столипіна.

1938 – Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.

1963 – у Далласі сталося одне з найгучніших вбивств ХХ століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).

1975 – В Іспанії відновлено монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня став королем Іспанії.

1990 – 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни.

2004 – початок Помаранчевої революції.

2005 – указом Президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи.

2010 – початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИСТОПАДА

1710 – Вільгельм Фрідеман Бах, німецький органіст і композитор, старший син Йоганна Себастьяна Баха.

1801 – Володимир Даль, український та російський мовознавець данського походження, письменник, лексикограф, етнограф. Основна праця: "Толковый словарь велікорусского наречія русского языка"); (томи 1-4, 1863–1866). Літературний псевдонім: Козак Луганський.

1819 – Джордж Еліот, англійська письменниця.

1869 – Андре Жід, французький письменник, лауреат Нобелівської премії (1947).

1890 – Ель Лисицький, радянський художник і архітектор, один із видатних представників авангарду.

1890 – Шарль де Голль, французький військовий та політичний діяч, президент Франції (1958–1969).

1913 – Бенджамін Бріттен, британський композитор, диригент та піаніст.

1996 – Гейлі Бібер (Болдвін), американська модель і телезірка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з ранку видно іній, то наступного року буде добрий урожай вівса;

Якщо пішов дощ, значить буде урожай пшениці;

Якщо у цей день буде снігопад, значить негода затягнеться ще на місяць;

Якщо іній покриє дерева, то скоро прийдуть сильні морози;

Якщо буде туман, то найближчими днями почнеться відлига;

Якщо качки все ще плавають у водоймах і не відлітають навіть в холодну погоду, то тепло збережеться ще довго;

Якщо гуси вийшли на лід, значить буде потепління;

Якщо сон приснився на Матрону, то він справдиться на наступний день опівдні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та лихословити

Не можна нині надто багато працювати

Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати

Не варто приймати важливі рішення у цей день

Не гоже нині ходити в гості після настання сутінків

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