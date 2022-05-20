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21 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 травня – субота

Сьогодні, 21 травня, відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

21 травня православна церква вшановує пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Він був улюбленим учнем Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 21 травня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Іван, Никифор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день чаю
  • 1091 – відбулося перше зареєстроване на Русі затемнення Сонця
  • 1499 – правителем з необмеженими повноваженнями Еспаньоли (так назвав Христофор Колумб відкритий ним острів Гаїті) замість адмірала призначений Франсиско Боваділья
  • 1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова
  • 1635 – Франція вступає в Тридцятирічну війну
  • 1842 – вийшов у світ перший том Мертвих душ
  • 1851 – в Австралії виявлено перше золото
  • 1859 – запуск годинника Біг Бен у Лондоні
  • 1904 – в Парижі заснована ФІФА – Міжнародна федерація футболу
  • 1918 – в Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз
  • 1921 – в Україні створена комісія з ліквідації неписьменності на чолі з Г. Петровським
  • 1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Мікі Мауса
  • 1977 – завершено зйомки фільму Френсіса Форда Копполи Апокаліпсис сьогодні
  • 1979 – Елтон Джон дав в Ленінграді перший з восьми концертів в Радянському союзі
  • 1980 – в США відбулася прем'єра фільму Імперія завдає удару у відповідь
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Чай

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ТРАВНЯ

  • 1471 – Альбрехт Дюрер, німецький живописець і графік Відродження
  • 1780 – Елізабет Фрай, одна з перших англійських феміністок
  • 1820 – Мішель Ленц, поет, автор тексту гімну Люксембургу
  • 1858 – Микола Чехов, художник, піаніст і скрипаль, старший брат письменника Антона Чехова
  • 1878 – Гленда Хеммонд, американський винахідник гідроплана
  • 1894 – Арсеній Гладковський, композитор, автор опер, балету Том Соєр
  • 1919 – Віра Алтайська, актриса
  • 1943 – Хілтон Валентин, гітарист групи Animals
  • 1949 – Любов Поліщук, актриса
  • 1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч​
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Гонгадзе

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сіяти пшеницю можна, коли зацвіте черемха
  • Не можна сіяти пшеницю раніше дубового листа
  • Якщо на Івана Довгого розділити свій хліб з бідняком, до хорошого урожаю

21 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 505608

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 21 травня не можна лінуватися
  • Не слід сумувати та скаржитися
  • Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти

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