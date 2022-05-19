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20 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день травматолога, а в Україні – День банківських працівників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 20 травня, віряни відзначають Явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі. Ця подія відбулася в Візантії в IV столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл, а також Базиль (Василь). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день травматолога
- 325 – римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї.
- 1449 – португальський король Афонсу V розбив повстанців у при Алфарробейрі.
- 1498 – португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.
- 1783 – підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами
- 1809 – Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва.
- 1873 – Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.
- 1875 – у Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.
- 1899 – Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості – він "мчав" по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год.
- 1905 – у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз.
- 1927 – американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт.
- 1961 – засновано Шевченківську премію.
- 1961 – за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів – до різних термінів позбавлення волі.
- 1980 – на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від'єднання від Канади.
- 1985 – Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких утримували палестинці.
- 1991 – Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.
- 1992 – керівники Ленінабада та Куляба відмовилися визнати новий уряд Таджикистану та пригрозили вийти зі складу республіки.
- 2005 – відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", який здобув "Золоту пальмову гілку".
- 2009 – у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграв "Вердер" (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.
- 2019 – відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ТРАВНЯ
- 1470 – П'єтро Бембо, італіський гуманіст, поет, літературний теоретик, кардинал.
- 1537 – Фабріціо Джеронімо, італійський хірург і видатний анатом епохи Відродження, засновник сучасної ембріології.
- 1764 – Йоганн Готтфрід Шадов, німецький скульптор, автор квадриги з богинею Перемоги на Бранденбурзьких воротах у Берліні.
- 1799 – Оноре де Бальзак, французький письменник.
- 1806 – Джон Стюарт Мілль, англійський філософ-позитивіст, економіст, громадський діяч, ідеолог лібералізму.
- 1825 – Джордж Філліпс Бонд, американський астроном.
- 1830 – Мало Гектор, французький письменник.
- 1844 – Микола Мурашко, живописець, педагог.
- 1851 – Еміль Берлінер, американський винахідник німецького походження, який винайшов грамофон.
- 1882 – Сігрід Унсет, норвезька письменниця, лауреат Нобелівської премії.
- 1908 – Джеймс Стюарт, американський кіноактор, бригадний генерал ВПС Сполучених Штатів.
- 1915 – Моше Даян, ізраїльський генерал, герой війни 1967 року.
- 1921 – Вольфганг Борхерт, німецький письменник, один з найвідоміших авторів в німецькій літературі епохи руїн. Найвизначніший твір — п'єса "На вулиці, перед зачиненими дверима" (1947).
- 1922 – Сара Дорон, ізраїльська політикиня.
- 1922 – Іван Чендей, український письменник.
- 1925 – Олексій Туполєв, генеральний конструктор однойменного конструкторського бюро.
- 1930 – Стефанія Павлишин, український професор, музикознавець, голова секції мистецтвознавства ЗНЦ НАНУ.
- 1943 – Альбано Каррізі, італійський співак, виконавець таких пісень, як Фелічіта (Felicità) та ін.
- 1944 – Джо Кокер, англійський рок-співак.
- 1946 – Шер (Шерилін Саркісян ля П'єр, по чоловікові – Шер Боно), американська акторка та співачка.
- 1952 – Лідія Кондрашевська, народна артистка України, співачка (лірико-колоратурне сопрано).
- 1957 – Віктор Харик, український шрифтовий дизайнер.
- 1963 – Сергій Кузін, радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер. Ведучий ранкового шоу "Камтугеза" на "Радіо Рокс".
- 1965 – Мунаєв Іса Ах'ядович, чеченський військовик, бригадний генерал Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія.
- 1973 – Наталка Сняданко, українська письменниця.
- 1981 – Ікер Касільяс, голкіпер національної футбольної збірної Іспанії та футбольного клубу "Реал Мадрид".
- 1982 – Петр Чех, футболіст, воротар лондонського клубу "Арсенал" і збірної Чехії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Барвисті промені на сході сонця – значить погода зміниться в гіршу сторону.
- Якщо роса швидко висихає – буде дощ, якщо не висихає до полудня – буде негода.
- Якщо 20 травня йде дощ – вересень буде теплим.
- Вечірня веселка – до ясної погоди, ранкова – дощову.
- Якщо при заході сонце яскраво-червоного кольору, значить погода скоро зіпсується.
- Якщо в нічному небі висить червоний місяць – буде дощ. У місяці рогу вниз дивляться – буде тепла погода.
- На акації в ранковий час багато нектару і бджіл – вдень буде дощ, а найближчим часом може початися гроза.
- Якщо день припадає на місяць, то посадку краще відкласти до молодого місяця, інакше все насіння поїдять черв’яки.
- Якщо до Купальниці прилетіли стрижі та ластівки — рік буде щасливим.
- Тому, що народився 20 травня призначено прекрасне життя. Вони виростають добрими та сильними людьми. Носити їм слід корал.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто у цей день сваритися та гніватися
- Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати
- Не слід сьогодні лінуватися
- Не можна цього дня позичати гроші
- Не гоже сьогодні погано думати про інших
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