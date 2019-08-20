21 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 серпня, віряни відзначають день Мирона-Вітрогона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним і народним календарем сьогодні відзначають день Мирона, з яким пов'язують чимало легенд. Вважається, що він був звичайним землевласником, до якого якось вдерлись злодії. Однак чоловік здивував своєю поведінкою та допоміг зловмисникам скласти зерно та винести. Лише після цього злодії зрозуміли, що перед ними господар помешкання та повернули все вкрадене, а також почали знову ходити до церкви. Саме цю подію вважають одним із перших див Мирона. У народі ж вважають, що саме на Мирона-Вітрогона можна визначити, якою буде осінь.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 21 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Герман, Мойсей, Григорій, Мирон, Омелян, Леонід, Микола та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1415 — португальці завоювали Сеуту.

1911 — з Лувру викрали картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", яку вдалось знайти лише через два роки в Італії.

1914 — засновано футбольний клуб "Васко да Гама".

1914 — Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику.

1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.

1937 — СРСР і Китай підписали Договір про ненапад.

1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, які стали основою Статуту Організації Об'єднаних Націй.

1968 — країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення "Празької весни".

1996 — заснована відзнака Президента України — орден "За мужність".

1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф'ючерсних контрактів.

ХТО НАРОДИВСЯ 21 СЕРПНЯ

1165 — Філіп II Август, король Франції (1180–1223 рр.).

1754 — Вільям Мердок, шотландський механік, винахідник, першим застосував газ для освітлення.

1872 — Обрі Бердслі, британський художник, графік, ілюстратор, декоратор, поет.

1888 — Володимир Ґадзінський, український поет, прозаїк, критик.

1892 — Кость Туркало, український громадсько-політичний діяч, інженер-хімік, член Української Центральної Ради.

1898 — Араратян Вааг Георгійович, вірменський композитор.

1901 — Леонід Корнієць, голова РНК (уряду) УРСР: вересень 1939 р. — лютий 1944 р.

1924 — Консуело Веласкес, мексиканська композиторка, авторка пісні Bésame mucho.

1967 — Серж Танкян, вірмено-американський співак, поет, активіст і мульти-інструменталіст з гурту SOAD

1998 — Хайден Панеттьєрі

Back on set! Not the normal Juliette outfit, but soon you’ll see why pic.twitter.com/hhngwmPF1l — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) February 6, 2018

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якою буде погода на Мирона, то таким буде початок осені і січень;

Якщо немає сильного вітру на Мирона, то осінь буде сонячною;

Якщо потужний вітер у цей день, то вересень буде вологим та грозовим;

Якщо вранці стелиться туман, то день буде теплим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вживати алкоголь у будь-якому вигляді

Не можна гучно розмовляти, сміятися та взагалі кричати

Краще уникати важкої фізичної роботи

Не можна ображати людей та зациклюватись на поганих думках

Не можна рвати чужі яблука та взагалі їсти сьогодні багато яблук

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку