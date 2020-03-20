21 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 березня, відзначають Всесвітній день людей з синдромом Даун та Поминальну суботу третьої седмиці святої Чотиридесятниці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують Поминальну суботу третьої седмиці святої Чотиридесятниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 21 березня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день лісів.

Всесвітній день людей з синдромом Дауна.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової діскрімінації.

Міжнародний день Навруз.

Міжнародний день лялькаря.

1927 — у Києві виходить перший номер української "Літературної газети".

1961 — відбувся перший концерт групи The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club).

Новий рік за іранським календарем.

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ХТО НАРОДИВСЯ 21 БЕРЕЗНЯ

1862 — Микола Пимоненко, український художник-живописець, академік живопису Петербурзької Академії мистецтв, Член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.

1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради, міністр.

1877 — Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака.

1888 — Косач-Борисова Ізидора Петрівна, українська мемуаристка, перекладачка. Сестра Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Миколи Косача.

1889 — Олександр Вертинський, естрадний артист українського походження, кіноактор, композитор.

1894 — Василь Єрмилов, український художник-авангардист.

1895 — Утьосов Леонід Осипович, актор, співак, керівник оркестру.

1908 — Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.

1925 — Пітер Брук, англійський режисер театру і кіно.

1927 — Нейгауз Станіслав Генріхович, радянський піаніст і педагог. Син відомого українського піаніста Генріха Нейгауза.

1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.

1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.

1944 — Тімоті Далтон, англійський кіноактор, один із Джеймсів Бондів.

1955 — Леся Вороніна, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник".

1958 — Ґері Олдмен, англійський кіноактор.

1959 — Сизоненко Олександр Олексійович, радянський баскетболіст українського походження. В 1991 році зі зростом у 2,45 м (8 футів) дістав звання найвищої людини світу за даними Світових рекордів Гіннеса.

1960 — Айртон Сенна, бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1, один з найкращих гонщиків за всю історію "Формули-1".

1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор.

1967 — Йонас Берггрен, музикант шведського поп-гурту "Ace of Base".

1967 — Максим Ріаліті (справжнє ім'я Кіті Палмер), учасник англійського гурту "Prodigy". Максим Ріаліті

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Цей день вважається справжнім початком весняного періоду. Вважалося, що саме 21 березня жайворонки повертаються додому.

Цей день присвячують вербі, яка принесе в будинок легкість і щастя.

Якщо високо пливуть хмари – до гарної погоди.

Туман 21 березня каже про прийдешні заморозки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні приносити додому вербу.

Не варто планувати масштабні заходи наперед.

Не можна підписувати важливі документи та позичати комусь гроші.

Сьогодні краще відмовитися від далекої дороги.

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