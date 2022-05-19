20 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день травматолога, а в Україні – День банківських працівників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 травня, віряни відзначають Явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі. Ця подія відбулася в Візантії в IV столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл, а також Базиль (Василь). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день травматолога

325 – римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї.

1449 – португальський король Афонсу V розбив повстанців у при Алфарробейрі.

1498 – португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.

1783 – підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами

1809 – Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва.

1873 – Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.

1875 – у Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.

1899 – Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості – він "мчав" по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год.

1905 – у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз.

1927 – американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт.

1961 – засновано Шевченківську премію.

1961 – за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів – до різних термінів позбавлення волі.

1980 – на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від'єднання від Канади.

1985 – Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких утримували палестинці.

1991 – Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.

1992 – керівники Ленінабада та Куляба відмовилися визнати новий уряд Таджикистану та пригрозили вийти зі складу республіки.

2005 – відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", який здобув "Золоту пальмову гілку".

2009 – у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграв "Вердер" (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.

2019 – відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ТРАВНЯ

1470 – П'єтро Бембо, італіський гуманіст, поет, літературний теоретик, кардинал.

1537 – Фабріціо Джеронімо, італійський хірург і видатний анатом епохи Відродження, засновник сучасної ембріології.

1764 – Йоганн Готтфрід Шадов, німецький скульптор, автор квадриги з богинею Перемоги на Бранденбурзьких воротах у Берліні.

1799 – Оноре де Бальзак, французький письменник.

1806 – Джон Стюарт Мілль, англійський філософ-позитивіст, економіст, громадський діяч, ідеолог лібералізму.

1825 – Джордж Філліпс Бонд, американський астроном.

1830 – Мало Гектор, французький письменник.

1844 – Микола Мурашко, живописець, педагог.

1851 – Еміль Берлінер, американський винахідник німецького походження, який винайшов грамофон.

1882 – Сігрід Унсет, норвезька письменниця, лауреат Нобелівської премії.

1908 – Джеймс Стюарт, американський кіноактор, бригадний генерал ВПС Сполучених Штатів.

1915 – Моше Даян, ізраїльський генерал, герой війни 1967 року.

1921 – Вольфганг Борхерт, німецький письменник, один з найвідоміших авторів в німецькій літературі епохи руїн. Найвизначніший твір — п'єса "На вулиці, перед зачиненими дверима" (1947).

1922 – Сара Дорон, ізраїльська політикиня.

1922 – Іван Чендей, український письменник.

1925 – Олексій Туполєв, генеральний конструктор однойменного конструкторського бюро.

1930 – Стефанія Павлишин, український професор, музикознавець, голова секції мистецтвознавства ЗНЦ НАНУ.

1943 – Альбано Каррізі, італійський співак, виконавець таких пісень, як Фелічіта (Felicità) та ін.

1944 – Джо Кокер, англійський рок-співак.

1946 – Шер (Шерилін Саркісян ля П'єр, по чоловікові – Шер Боно), американська акторка та співачка.

1952 – Лідія Кондрашевська, народна артистка України, співачка (лірико-колоратурне сопрано).

1957 – Віктор Харик, український шрифтовий дизайнер.

1963 – Сергій Кузін, радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер. Ведучий ранкового шоу "Камтугеза" на "Радіо Рокс".

1965 – Мунаєв Іса Ах'ядович, чеченський військовик, бригадний генерал Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія.

1973 – Наталка Сняданко, українська письменниця.

1981 – Ікер Касільяс, голкіпер національної футбольної збірної Іспанії та футбольного клубу "Реал Мадрид".

1982 – Петр Чех, футболіст, воротар лондонського клубу "Арсенал" і збірної Чехії.

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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Барвисті промені на сході сонця – значить погода зміниться в гіршу сторону.

Якщо роса швидко висихає – буде дощ, якщо не висихає до полудня – буде негода.

Якщо 20 травня йде дощ – вересень буде теплим.

Вечірня веселка – до ясної погоди, ранкова – дощову.

Якщо при заході сонце яскраво-червоного кольору, значить погода скоро зіпсується.

Якщо в нічному небі висить червоний місяць – буде дощ. У місяці рогу вниз дивляться – буде тепла погода.

На акації в ранковий час багато нектару і бджіл – вдень буде дощ, а найближчим часом може початися гроза.

Якщо день припадає на місяць, то посадку краще відкласти до молодого місяця, інакше все насіння поїдять черв’яки.

Якщо до Купальниці прилетіли стрижі та ластівки — рік буде щасливим.

Тому, що народився 20 травня призначено прекрасне життя. Вони виростають добрими та сильними людьми. Носити їм слід корал.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто у цей день сваритися та гніватися

Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати

Не слід сьогодні лінуватися

Не можна цього дня позичати гроші

Не гоже сьогодні погано думати про інших

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