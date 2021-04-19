На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
20 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 173
Сьогодні, 20 квітня, у світі відзначають День вдячності волонтерам, а віряни вшановують пам'ять мученика диякона Руфіна та мучениці Килини Молодшої. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 20 квітня віряни вшановують пам'ять мученика Руфіна диякона, мучениці Килини Молодшої й з ними 200 воїнів, які постраждали за Христа близько 310 року при імператорі Максиміані. Коли святого диякона Руфіна за сповідання християнської віри посадили в темницю, діва Килина дбала про нього і за це була взята під варту. Перебуваючи у в'язниці своїми чудесами вони звернули до християнства 200 воїнів, і разом з ними були усічені мечем. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Килина, Килинин день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 20 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса, а також Чеслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1653 – Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті.
- 1770 – Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс (Південно-Східна Австралія).
- 1841 – опублікована перша детективна розповідь Едгара По ("Вбивства на вулиці Морг").
- 1865 – вперше оголошено про появу безпечних сірників.
- 1902 – подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій.
- 1918 – Слов'янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов'янськ на Донеччині.
- 1938 – в УРСР прийнята постанова про обов'язкове вивчення російської мови у всіх школах.
- 1940 – у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.
- 1949 – відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру.
- 1959 – у СРСР почалася експлуатація нового пасажирського літака Іл-18.
- 1986 – піаніст Володимир Горовиць уперше за 61 рік приїхав до СРСР.
- 1989 – влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні.
- 1999 – у вищій школі Літлтона (Колорадо) три підлітки влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. 25 людей загинуло і понад 20 поранені.
- 2000 – у Броварах в житловий будинок влучила тактична ракета, загинули 3 людини, та 5 були поранені.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 КВІТНЯ
- 1492 – Йоганн Агрікола, німецький проповідник, один з лідерів Реформації, сподвижник Мартіна Лютера.
- 1650 – Феліче Бозеллі, італійський живописець, майстер натюрморту.
- 1745 – Філіпп Пінель, французький лікар, засновник психіатрії.
- 1748 – Георг Міхаель Телеман, німецький композитор і богослов; онук композитора Георга Філіпа Телемана.
- 1808 – Наполеон III, французький імператор (1852–1870).
- 1840 – Оділон Редон, французький художник, графік та художній критик, один із засновників символізму в живописі.
- 1850 – Жан-Франсуа Рафаеллі, французький живописець, гравер, ілюстратор італійського походження.
- 1889 – Адольф Гітлер, німецький політичний і військовий діяч, очільник Націонал-соціалістичної партії (1921—1945 рр.), канцлер Німеччини (1933—1945).
- 1891 – Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий армії УНР.
- 1893 – Жуан Міро, каталонський художник, скульптор та графік, один з найвідоміших сюрреалістів.
- 1901 – Мішель Леріс, французький письменник.
- 1903 – Ґео Шкурупій, український письменник, представник панфутуризму, жертва сталінського терору
- 1908 – Ірина Беклемішева, український живописець.
- 1939 – Ганна Світлична, українська поетеса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ на Килину – хороша буде калина.
- Мороз і сонце – до врожаю хлібів і гречки.
- На Килину береза зеленіє і з'являються перші гриби – сморчки.
- Якщо вночі зірки сильно сяють, а вранці на небі хмари з'явилися, то до обіду буде гроза.
- Червоний схід сонця – до зміни погоди.
- Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду на наступний день.
- Сон з 19 на 20 квітня несе благополуччя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день визирати з вікна, бо накличеш біду.
- Не варто сьогодні брати гроші у борг.
- Не слід у цей день зловживати алкоголем і переїдати.
- Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
- 19 квітня
-
21:4520 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:19Названий смачний фрукт, який сприяє схудненню
-
21:00Меню на Великдень 2021: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
20:42Зваблива Бейонсе приміряла піджак на голе тіло
-
20:32Вербна неділя 2021: що не можна робити у це свято – усі заборони
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
20:16Перший політ вертольота NASA на Марсі: як це було
-
19:55Вірші про Великдень 2021: найкращі привітання у віршах з Пасхою
-
19:46Підземна залізниця: вийшов розширений трейлер мінісеріалу
-
19:15Цей фасон одягу візуально зменшить будь-яку талію (ФОТО)
-
19:00Як обрати телевізор для ігрових консолей Playstation або Xbox
-
18:45Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:21Гороскоп на 20 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10У мережі ходять чутки про розрив стосунків ексхолостячки Мішиної і Еллерта
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Павел Лисицин о том, как эффективно использовать доступное пространство склада
-
17:50Прості лайфхаки з сіллю, про які ви не знали
-
17:355 різних дизайнерів показали, як організували стіл для роботи на карантині
-
17:1442-річна Ніколь Шерзінгер засвітила на пляжі розкішну фігуру
-
16:44Чим замінити майонез: заправки для тих, хто піклується про здоров'я
-
16:18Джастін Теру відверто розповів про стосунки з Дженніфер Еністон
-
15:43Вчені виявили жука часів динозаврів: фотофакт
-
15:19Катерина Кухар зачарувала мережу романтичним пляжним відео
-
15:00Як мотивувати співробітників: поради керівникам
-
14:45День власників домашніх улюбленців: ТОП 5 фільмів про собак, котів та інших тварин
- 19 квітня
-
20:16Перший політ вертольота NASA на Марсі: як це було
-
17:50Прості лайфхаки з сіллю, про які ви не знали
-
14:45День власників домашніх улюбленців: ТОП 5 фільмів про собак, котів та інших тварин
-
12:15Місячний посівний календар на травень 2021: коли і що садити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня
-
08:30Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір
-
07:23Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі
- 18 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі, яка створила власний порносайт (18+)
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:57Вакцинація від коронавірусу в Україні: коли всі охочі зможуть зробити щеплення
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня
-
08:214 поради, які допоможуть схуднути за допомогою ходьби
- 17 квітня
-
21:49Жінки розповіли, скільки повинен тривати ідеальний секс: цікаве дослідження
-
18:21Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин
-
15:14Життя цих знаків Зодіаку різко зміниться наприкінці весни
-
12:13У мережі показали найкращі знімки за версією World Press Photo 2021
-
09:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня
-
08:137 популярних продуктів, які можуть стати причиною появи целюліту
- 16 квітня
-
21:49Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя
-
18:24Що таке епістемічне виснаження та як з ним боротися: поради експертів
-
15:20Дивовижні властивості лайма, про які варто знати
-
12:16Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен
-
10:19KAZKA – М'ята: слухайте нову магічну пісню українського гурту
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня
-
07:48Учені розповіли, чому особливо важливо регулярно їсти овочі та фрукти