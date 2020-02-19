20 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 лютого, віряни вшановують пам'ять святого Федота, а також в Україні – День Героїв Небесної Сотні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Федота. Він був одним із мучеників, які постраждали за віру в Христа (всього їх було близько 30 осіб). Саме Федот разом зі своїми товаришами відкрито проповідував християнство, попри те, що язичники примушували його відректися від своєї віри. В результаті, Федот був заарештований і страчений.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 20 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Єлевферій, Парфеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Героїв Небесної Сотні

Всесвітній день соціальної справедливості

1649 – Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська.

1666 – заснований Монреаль – одне з найбільших канадських міст.

1872 – у США запатентований електричний ліфт.

1940 – вперше на екранах з'явилася знаменита пара – Том і Джеррі.

1960 – на сцені рідної школи в Сіетлі відбувся перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Хендрікса.

1962 – американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год у кораблі "Френдшип-7" (Friendship 7).

1988 – Кайлі Міноуг уперше очолила британський чарт – на вершину хіт-параду забралася пісня "І Should Be So Lucky" і залишалася номером один п'ять тижнів.

1994 – Торі Еймос очолила британський чарт зі своїм другим альбомом "Under The Pink".

1998 – 15-літня американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.

2002 – "The Strokes" названі "новачками року" "Brit Awards".

2002 – заснування українського видавництва "Видавничий дім "Школа" (видавництво, Харків).

2003 – героями Brit Awards стали "Coldplay" і Ms Dynamite, заробивши по дві нагороди кожен.

2014 – під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з беркуту були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали "Небесною сотнею".

2014 – вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛЮТОГО

1887 – Олександр Удовиченко, український військовий і громадський діяч, генерал Армії УНР, віце-президент УНР в екзилі (1954–1961).

1877 – Антоній Вівульський, литовський скульптор і архітектор.

1888 – Барвінський Василь Олександрович, український композитор, піаніст, музикознавець.

1889 – Ревуцький Лев Миколайович, український композитор, педагог, музичний і громадський діяч.

1902 – Ансель Адамс, фотограф.

1905 – Самчук Улас Олексійович, український письменник

1921 – Микола Савченко-"Миколенко", лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотні "Східняки", член Закордонного Представництва УГВР, член Видавничого комітету "Літопис УПА", Лицар Золотого Хреста бойової заслуги 1 класу

1924 – Сідні Пуатьє, американський актор, режисер і продюсер ("Шакал", "Ноїв ковчег"), перший актор афроамериканського походження, що отримав "Оскар".

1925 – Роберт Альтман, американський режисер, сценарист, продюсер ("Польовий госпіталь")

1926 – Кен Олсен, американський інженер, засновник Digital Equipment Corporation, піонер комп'ютерної індустрії

1951 – Ґордон Браун, британський прем'єр-міністр.

1963 – Ієн Браун, вокаліст і засновник британського гурту The Stone Roses, нині успішний сольний виконавець.

1966 – Сінді Кроуфорд, американська супермодель і акторка.

1967 – Курт Кобейн, популярний американський рок-музикант ("Nirvana").

1972 – Ніл Примроуз, барабанщик шотландського гурту "Travis".

1975 – Брайн Літтрел, американський поп-співак, член гурту "Backstreet Boys".

1988 – Rihanna, співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо людина народилася 20 лютого, вона зможе розуміти мову рослин – так говорили наші предки.

Чим більшу милостиню подаси у цей день, тим більше потім отримаєш.

Якщо сонце на заході забарвлюється у червоний колір, літо буде прохолодним.

Вітер опівдні обіцяє гарний врожай зернових культур у поточному році.

Хмари пофарбовані в синій колір – погода буде теплою.

Червоний захід – чекайте поривчастого вітру та сирого літа.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна грати весілля сьогодні, адже це поминальний день. Тому, укладення шлюбу 20 лютого – за прикметами, поганий знак.

Не можна жінкам носити сукні зеленого кольору і здійснювати покупки – це обіцяє неприємності.

Також сьогодні не слід багато працювати біля дому.

Не варто у цей день гніватися та ображати інших.

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