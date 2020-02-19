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20 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 лютого – четвер

Сьогодні, 20 лютого, віряни вшановують пам'ять святого Федота, а також в Україні – День Героїв Небесної Сотні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Федота. Він був одним із мучеників, які постраждали за віру в Христа (всього їх було близько 30 осіб). Саме Федот разом зі своїми товаришами відкрито проповідував християнство, попри те, що язичники примушували його відректися від своєї віри. В результаті, Федот був заарештований і страчений.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 20 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Єлевферій, Парфеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Героїв Небесної Сотні
  • Всесвітній день соціальної справедливості
  • 1649 – Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська.
  • 1666 – заснований Монреаль – одне з найбільших канадських міст.
  • 1872 – у США запатентований електричний ліфт.
  • 1940 – вперше на екранах з'явилася знаменита пара – Том і Джеррі.
  • 1960 – на сцені рідної школи в Сіетлі відбувся перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Хендрікса.
  • 1962 – американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год у кораблі "Френдшип-7" (Friendship 7).
  • 1988 – Кайлі Міноуг уперше очолила британський чарт – на вершину хіт-параду забралася пісня "І Should Be So Lucky" і залишалася номером один п'ять тижнів.
  • 1994 – Торі Еймос очолила британський чарт зі своїм другим альбомом "Under The Pink".
  • 1998 – 15-літня американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.
  • 2002 – "The Strokes" названі "новачками року" "Brit Awards".
  • 2002 – заснування українського видавництва "Видавничий дім "Школа" (видавництво, Харків).
  • 2003 – героями Brit Awards стали "Coldplay" і Ms Dynamite, заробивши по дві нагороди кожен.
  • 2014 – під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з беркуту були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали "Небесною сотнею".
  • 2014 – вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.
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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛЮТОГО

  • 1887 – Олександр Удовиченко, український військовий і громадський діяч, генерал Армії УНР, віце-президент УНР в екзилі (1954–1961).
  • 1877 – Антоній Вівульський, литовський скульптор і архітектор.
  • 1888 – Барвінський Василь Олександрович, український композитор, піаніст, музикознавець.
  • 1889 – Ревуцький Лев Миколайович, український композитор, педагог, музичний і громадський діяч.
  • 1902 – Ансель Адамс, фотограф.
  • 1905 – Самчук Улас Олексійович, український письменник
  • 1921 – Микола Савченко-"Миколенко", лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотні "Східняки", член Закордонного Представництва УГВР, член Видавничого комітету "Літопис УПА", Лицар Золотого Хреста бойової заслуги 1 класу
  • 1924 – Сідні Пуатьє, американський актор, режисер і продюсер ("Шакал", "Ноїв ковчег"), перший актор афроамериканського походження, що отримав "Оскар".
  • 1925 – Роберт Альтман, американський режисер, сценарист, продюсер ("Польовий госпіталь")
  • 1926 – Кен Олсен, американський інженер, засновник Digital Equipment Corporation, піонер комп'ютерної індустрії
  • 1951 – Ґордон Браун, британський прем'єр-міністр.
  • 1963 – Ієн Браун, вокаліст і засновник британського гурту The Stone Roses, нині успішний сольний виконавець.
  • 1966 – Сінді Кроуфорд, американська супермодель і акторка.
  • 1967 – Курт Кобейн, популярний американський рок-музикант ("Nirvana").
  • 1972 – Ніл Примроуз, барабанщик шотландського гурту "Travis".
  • 1975 – Брайн Літтрел, американський поп-співак, член гурту "Backstreet Boys".
  • 1988 – Rihanna, співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо людина народилася 20 лютого, вона зможе розуміти мову рослин – так говорили наші предки.
  • Чим більшу милостиню подаси у цей день, тим більше потім отримаєш.
  • Якщо сонце на заході забарвлюється у червоний колір, літо буде прохолодним.
  • Вітер опівдні обіцяє гарний врожай зернових культур у поточному році.
  • Хмари пофарбовані в синій колір – погода буде теплою.
  • Червоний захід – чекайте поривчастого вітру та сирого літа.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна грати весілля сьогодні, адже це поминальний день. Тому, укладення шлюбу 20 лютого – за прикметами, поганий знак.
  • Не можна жінкам носити сукні зеленого кольору і здійснювати покупки – це обіцяє неприємності.
  • Також сьогодні не слід багато працювати біля дому.
  • Не варто у цей день гніватися та ображати інших.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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