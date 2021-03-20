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21 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають Всесвітній день поезії, а віряни вшановують пам'ять преподобного Лазаря Муромського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 21 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Лазаря Муромського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Весняне рівнодення, Весняний сонцеворот, Вербоносиця, Лазар.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 21 березня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день лісів
- Міжнародний день поезії
- День весняного рівнодення
- 1927 — у Києві виходить перший номер української "Літературної газети"
- 1961 — відбувся перший концерт групи The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club)
ХТО НАРОДИВСЯ 21 БЕРЕЗНЯ
- 1862 — Микола Пимоненко, український художник-живописець, академік живопису Петербурзької Академії мистецтв, Член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.
- 1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради, міністр.
- 1877 — Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака.
- 1888 — Косач-Борисова Ізидора Петрівна, українська мемуаристка, перекладачка. Сестра Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Миколи Косача.
- 1889 — Олександр Вертинський, естрадний артист українського походження, кіноактор, композитор.
- 1894 — Василь Єрмилов, український художник-авангардист.
- 1895 — Утьосов Леонід Осипович, актор, співак, керівник оркестру.
- 1908 — Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.
- 1925 — Пітер Брук, англійський режисер театру і кіно.
- 1927 — Нейгауз Станіслав Генріхович, радянський піаніст і педагог. Син відомого українського піаніста Генріха Нейгауза.
- 1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.
- 1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.
- 1944 — Тімоті Далтон, англійський кіноактор, один із Джеймсів Бондів.
- 1955 — Леся Вороніна, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник".
- 1958 — Ґері Олдмен, англійський кіноактор.
- 1959 — Сизоненко Олександр Олексійович, радянський баскетболіст українського походження. В 1991 році зі зростом у 2,45 м (8 футів) дістав звання найвищої людини світу за даними Світових рекордів Гіннеса.
- 1960 — Айртон Сенна, бразильський автогоняр, триразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1, один з найкращих за всю історію "Формули-1".
- 1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор.
- 1967 — Йонас Берггрен, музикант шведського попгурту "Ace of Base".
- 1967 — Максим Ріаліті (справжнє ім'я Кіті Палмер), учасник англійського гурту "Prodigy".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.
- Якщо в період рівнодення холодно, то зима ще довго протримається.
- Якщо на полях сніг лежить нерівно, пагорбами, хвилясто, то вродить ярі хліба і городні овочі.
- Туман 21 березня – до заморозків.
- Яка погода стоїть протягом дня, таким буде і літо.
- Якщо птиці гнізда в'ють на південній стороні, літо буде холодним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сни з 20 на 21 березня можуть виповнитися протягом 7-10 днів. Сновидіння, що приснилися вдень 21 березня, є порожніми, тому не потрібно надавати їм значення.
- Не можна сьогодні приносити додому вербу.
- Не варто планувати масштабні заходи наперед.
- Не можна підписувати важливі документи та позичати комусь гроші.
- Сьогодні краще відмовитися від далекої дороги.
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