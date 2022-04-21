22 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Землі, а в Україні триває Страсний тиждень. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 квітня православна церква шанує пам'ять преподобномученика Вадима. Він народився в IV столітті в Персії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл, а також Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний День Землі

1370 – за наказом французького короля Карла V закладений перший камінь у фундамент фортеці Бастилія.

1500 – експедиція португальця Педру Альвареша Кабрала першою з європейців досягла берегів Бразилії і проголосила її власністю Португалії.

1760 – на одному з музичних вечорів у Лондоні пройшов дебют роликових ковзанів. Юний музикант-бельгієць вкотився в зал на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках і не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало.

1838 – вперше пароплав перетнув Атлантичний океан. До нью-йоркської гавані пришвартувалося англійське судно "Сіріус". На шлях від Саутгемптона до Нью-Йорка він витратив 18 днів і 10 годин, і лише на декілька годин випередив конкурента – пароплав Брунеля "Грейт Вестерн", який вийшов у море на чотири дні пізніше.

1921 – міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками.

1922 – у місті Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 – Технічно-господарський інститут).

1943 – Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД.

1952 – 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада.

1954 – СРСР вступив до ЮНЕСКО.

1965 – ухвалено рішення про створення в Києві радіостанції "Промінь".

1967 – гурт "Pink Floyd" уперше потрапив в англійський хіт-парад з піснею "Arnold Layne".

1967 – у Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта "чорних полковників".

1968 – СРСР, Велика Британія і США підписали в Москві Угоду про порятунок космонавтів, повернення космонавтів, повернення об'єктів, запущених у космічний простір.

1969 – у Г'юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока.

1970 – У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі.

2004 – оголосили про свій розпад Orbital, прощання групи з публікою відбулося на фестивалі Glastonbury.

2004 – у КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а інший – вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищене й приміщення вокзалу.

2007 – прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 КВІТНЯ

1658 – Джузеппе Тореллі, італійський композитор, скрипаль, альтист, педагог. Брат художника Феліче Тореллі.

1692 – Джеймс Стірлінг, шотландський математик.

1707 – Генрі Філдінг, англійський письменник, один із засновників європейського реалістичного роману.

1724 – Іммануїл Кант, німецький філософ ("Критика чистого розуму").

1776 – Жермена де Сталь, французька письменниця.

1834 – Планте Гастон, французький фізик, який винайшов перший свинцевий акумулятор.

1854 – Анрі Лафонтен, бельгійський юрист, голова Міжнародного бюро миру з 1907 по 1943 рік, лавреат Нобелівської премії миру 1913 року.

1870 – Володимир Ленін, лідер російських більшовиків, революціонер, ініціатор червоного терору.

1887 – Гаральд Бор, данський математик.

1890 – Федір Петербургський, мордовський мовознавець, педагог, громадський діяч.

1891 – Гарольд Джеффріс, англійський геофізик, метеоролог, астроном, математик і статистик.

1899 – Григорій Довженко, український художник-монументаліст.

1904 – Роберт Оппенгеймер, американський фізик, творець атомної бомби.

1908 – Іван Єфремов радянський фантаст, письменник, науковець.

1914 – Вадим Верещак український оператор ("Їх знали тільки в обличчя").

1922 – Чарльз Мінгус, американський джазовий контрабасист, композитор і правозахисник. Посмертний лауреат премії Греммі в номінації "за життєві досягнення" (1997).

1926 – Юрій Фастенко, український художник, майстер станкового та монументально-декоративного живопису, станкової графіки.

1928 – Володимир Шинкарук, український філософ, президент товариства "Знання" України.

1937 – Джек Ніколсон, американський актор, сценарист, режисер і продюсер ("Політ над гніздом зозулі", "Бетмен").

1944 – Стів Фоссетт, американський мільярдер, авіатор, мореплавець, мандрівник.

1956 – Наталія Сумська, українська акторка ("Роксолана 2. Кохана дружина Халіфа", "Злочин з багатьма невідомими").

1957 – Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014), Голова Європейської Ради (2014-2019).

1971 – Сергій Попов, футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України.

1974 – Василь Вірастюк, український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу – 2004".

1974 – Одадж'ян Шаво, басист вірмено-американської альтернативної метал-групи "System of a Down" і учасник групи Achozen.

1982 – Кака, бразильський футболіст, "Золотий м'яч" 2007 і найкращий футболіст світу-2007.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо грудка землі не розсипається, то орати ще рано, тому що ще ґрунт сирий. Якщо ж земля розсипається, то прийшов час орати.

Якщо погода до цього дня не встановилась, то літо буде сухе.

Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.

Якщо схід сонця з білявими відблисками, то найближчими днями дощу не буде.

Кульбаба зацвіла – настала справжня весна.

Вітер і туман – до врожайного року.

Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.

Півні рано заспівали – до зміни погоди.

Сині хмари – до дощової та теплої погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто сьогодні надто багато працювати.

Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати,

Не слід у цей день позичати гроші.

​Не варто нині сваритися з рідними та близькими.

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