Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

22 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 301
22 липня – п'ятниця - фото 1
22 липня – п'ятниця

Сьогодні, 22 липня, у світі відзначають День гамака, а віряни вшановують пам'ять мучеників Кирила і Панкратія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

22 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Кирила і Панкратія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 22 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Олександр, Костянтин, Болеслав, Кирило, Федір, Андрій та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День гамака
  • День посадки дерев в ЦАР
  • День революції в Гамбії
  • Національний день приготування пануччі (цукерки з цукру, масла та молока) в США
  • День приблизного Пі (22/7)
  • 1099 — хрестоносці створили Єрусалимське королівство
  • 1763 — Катерина II видала Маніфест, яким заохочувала міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України
  • 1790 — у Королівстві Франція націоналізували майно церкви
  • 1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, якому вдалось перетнути Канаду зі сходу до Тихого океану
  • 1819 — прем'єра знаменитої вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка"
  • 1894 — на трасі Париж — Руан завдовжки 126 км пройшли перші у світі автоперегони
  • 1921 — у газеті "Селянська правда" вийшов перший фейлетон Остапа Вишні
  • 1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти"
  • 1930 — Колгосп центр СРСР вирішив встановити оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях
  • 1942 — радянські війська покинули місто Свердловськ Ворошиловградської області (Довжанськ Луганської області),
  • 1944 — закінчилась битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "«Галичина", та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту
  • 1944 — засновано Міжнародний валютний фонд
  • 1960 — Куба націоналізувала цукрові заводи, які раніше належали США
  • 1979 — компанія Sony почала продавати перші побутові пристрої "Walkman"
  • 1983 — американець Дік Сміт став першою людиною, яка облетіла Землю на гвинтокрилі
  • 1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування фізичних покарань у державних школах
  • 2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР
22 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469313

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИПНЯ

  • 1713 — Жак-Жермен Суффло, французький архітектор-класицист
  • 1784 — Фрідріх-Вільгельм Бессель, німецький астроном і геодезист
  • 1856 — Асаї Тю, японський художник
  • 1878 — Януш Корчак, польський письменник, педагог та лікар
  • 1887 — Густав Людвіг Герц, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії
  • 1891 — Сергій Пилипенко, український письменник, байкар та публіцист
  • 1898 — Александр Колдер, відомий американський скульптор, автор "мобілей" (кінетичні скульптури, які рухаються завдяки вітру чи електриці)
  • 1900 — Милиця Симашкевич український художник театру й кіно
  • 1902 — Петро Холодний, український маляр-монументаліст, графік
  • 1929 — Володимир Довгань, відомий радянський і український кінорежисер, сценарист
  • 1937 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів
  • 1946 — Мірей Матьє, французька співачка
  • 1955 — Віллем Дефо, американський театральний і кіноактор (Маяк, Аквамен, Антихрист)
  • 1956 — Мік Пойнтер, рок-музикант, ударник гуртів "Arena" та "Marillion"
  • 1977 — Геннадій Білодід, український дзюдоїст
  • 1992 — Селена Гомес, популярна американська акторка, співачка, дизайнерка, модель та посол доброї волі ЮНІСЕФ
  • 2013 — Принц Джордж Кембридзький, син герцога Кембридзького Вільяма та його дружини, герцогині Кембридзької Кетрін, онук принца Уельського Чарльза, правнук королеви Єлизавети II; майбутній спадкоємець британського престолу

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо птахи літають дуже низько, то до негоди;
  • Якщо на каштанах листя пожовтіло, то осінь прийде раніше;
  • Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним;
  • На Кирила збирали та готувати смаколики з чорницями;
  • Якщо з'їсти сьогодні жменю чорниць, то будеш здоровим увесь рік;
  • Якщо вранці видно росу, то буде дощова погода.
22 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469314

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та лаятись;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна зациклюватись на поганих думках;
  • Не можна вживати алкоголь;
  • Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна займатись садівництвом.

Читайте також: В Україні будуть проводити перепис населення що десять років – постанова ВР

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини