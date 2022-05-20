21 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 травня, відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

21 травня православна церква вшановує пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Він був улюбленим учнем Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 21 травня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Іван, Никифор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день чаю

1091 – відбулося перше зареєстроване на Русі затемнення Сонця

1499 – правителем з необмеженими повноваженнями Еспаньоли (так назвав Христофор Колумб відкритий ним острів Гаїті) замість адмірала призначений Франсиско Боваділья

1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова

1635 – Франція вступає в Тридцятирічну війну

1842 – вийшов у світ перший том Мертвих душ

1851 – в Австралії виявлено перше золото

1859 – запуск годинника Біг Бен у Лондоні

1904 – в Парижі заснована ФІФА – Міжнародна федерація футболу

1918 – в Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз

1921 – в Україні створена комісія з ліквідації неписьменності на чолі з Г. Петровським

1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Мікі Мауса

1977 – завершено зйомки фільму Френсіса Форда Копполи Апокаліпсис сьогодні

1979 – Елтон Джон дав в Ленінграді перший з восьми концертів в Радянському союзі

1980 – в США відбулася прем'єра фільму Імперія завдає удару у відповідь

Чай

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ТРАВНЯ

1471 – Альбрехт Дюрер, німецький живописець і графік Відродження

1780 – Елізабет Фрай, одна з перших англійських феміністок

1820 – Мішель Ленц, поет, автор тексту гімну Люксембургу

1858 – Микола Чехов, художник, піаніст і скрипаль, старший брат письменника Антона Чехова

1878 – Гленда Хеммонд, американський винахідник гідроплана

1894 – Арсеній Гладковський, композитор, автор опер, балету Том Соєр

1919 – Віра Алтайська, актриса

1943 – Хілтон Валентин, гітарист групи Animals

1949 – Любов Поліщук, актриса

1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч​

Гонгадзе

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сіяти пшеницю можна, коли зацвіте черемха

Не можна сіяти пшеницю раніше дубового листа

Якщо на Івана Довгого розділити свій хліб з бідняком, до хорошого урожаю

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

21 травня не можна лінуватися

Не слід сумувати та скаржитися

Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти

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