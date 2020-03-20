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21 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 21 березня, відзначають Всесвітній день людей з синдромом Даун та Поминальну суботу третьої седмиці святої Чотиридесятниці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують Поминальну суботу третьої седмиці святої Чотиридесятниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 21 березня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день лісів.
  • Всесвітній день людей з синдромом Дауна.
  • Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової діскрімінації.
  • Міжнародний день Навруз.
  • Міжнародний день лялькаря.
  • 1927 — у Києві виходить перший номер української "Літературної газети".
  • 1961 — відбувся перший концерт групи The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club).

Новий рік за іранським календарем.
21 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 393291

ХТО НАРОДИВСЯ 21 БЕРЕЗНЯ

  • 1862 — Микола Пимоненко, український художник-живописець, академік живопису Петербурзької Академії мистецтв, Член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.
  • 1870 — Олександр Лотоцький, український письменник, член Української Центральної Ради, міністр.
  • 1877 — Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака.
  • 1888 — Косач-Борисова Ізидора Петрівна, українська мемуаристка, перекладачка. Сестра Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Миколи Косача.
  • 1889 — Олександр Вертинський, естрадний артист українського походження, кіноактор, композитор.
  • 1894 — Василь Єрмилов, український художник-авангардист.
  • 1895 — Утьосов Леонід Осипович, актор, співак, керівник оркестру.
  • 1908 — Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.
  • 1925 — Пітер Брук, англійський режисер театру і кіно.
  • 1927 — Нейгауз Станіслав Генріхович, радянський піаніст і педагог. Син відомого українського піаніста Генріха Нейгауза.
  • 1929 — Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.
  • 1941 — Павло Волик, український різьбяр і живописець.
  • 1944 — Тімоті Далтон, англійський кіноактор, один із Джеймсів Бондів.
  • 1955 — Леся Вороніна, українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник".
  • 1958 — Ґері Олдмен, англійський кіноактор.
  • 1959 — Сизоненко Олександр Олексійович, радянський баскетболіст українського походження. В 1991 році зі зростом у 2,45 м (8 футів) дістав звання найвищої людини світу за даними Світових рекордів Гіннеса.
  • 1960 — Айртон Сенна, бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1, один з найкращих гонщиків за всю історію "Формули-1".
  • 1962 — Метью Бродерік, американський кіноактор.
  • 1967 — Йонас Берггрен, музикант шведського поп-гурту "Ace of Base".
  • 1967 — Максим Ріаліті (справжнє ім'я Кіті Палмер), учасник англійського гурту "Prodigy".
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Максим Ріаліті

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Цей день вважається справжнім початком весняного періоду. Вважалося, що саме 21 березня жайворонки повертаються додому.
  • Цей день присвячують вербі, яка принесе в будинок легкість і щастя.
  • Якщо високо пливуть хмари – до гарної погоди.
  • Туман 21 березня каже про прийдешні заморозки.
21 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 392444

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сьогодні приносити додому вербу.
  • Не варто планувати масштабні заходи наперед.
  • Не можна підписувати важливі документи та позичати комусь гроші.
  • Сьогодні краще відмовитися від далекої дороги.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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