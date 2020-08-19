20 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 серпня, віряни вшановують знайдення мощей святителя Митрофана, а в Угорщині відзначають День Святого Іштвана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують знайдення мощей святителя Митрофана. Його батьки належали до духовного звання, за словами самого святителя, "я народився на цей світ від благочестивих батьків і вихований ними в непорочне благочесті Східної Церкви, в православній вірі". Був одружений, мав сина.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 20 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, а також Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Святого Іштвана

669 – створено 3 кабінет, більш відомий в історії як "3К". Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.

1627 – вийшов перший словник української мови "Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" Памви Беринди.

1896 – у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.

у США запатентований телефон з набірним диском.

1925 – засновано Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка". Тепер – Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.

1964 – створено Міжнародну організацію із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ.

1980 – міністерство зв'язку УРСР віддало розпорядження про глушіння радіостанцій "Голос Америки" (США), "Бі-Бі-Сі" (Велика Британія) і "Німецька хвиля" (ФРН).

1991 – Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.

1996 – Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні – 5,15 долара за годину.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 СЕРПНЯ

1561 – Якопо Пері, італійський композитор, автор перших опер.

1625 – Тома Корнель, французький драматург і лібретист, молодший брат П'єра Корнеля.

1827 – Штраус Йозеф, австрійський композитор, скрипаль і диригент; син відомого композитора Йоганна Штрауса.

1827 – Шарль Де Костер, бельгійський письменник ("Легенда про Уленшпігеля")

1833 – Бенджамін Гаррісон, 23-й президент США

1847 – Болеслав Прус /Олександр Гловацький, польський письменник ("Форпост", "Лялька", "Фараон").

1863 – Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф

1884 – Омелян (Ковч), український греко-католицький священик-місіонер, ісповідник, капелан УГА, громадський діяч, праведник світу.

1890 – Говард Лавкрафт, американський письменник, писав у жанрах жахів, містики, фентезі, наукової фантастики, поєднуючи їх в оригінальному стилі (лавкрафтівські жахи). Дружина Лавкрафта письменниця Соня Грін, народилася в українському місті Ічня.

1901 – Сальваторе Квазімодо, італійський поет, Нобелівський лауреат 1959 року ("Життя не сон", "Земля незрівнянна").

1921 – Жаклін Сюзан, американська письменниця, автор "жіночих бестселерів" ("Долина ляльок" – понад 30 мільйонів накладів).

1924 – Платон Костюк, український фізіолог і біофізик

1926 – Едуард Елян, заслужений льотчик-випробувач СРСР, що підняв у повітря перший у світі надзвуковий пасажирський літак Ту-144, Герой Радянського Союзу.

1939 – Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози

1947 – Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

Якщо при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір, то це до дощу.

Павук залишає павутину і ховається в укриття – до погіршення погоди.

День вдалий для ворожіння.

Сон з 19 на 20 серпня віщий. Він виповниться найближчим часом і принесе вам радість.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні намагайтеся без потреби не ходити в ліс. Особливо не ходіть поодинці.

Також вважають, що це нещасливий день, тому важливі справи перенесіть на потім. Не робіть великі покупки.

У цей день не бажано розпочинати нові справи.

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