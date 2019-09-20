21 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 вересня, відзначають Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії – важливе церковне свято, в православ'ї воно відноситься до дванадесятих і відзначається 21 вересня. Свято встановлене Церквою у 4 столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іоанн, Георгій, Матвій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день донора кісткового мозку;

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера;

День нульової емісії;

День фармацевта України;

День винахідника і раціоналізатора України;

1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу;

1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище;

1940 — відкритий Львівський театр опери і балету;

1998 — по американському телебаченню показаний запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі;

2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.

Барбра Стрейзанд

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ВЕРЕСНЯ

1934 — Леонард Коен, канадський поет, співак і автор пісень; офіцер та компаньйон Ордена Канади.

1938 — Едуардо Уркуло, іспанський художник і скульптор.

1944 — Іван Бяков, український радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон.

1946 — Леонід Кисельов, український поет російського походження.

1947 — Стівен Кінг, американський письменник.

1950 — Білл Мюррей, американський актор.

1965 — Валентин Джима, український біатлоніст, учасник Олімпійських ігор (1994), батько Олімпійської чемпіонки (2014) Юлії Джими

1967 — Фейт Хілл, американська кантрі-співачка та продюсер звукозаписів.

Стівен Кінг

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода хороша – осінь буде теплою.

Дощ, який йде з самого ранку, може затягнутися ще на 40 днів і привести за собою ранню і дуже холодну зиму.

Якщо ранкове сонце швидко висушить росу, не варто очікувати зимою багато снігу, а якщо роса буде сохнути до обіду, то попереду дуже сніжна зима.

Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Лихословити і лаятися з близькими, кричати на дітей;

Зловживати алкоголем;

Грубити і ображати батьків, людей похилого віку;

Виконувати важку роботу;

Влаштовувати пишні святкування з алкоголем.

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