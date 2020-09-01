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2 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 вересня, в Україні відзначають День нотаріату, а віряни вшановують пам'ять пророка Самуїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 2 вересня вшановують пам'ять День пам'яті проpока Самуїла, а також мучеників Севіра і Мемнона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 2 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Самуїл, Тимофій, Максим, Віктор, Афанасій, Іван та Аделіна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День нотаріату в Україні
- День закінчення Другої світової війни
- Національний день чорниці і Національний день вівсянки на сніданок в США
- 1192 — завершення третього хрестового походу. У цей день англійський король Річард I Левове Серце уклав мирний договір у з султаном Саладином.
- 1789 — з'явилось міністерство фінансів США.
- 1794 — герцог Арман Еммануель дю Плессі де Рішельє запропонував збудувати на узбережжі Чорного моря місто, яке стало Одесою.
- 1831 — у друк вийшла перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" від Миколи Гоголя.
- 1834 — Семюел Кольт запатентував свій відомий револьвер.
- 1870 — Французький імператор Наполеон III зрікся престолу після поразки в битві біля Седана, а Франція знову стала республікою.
- 1889 — в Маріуполі запрацював морський порт
- 1944 — Фінляндія розірвала дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і почала вимагати, щоб до 15 вересня всі німецькі війська покинули її територію.
- 1945 — в гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні. Офіційне закінчення Другої світової війни.
- 1958 — вперше в ефірі телебачення Китайської Народної Республіки.
- 1985 — біля берегів Ньюфаундленду знайшли легендарний "Титанік".
- 1990 — у Тирасполі самопроголосили Придністровську Молдавську Республіку.
- 1991 — У США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії.
- 1993 — Узбекистан оголосив про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку.
- 1996 — в Україні замість карбованця з'явилась нова валюта — гривню.
- 2015 — Кабмін України прийняв рішення про створення Національної поліції України
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ВЕРЕСНЯ
- 1811 — Іван Вагилевич, український поет, фольклорист, філолог та член "Руської трійці"
- 1835 — Петро Єфименко, український етнограф та історик, повернув із небуття останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.
- 1838 — Ліліуокалані, остання королева Гаваїв
- 1854 — П'єр Вьєль, французький інженер, який створив бездимний піроксиліновий порох
- 1856 — Володимир Левицький, український письменник і громадський діяч, дійсний член НТШ.
- 1877 — Содді Фредерік, британський вчений-радіохімік
- 1908 — Валентин Глушко, український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання "Енергія" — "Буран"
- 1964 — Кіану Рівз, американський кіноактор (Матриця, Джон Уік).
- 1965 — Леннокс Льюїс, знаменитий канадський і британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною та сніжною;
- Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;
- Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;
- Якщо вранці немає роси, то день буде дощовим;
- Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже морозною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна давати комусь у борг;
- Не можна зберігати поламані речі;
- Не можна відмовлятись від допомоги;
- Не можна вживати жирну та шкідливу їжу і спиртне.
Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
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