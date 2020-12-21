22 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 грудня, відзначають День енергетика, а віряни – свято Зачаття святої Анною Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 22 грудня віряни вшановують свято Зачаття святої Анною Пресвятої Богородиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 22 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Ганна, Володимир, Анатолій та Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День енергетика

День працівників дипломатичної служби України

День матері в Індонезії

Національний день математики в Індії

Національний день хліба з фініками і горіхами в США

1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців)

1845 — У Філадельфії у США вперше показано роботу першого синтезатора голосу, який вигадав німецький винахідник Йозеф Фабер.

1882 — Помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон створив ялинкову електрогірлянду та прикрасив нею ялинку в себе вдома на Різдво.

1894 — Військовий суд в Парижі оголосив вирок у сумнозвісній "справі Дрейфуса".

1895 — Відомий німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини "Х-променями" та отримав один із перших у світі рентґенівський знімок

1905 — Початок грудневого збройного повстання у Москві.

1917 — Голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ. З 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата.

1917 — Мала Рада Української Народної Республіки погодила закон про Головну скарбницю та Державний банк України.

1917 — у Харкові пройшов заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки

1917 — Конгрес США ввів "сухий закон".

1918 — У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації.

1938 — Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу зі сучасних риб).

1941 — Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль прибув до Вашингтона на переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом про об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Так виникли "Об'єднані нації"

1947 — в Італії ухвалено першу республіканську конституцію.

1972 — У Білій Церкві на комбінаті шин і гумовотехнічних виробів випустили першу продукцію.

1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, відповідно до якої Намібія отримала незалежність.

1989 — У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.

1989 — За згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота відчинили для вільного проходу.

1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.

1999 — На пост прем'єр-міністра України став колишній голова Національного банку Віктор Ющенко.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 грудня

1815 — Люсьєн Петіпа, французький балетний танцюрист і балетмейстер

1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник

1833 — Марко Вовчок (Марія Вілінська), українська письменниця (Кармелюк, Невільничка, Інститутка).

1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор, автор 12 опер (Манон Леско, Богема, Тоска, Мадам Баттерфляй)

1872 — Каміль Ґерен, французький учений, один із творців протитуберкульозної вакцини

1876 — Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник, засновник і теоретик футуризму в європейській літературі та мистецтві

1899 — Микола Горбань, український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник.

1949 — Моріс і Робін Ґібб, австралійські музиканти, композитори, співаки, засновники гурту Bee Gees.

1959 — Бернд Шустер, німецький футболіст і футбольний тренер.

1962 — Рейф Файнз, англійський актор, посланець доброї волі ЮНІСЕФ.

1972 — Ванеса Параді, французька співачка та акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У день зимового рівнодення видно іній на деревах - на Новий рік буде тепло;

Після Ганни зима стає морозною, а сонце готується до літа;

Якою буде погода до полудня, такою і буде кінець грудня;

Якщо сьогодні падає дощ, то весна буде вологою;

Якщо дуже вітряна погода, то буде хороший врожай.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, конфліктувати та бажати зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Вагітним жінкам не можна братись за будь-яку роботу;

Не можна зациклюватись на поганих думках;

Не можна скаржитись на зиму;

Не можна плести, в'язати та вишивати.

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