20 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 квітня, у світі відзначають День вдячності волонтерам, а віряни вшановують пам'ять мученика диякона Руфіна та мучениці Килини Молодшої. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 20 квітня віряни вшановують пам'ять мученика Руфіна диякона, мучениці Килини Молодшої й з ними 200 воїнів, які постраждали за Христа близько 310 року при імператорі Максиміані. Коли святого диякона Руфіна за сповідання християнської віри посадили в темницю, діва Килина дбала про нього і за це була взята під варту. Перебуваючи у в'язниці своїми чудесами вони звернули до християнства 200 воїнів, і разом з ними були усічені мечем. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Килина, Килинин день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 20 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса, а також Чеслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1653 – Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті.

1770 – Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс (Південно-Східна Австралія).

1841 – опублікована перша детективна розповідь Едгара По ("Вбивства на вулиці Морг").

1865 – вперше оголошено про появу безпечних сірників.

1902 – подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій.

1918 – Слов'янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов'янськ на Донеччині.

1938 – в УРСР прийнята постанова про обов'язкове вивчення російської мови у всіх школах.

1940 – у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.

1949 – відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру.

1959 – у СРСР почалася експлуатація нового пасажирського літака Іл-18.

1986 – піаніст Володимир Горовиць уперше за 61 рік приїхав до СРСР.

1989 – влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні.

1999 – у вищій школі Літлтона (Колорадо) три підлітки влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. 25 людей загинуло і понад 20 поранені.

2000 – у Броварах в житловий будинок влучила тактична ракета, загинули 3 людини, та 5 були поранені.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 КВІТНЯ

1492 – Йоганн Агрікола, німецький проповідник, один з лідерів Реформації, сподвижник Мартіна Лютера.

1650 – Феліче Бозеллі, італійський живописець, майстер натюрморту.

1745 – Філіпп Пінель, французький лікар, засновник психіатрії.

1748 – Георг Міхаель Телеман, німецький композитор і богослов; онук композитора Георга Філіпа Телемана.

1808 – Наполеон III, французький імператор (1852–1870).

1840 – Оділон Редон, французький художник, графік та художній критик, один із засновників символізму в живописі.

1850 – Жан-Франсуа Рафаеллі, французький живописець, гравер, ілюстратор італійського походження.

1889 – Адольф Гітлер, німецький політичний і військовий діяч, очільник Націонал-соціалістичної партії (1921—1945 рр.), канцлер Німеччини (1933—1945).

1891 – Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий армії УНР.

1893 – Жуан Міро, каталонський художник, скульптор та графік, один з найвідоміших сюрреалістів.

1901 – Мішель Леріс, французький письменник.

1903 – Ґео Шкурупій, український письменник, представник панфутуризму, жертва сталінського терору

1908 – Ірина Беклемішева, український живописець.

1939 – Ганна Світлична, українська поетеса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ на Килину – хороша буде калина.

Мороз і сонце – до врожаю хлібів і гречки.

На Килину береза зеленіє і з'являються перші гриби – сморчки.

Якщо вночі зірки сильно сяють, а вранці на небі хмари з'явилися, то до обіду буде гроза.

Червоний схід сонця – до зміни погоди.

Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду на наступний день.

Сон з 19 на 20 квітня несе благополуччя.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день визирати з вікна, бо накличеш біду.

Не варто сьогодні брати гроші у борг.

Не слід у цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

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