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21 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 вересня, відзначають Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначають Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії – важливе церковне свято, в православ'ї воно відноситься до дванадесятих і відзначається 21 вересня. Свято встановлене Церквою у 4 столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іоанн, Георгій, Матвій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день донора кісткового мозку;
- Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера;
- День нульової емісії;
- День фармацевта України;
- День винахідника і раціоналізатора України;
- 1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу;
- 1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище;
- 1940 — відкритий Львівський театр опери і балету;
- 1998 — по американському телебаченню показаний запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі;
- 2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ВЕРЕСНЯ
- 1934 — Леонард Коен, канадський поет, співак і автор пісень; офіцер та компаньйон Ордена Канади.
- 1938 — Едуардо Уркуло, іспанський художник і скульптор.
- 1944 — Іван Бяков, український радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон.
- 1946 — Леонід Кисельов, український поет російського походження.
- 1947 — Стівен Кінг, американський письменник.
- 1950 — Білл Мюррей, американський актор.
- 1965 — Валентин Джима, український біатлоніст, учасник Олімпійських ігор (1994), батько Олімпійської чемпіонки (2014) Юлії Джими
- 1967 — Фейт Хілл, американська кантрі-співачка та продюсер звукозаписів.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода хороша – осінь буде теплою.
- Дощ, який йде з самого ранку, може затягнутися ще на 40 днів і привести за собою ранню і дуже холодну зиму.
- Якщо ранкове сонце швидко висушить росу, не варто очікувати зимою багато снігу, а якщо роса буде сохнути до обіду, то попереду дуже сніжна зима.
- Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Лихословити і лаятися з близькими, кричати на дітей;
- Зловживати алкоголем;
- Грубити і ображати батьків, людей похилого віку;
- Виконувати важку роботу;
- Влаштовувати пишні святкування з алкоголем.
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