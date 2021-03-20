21 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають Всесвітній день поезії, а віряни вшановують пам'ять преподобного Лазаря Муромського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 21 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Лазаря Муромського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Весняне рівнодення, Весняний сонцеворот, Вербоносиця, Лазар.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 21 березня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день лісів

Міжнародний день поезії

День весняного рівнодення

1927 — у Києві виходить перший номер української "Літературної газети"

1961 — відбувся перший концерт групи The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club)

ХТО НАРОДИВСЯ 21 БЕРЕЗНЯ

1862 — Микола Пимоненко, український художник-живописець, академік живопису Петербурзької Академії мистецтв, Член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.

1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради, міністр.

1877 — Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака.

1888 — Косач-Борисова Ізидора Петрівна, українська мемуаристка, перекладачка. Сестра Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Миколи Косача.

1889 — Олександр Вертинський, естрадний артист українського походження, кіноактор, композитор.

1894 — Василь Єрмилов, український художник-авангардист.

1895 — Утьосов Леонід Осипович, актор, співак, керівник оркестру.

1908 — Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.

1925 — Пітер Брук, англійський режисер театру і кіно.

1927 — Нейгауз Станіслав Генріхович, радянський піаніст і педагог. Син відомого українського піаніста Генріха Нейгауза.

1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.

1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.

1944 — Тімоті Далтон, англійський кіноактор, один із Джеймсів Бондів.

1955 — Леся Вороніна, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник".

1958 — Ґері Олдмен, англійський кіноактор.

1959 — Сизоненко Олександр Олексійович, радянський баскетболіст українського походження. В 1991 році зі зростом у 2,45 м (8 футів) дістав звання найвищої людини світу за даними Світових рекордів Гіннеса.

1960 — Айртон Сенна, бразильський автогоняр, триразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1, один з найкращих за всю історію "Формули-1".

1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор.

1967 — Йонас Берггрен, музикант шведського попгурту "Ace of Base".

1967 — Максим Ріаліті (справжнє ім'я Кіті Палмер), учасник англійського гурту "Prodigy".

Микола Пимоненко ''Жниця'', 1889

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.

Якщо в період рівнодення холодно, то зима ще довго протримається.

Якщо на полях сніг лежить нерівно, пагорбами, хвилясто, то вродить ярі хліба і городні овочі.

Туман 21 березня – до заморозків.

Яка погода стоїть протягом дня, таким буде і літо.

Якщо птиці гнізда в'ють на південній стороні, літо буде холодним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни з 20 на 21 березня можуть виповнитися протягом 7-10 днів. Сновидіння, що приснилися вдень 21 березня, є порожніми, тому не потрібно надавати їм значення.

Не можна сьогодні приносити додому вербу.

Не варто планувати масштабні заходи наперед.

Не можна підписувати важливі документи та позичати комусь гроші.

Сьогодні краще відмовитися від далекої дороги.

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