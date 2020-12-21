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22 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 грудня, відзначають День енергетика, а віряни – свято Зачаття святої Анною Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 22 грудня віряни вшановують свято Зачаття святої Анною Пресвятої Богородиці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 22 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Ганна, Володимир, Анатолій та Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
День енергетика
День працівників дипломатичної служби України
День матері в Індонезії
Національний день математики в Індії
Національний день хліба з фініками і горіхами в США
1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців)
1845 — У Філадельфії у США вперше показано роботу першого синтезатора голосу, який вигадав німецький винахідник Йозеф Фабер.
1882 — Помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон створив ялинкову електрогірлянду та прикрасив нею ялинку в себе вдома на Різдво.
1894 — Військовий суд в Парижі оголосив вирок у сумнозвісній "справі Дрейфуса".
1895 — Відомий німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини "Х-променями" та отримав один із перших у світі рентґенівський знімок
1905 — Початок грудневого збройного повстання у Москві.
1917 — Голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ. З 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата.
1917 — Мала Рада Української Народної Республіки погодила закон про Головну скарбницю та Державний банк України.
1917 — у Харкові пройшов заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки
1917 — Конгрес США ввів "сухий закон".
1918 — У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації.
1938 — Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу зі сучасних риб).
1941 — Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль прибув до Вашингтона на переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом про об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Так виникли "Об'єднані нації"
1947 — в Італії ухвалено першу республіканську конституцію.
1972 — У Білій Церкві на комбінаті шин і гумовотехнічних виробів випустили першу продукцію.
1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, відповідно до якої Намібія отримала незалежність.
1989 — У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.
1989 — За згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота відчинили для вільного проходу.
1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.
1999 — На пост прем'єр-міністра України став колишній голова Національного банку Віктор Ющенко.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 грудня
- 1815 — Люсьєн Петіпа, французький балетний танцюрист і балетмейстер
- 1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник
- 1833 — Марко Вовчок (Марія Вілінська), українська письменниця (Кармелюк, Невільничка, Інститутка).
- 1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор, автор 12 опер (Манон Леско, Богема, Тоска, Мадам Баттерфляй)
- 1872 — Каміль Ґерен, французький учений, один із творців протитуберкульозної вакцини
- 1876 — Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник, засновник і теоретик футуризму в європейській літературі та мистецтві
- 1899 — Микола Горбань, український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник.
- 1949 — Моріс і Робін Ґібб, австралійські музиканти, композитори, співаки, засновники гурту Bee Gees.
- 1959 — Бернд Шустер, німецький футболіст і футбольний тренер.
- 1962 — Рейф Файнз, англійський актор, посланець доброї волі ЮНІСЕФ.
- 1972 — Ванеса Параді, французька співачка та акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У день зимового рівнодення видно іній на деревах - на Новий рік буде тепло;
- Після Ганни зима стає морозною, а сонце готується до літа;
- Якою буде погода до полудня, такою і буде кінець грудня;
- Якщо сьогодні падає дощ, то весна буде вологою;
- Якщо дуже вітряна погода, то буде хороший врожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, конфліктувати та бажати зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Вагітним жінкам не можна братись за будь-яку роботу;
- Не можна зациклюватись на поганих думках;
- Не можна скаржитись на зиму;
- Не можна плести, в'язати та вишивати.
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