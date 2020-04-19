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20 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 квітня, віряни вшановують пам'ять преподобного Георгія сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Георгія сповідника, єпископа Антіохії Пісидійської. Під час гоніння на святі ікони за імператора Лева Вірменина (813-820) святитель Георгій прибув до Константинополя і на Соборі єпископів викривав іконоборчу єресь, переконуючи імператора відмовитися від неї. Коли святий Георгій відмовився прибрати з храму ікони за наказом імператора, він був засланий в ув’язнення, де і відійшов до Господа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 20 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса, а також Чеслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день китайської мови
- 1653 – Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті.
- 1770 – Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс (Південно-Східна Австралія).
- 1841 – опублікована перша детективна розповідь Едгара По ("Вбивства на вулиці Морг").
- 1865 – вперше оголошено про появу безпечних сірників.
- 1902 – подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій.
- 1918 – Слов'янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов'янськ на Донеччині.
- 1938 – в УРСР прийнята постанова про обов'язкове вивчення російської мови у всіх школах.
- 1940 – у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.
- 1949 – відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру.
- 1959 – у СРСР почалася експлуатація нового пасажирського літака Іл-18.
- 1986 – піаніст Володимир Горовиць уперше за 61 рік приїхав до СРСР.
- 1989 – влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні.
- 1999 – у вищій школі Літлтона (Колорадо) три підлітки влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. 25 людей загинуло і понад 20 поранені.
- 2000 – у Броварах в житловий будинок влучила тактична ракета, загинули 3 людини, та 5 були поранені
ХТО НАРОДИВСЯ 19 КВІТНЯ
- 1492 – Йоганн Агрікола, німецький проповідник, один з лідерів Реформації, сподвижник Мартіна Лютера.
- 1650 – Феліче Бозеллі, італійський живописець, майстер натюрморту.
- 1745 – Філіпп Пінель, французький лікар, засновник психіатрії.
- 1748 – Георг Міхаель Телеман, німецький композитор і богослов; онук композитора Георга Філіпа Телемана.
- 1808 – Наполеон III, французький імператор (1852–1870).
- 1840 – Оділон Редон, французький художник, графік та художній критик, один із засновників символізму в живописі.
- 1850 – Жан-Франсуа Рафаеллі, французький живописець, гравер, ілюстратор італійського походження.
- 1889 – Адольф Гітлер, німецький політичний і військовий діяч, очільник Націонал-соціалістичної партії (1921—1945 рр.), канцлер Німеччини (1933—1945).
- 1891 – Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий армії УНР.
- 1893 – Жуан Міро, каталонський художник, скульптор та графік, один з найвідоміших сюрреалістів.
- 1901 – Мішель Леріс, французький письменник.
- 1903 – Ґео Шкурупій, український письменник, представник панфутуризму, жертва сталінського терору
- 1908 – Ірина Беклемішева, український живописець.
- 1939 – Ганна Світлична, українська поетеса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ на Килину – хороша буде калина.
- Мороз і сонце – до врожаю хлібів і гречки.
- На Килину береза зеленіє і з’являються перші гриби – сморчки.
- Якщо вночі зірки сильно сяють, а вранці на небі хмари з’явилися, то до обіду буде гроза.
- Червоний схід сонця – до зміни погоди.
- Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду на наступний день.
- Сон з 19 на 20 квітня несе добробут.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день визирати з вікна, бо накличеш біду.
- Не варто сьогодні брати гроші у борг.
- Не слід у цей день зловживати алкоголем і переїдати.
- Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.
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