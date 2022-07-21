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22 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 липня, у світі відзначають День гамака, а віряни вшановують пам'ять мучеників Кирила і Панкратія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
22 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Кирила і Панкратія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 22 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Олександр, Костянтин, Болеслав, Кирило, Федір, Андрій та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День гамака
- День посадки дерев в ЦАР
- День революції в Гамбії
- Національний день приготування пануччі (цукерки з цукру, масла та молока) в США
- День приблизного Пі (22/7)
- 1099 — хрестоносці створили Єрусалимське королівство
- 1763 — Катерина II видала Маніфест, яким заохочувала міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України
- 1790 — у Королівстві Франція націоналізували майно церкви
- 1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, якому вдалось перетнути Канаду зі сходу до Тихого океану
- 1819 — прем'єра знаменитої вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка"
- 1894 — на трасі Париж — Руан завдовжки 126 км пройшли перші у світі автоперегони
- 1921 — у газеті "Селянська правда" вийшов перший фейлетон Остапа Вишні
- 1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти"
- 1930 — Колгосп центр СРСР вирішив встановити оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях
- 1942 — радянські війська покинули місто Свердловськ Ворошиловградської області (Довжанськ Луганської області),
- 1944 — закінчилась битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "«Галичина", та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту
- 1944 — засновано Міжнародний валютний фонд
- 1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, які раніше належали США
- 1979 — компанія Sony почала продавати перші побутові пристрої "Walkman"
- 1983 — американець Дік Сміт став першою людиною, яка облетіла Землю на гвинтокрилі
- 1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування фізичних покарань у державних школах
- 2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИПНЯ
- 1713 — Жак-Жермен Суффло, французький архітектор-класицист
- 1784 — Фрідріх-Вільгельм Бессель, німецький астроном і геодезист
- 1856 — Асаї Тю, японський художник
- 1878 — Януш Корчак, польський письменник, педагог та лікар
- 1887 — Густав Людвіг Герц, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії
- 1891 — Сергій Пилипенко, український письменник, байкар та публіцист
- 1898 — Александр Колдер, відомий американський скульптор, автор "мобілей" (кінетичні скульптури, які рухаються завдяки вітру чи електриці)
- 1900 — Милиця Симашкевич український художник театру й кіно
- 1902 — Петро Холодний, український маляр-монументаліст, графік
- 1929 — Володимир Довгань, відомий радянський і український кінорежисер, сценарист
- 1937 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів
- 1946 — Мірей Матьє, французька співачка
- 1955 — Віллем Дефо, американський театральний і кіноактор (Маяк, Аквамен, Антихрист)
- 1956 — Мік Пойнтер, рок-музикант, ударник гуртів "Arena" та "Marillion"
- 1977 — Геннадій Білодід, український дзюдоїст
- 1992 — Селена Гомес, популярна американська акторка, співачка, дизайнерка, модель та посол доброї волі ЮНІСЕФ
- 2013 — Принц Джордж Кембридзький, син герцога Кембридзького Вільяма та його дружини, герцогині Кембридзької Кетрін, онук принца Уельського Чарльза, правнук королеви Єлизавети II; майбутній спадкоємець британського престолу
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо птахи літають дуже низько, то до негоди;
- Якщо на каштанах листя пожовтіло, то осінь прийде раніше;
- Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним;
- На Кирила збирали та готувати смаколики з чорницями;
- Якщо з'їсти сьогодні жменю чорниць, то будеш здоровим увесь рік;
- Якщо вранці видно росу, то буде дощова погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна зациклюватись на поганих думках;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна займатись садівництвом.
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