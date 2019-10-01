2 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 жовтня, відзначають Міжнародний день лікаря та Міжнародний день боротьби проти насилля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають пам'ять День мучеників Трохима, Зосими, Саватія і Доримедонта. Також 2 жовтня вважається пісним днем, тому варто відмовитись від жирних та м'ясних страв.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 2 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день лікаря

Міжнародний день боротьби проти насилля.

1535 — французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі та назвав цю локацію Монреаль.

1836 — Чарлз Дарвін повернувся із навколосвітньої подорожі, яка зайняла майже п'ять років та привела його до створення теорії еволюції.

1870 — Рим став столицею об'єднаного Королівства Італія.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української нацгвардії.

1946 — Прем'єра першої "мильної опери" під назвою "Далекий пагорб".

1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

Міжнародний день лікаря

ХТО НАРОДИВСЯ 2 жовтня

1452 — Річард III, король Англії з 1482 року, останній з династії Йорків.

1865 — Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, музично-громадський діяч, педагог.

1869 — Магатма Ганді, один із керівників та ідеологів національно-визвольних рухів Індії

1891 — Йосип Бокшай, український живописець, педагог.

1903 — Микола Азовський, український живописець

1906 — Іван Багряний, український письменник.

1951 — Стінг, британський рок-музикант.

1971 — Тетяна Бєляєва, українська самбістка і дзюдоїстка

1975 — Валентина Шевченко, українська лижниця

1988 — Юрій Каплан, український співак, поет і композитор, лідер рок-групи "Валентин Стрикало". Валентин Стрикало

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо листя з дерев активно падає, то пасічниками пора повертати вулики до паски

Якщо не пригостити медом нужденних, то рік буде не дуже вдалим

Якщо вітер південний, то буде гарний врожай озимих

2 жовтня заведено пекти оладки та млинці з медом та вгощати ними друзів

Якщо 2 жовтня з'їсти ложку меду, то здоров'я буде міцним

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього просить або потребує

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею

Не можна гучно розмовляти та сваритися

Не можна вживати нецензурні вислови та бажати іншим зла

Не можна виходити з дому без хороших думок

Не можна займатись важкою фізичною працею

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