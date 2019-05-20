21 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 травня, святкують Вознесіння Господнє та день пам'яті жертв політичних репресій в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні церква згадує апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Він був улюбленим учнем Ісуса Христа. Саме йому Спаситель доручив піклування про Божу Матір. Після зішестя Святого Духа на апостолів Іоанн своє життя присвятив проповіді віри Христової. Іоанн Богослов – єдиний апостол, який не загинув насильницькою смертю. Він був узятий на Небо живим, однак за своє життя переніс чимало страждань.

Також сьогодні відзначають Вознесіння Господнє. У християнстві цей день символізує вознесіння Ісуса Христа на небо, яке відбулося через 40 днів після Воскресіння. Відзначається як велике свято, яке завжди припадає у четвер 40-го дня по Воскресінні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 21 травня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Іван, Станіслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку

Міжнародний День захисту від безробіття

Міжнародний День пам'яті жертв геноциду черкеського народу

День пам'яті жертв політичних репресій в Україні

Національне свято Республіки Чорногорія

День відкриття Кайманових Островів

1502 – Іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебував на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці

1503 – Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови

1809 – Під Асперном Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла

1831 – У Харкові побачив світ перший в Україні альманах – "Український альманах"

1840 – Нова Зеландія проголошена британською колонією

1859 – Запущений годинник Біг-Бен в Лондоні

1892 – У Києві пущений перший в Російській імперії електричний трамвай

1892 – У Мілані здійснено постановку опери "Паяци" Руджеро Леонкавалло

1904 – У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)

1916 – У Великій Британії вперше у світовій практиці введено "літній" час

1918 – У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз

1918 – Створено Всеукраїнську раду профспілок

1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса

1937 – почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою "Північний полюс"

2000 – На референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин з Євросоюзом

2006 – На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії

Міккі Маус зі своєю коханою Міні Маус

ХТО НАРОДИВСЯ 21 травня

427 – Платон, грецький філософ-ідеаліст, учень Сократа й учитель Арістотеля.

1471 – Альбрехт Дюрер, німецький графік і маляр.

1527 – Філіп II, іспанський король.

1792 – Гаспар-Гюстав Коріоліс, французький математик і механік.

1844 – Анрі Руссо, французький живописець-примітивіст, музикант і літератор.

1914 – Ромен Гарі, французький письменник. Двічі лауреат Гонкурівської премії (1956 під ім'ям Ромена Гарі і 1975 під ім'ям Еміля Ажара).

1921 – Андрій Сахаров, фізик, творець водневої бомби, лауреат Нобелівської премії миру.

1937 – Софіко Чіаурелі, грузинська кіноакторка, відома з фільмів "Колір граната", "Дерево бажання", "Покаяння", "Ашик-керіб" та ін.

1952 – Леся Степовичка, українська поетеса, перекладачка, прозаїк.

1953 – Нора Аунор, філіппінська акторка, продюсер і співачка.

1966 – Ліза Едельштейн, американська акторка.

1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч.

Георгій Гонгадзе

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На день Івана треба готувати ріллю під пшеницю.

Заганяй кобилицю і землю готуй під пшеницю.

Засівай пшеницю на Іоанна Богослова.

Якщо дощовий день, то це до врожаю грибів.

Якщо черемуха зацвіла, то пора сіяти пшеницю.

Якщо черемуха рясно цвіте, то це до дощового літа.

Якщо місяць в серпанку, то це до погіршення погоди.

Якщо вечірнє небо червоне, то це на гарну погоду.

Якщо вранці небо червоне, то буде дощ.

Якщо хмари в одну купу зібралися, то це до негоди.

Якщо хмари вгору пливуть, то це до ясного дня.

Якщо побачив веселку вранці, то це до дощу.

Якщо побачив веселку ввечері, то це до погожого дня.

Якщо побачив три веселки, то це до вітру.

весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 20 на 21 травня виповниться в точності, але розповідати про нього нікому не можна. А ось сновидіння, побачене вдень 21 травня, пусте.

Сьогодні не варто давати у борг. Ця річ або гроші можуть не повернутися до вас.

Також не нарікайте на свою долю – негативні думки приваблюють негативні події.

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