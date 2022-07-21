22 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 липня, у світі відзначають День гамака, а віряни вшановують пам'ять мучеників Кирила і Панкратія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

22 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Кирила і Панкратія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 22 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Олександр, Костянтин, Болеслав, Кирило, Федір, Андрій та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День гамака

День посадки дерев в ЦАР

День революції в Гамбії

Національний день приготування пануччі (цукерки з цукру, масла та молока) в США

День приблизного Пі (22/7)

1099 — хрестоносці створили Єрусалимське королівство

1763 — Катерина II видала Маніфест, яким заохочувала міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України

1790 — у Королівстві Франція націоналізували майно церкви

1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, якому вдалось перетнути Канаду зі сходу до Тихого океану

1819 — прем'єра знаменитої вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка"

1894 — на трасі Париж — Руан завдовжки 126 км пройшли перші у світі автоперегони

1921 — у газеті "Селянська правда" вийшов перший фейлетон Остапа Вишні

1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти"

1930 — Колгосп центр СРСР вирішив встановити оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях

1942 — радянські війська покинули місто Свердловськ Ворошиловградської області (Довжанськ Луганської області),

1944 — закінчилась битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "«Галичина", та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту

1944 — засновано Міжнародний валютний фонд

1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, які раніше належали США

1979 — компанія Sony почала продавати перші побутові пристрої "Walkman"

1983 — американець Дік Сміт став першою людиною, яка облетіла Землю на гвинтокрилі

1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування фізичних покарань у державних школах

2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИПНЯ

1713 — Жак-Жермен Суффло, французький архітектор-класицист

1784 — Фрідріх-Вільгельм Бессель, німецький астроном і геодезист

1856 — Асаї Тю, японський художник

1878 — Януш Корчак, польський письменник, педагог та лікар

1887 — Густав Людвіг Герц, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії

1891 — Сергій Пилипенко, український письменник, байкар та публіцист

1898 — Александр Колдер, відомий американський скульптор, автор "мобілей" (кінетичні скульптури, які рухаються завдяки вітру чи електриці)

1900 — Милиця Симашкевич український художник театру й кіно

1902 — Петро Холодний, український маляр-монументаліст, графік

1929 — Володимир Довгань, відомий радянський і український кінорежисер, сценарист

1937 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів

1946 — Мірей Матьє, французька співачка

1955 — Віллем Дефо, американський театральний і кіноактор (Маяк, Аквамен, Антихрист)

1956 — Мік Пойнтер, рок-музикант, ударник гуртів "Arena" та "Marillion"

1977 — Геннадій Білодід, український дзюдоїст

1992 — Селена Гомес, популярна американська акторка, співачка, дизайнерка, модель та посол доброї волі ЮНІСЕФ

2013 — Принц Джордж Кембридзький, син герцога Кембридзького Вільяма та його дружини, герцогині Кембридзької Кетрін, онук принца Уельського Чарльза, правнук королеви Єлизавети II; майбутній спадкоємець британського престолу

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи літають дуже низько, то до негоди;

Якщо на каштанах листя пожовтіло, то осінь прийде раніше;

Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним;

На Кирила збирали та готувати смаколики з чорницями;

Якщо з'їсти сьогодні жменю чорниць, то будеш здоровим увесь рік;

Якщо вранці видно росу, то буде дощова погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна зациклюватись на поганих думках;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна займатись садівництвом.

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