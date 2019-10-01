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2 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 жовтня, відзначають Міжнародний день лікаря та Міжнародний день боротьби проти насилля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають пам'ять День мучеників Трохима, Зосими, Саватія і Доримедонта. Також 2 жовтня вважається пісним днем, тому варто відмовитись від жирних та м'ясних страв.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 2 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день лікаря
- Міжнародний день боротьби проти насилля.
- 1535 — французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі та назвав цю локацію Монреаль.
- 1836 — Чарлз Дарвін повернувся із навколосвітньої подорожі, яка зайняла майже п'ять років та привела його до створення теорії еволюції.
- 1870 — Рим став столицею об'єднаного Королівства Італія.
- 1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української нацгвардії.
- 1946 — Прем'єра першої "мильної опери" під назвою "Далекий пагорб".
- 1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 жовтня
- 1452 — Річард III, король Англії з 1482 року, останній з династії Йорків.
- 1865 — Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, музично-громадський діяч, педагог.
- 1869 — Магатма Ганді, один із керівників та ідеологів національно-визвольних рухів Індії
- 1891 — Йосип Бокшай, український живописець, педагог.
- 1903 — Микола Азовський, український живописець
- 1906 — Іван Багряний, український письменник.
- 1951 — Стінг, британський рок-музикант.
- 1971 — Тетяна Бєляєва, українська самбістка і дзюдоїстка
- 1975 — Валентина Шевченко, українська лижниця
- 1988 — Юрій Каплан, український співак, поет і композитор, лідер рок-групи "Валентин Стрикало".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо листя з дерев активно падає, то пасічниками пора повертати вулики до паски
- Якщо не пригостити медом нужденних, то рік буде не дуже вдалим
- Якщо вітер південний, то буде гарний врожай озимих
- 2 жовтня заведено пекти оладки та млинці з медом та вгощати ними друзів
- Якщо 2 жовтня з'їсти ложку меду, то здоров'я буде міцним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього просить або потребує
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
- Не можна гучно розмовляти та сваритися
- Не можна вживати нецензурні вислови та бажати іншим зла
- Не можна виходити з дому без хороших думок
- Не можна займатись важкою фізичною працею
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