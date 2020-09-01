2 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 вересня, в Україні відзначають День нотаріату, а віряни вшановують пам'ять пророка Самуїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 2 вересня вшановують пам'ять День пам'яті проpока Самуїла, а також мучеників Севіра і Мемнона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 2 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Самуїл, Тимофій, Максим, Віктор, Афанасій, Іван та Аделіна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День нотаріату в Україні

День закінчення Другої світової війни

Національний день чорниці і Національний день вівсянки на сніданок в США

1192 — завершення третього хрестового походу. У цей день англійський король Річард I Левове Серце уклав мирний договір у з султаном Саладином.

1789 — з'явилось міністерство фінансів США.

1794 — герцог Арман Еммануель дю Плессі де Рішельє запропонував збудувати на узбережжі Чорного моря місто, яке стало Одесою.

1831 — у друк вийшла перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" від Миколи Гоголя.

1834 — Семюел Кольт запатентував свій відомий револьвер.

1870 — Французький імператор Наполеон III зрікся престолу після поразки в битві біля Седана, а Франція знову стала республікою.

1889 — в Маріуполі запрацював морський порт

1944 — Фінляндія розірвала дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і почала вимагати, щоб до 15 вересня всі німецькі війська покинули її територію.

1945 — в гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні. Офіційне закінчення Другої світової війни.

1958 — вперше в ефірі телебачення Китайської Народної Республіки.

1985 — біля берегів Ньюфаундленду знайшли легендарний "Титанік".

1990 — у Тирасполі самопроголосили Придністровську Молдавську Республіку.

1991 — У США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії.

1993 — Узбекистан оголосив про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку.

1996 — в Україні замість карбованця з'явилась нова валюта — гривню.

2015 — Кабмін України прийняв рішення про створення Національної поліції України

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ВЕРЕСНЯ

1811 — Іван Вагилевич, український поет, фольклорист, філолог та член "Руської трійці"

1835 — Петро Єфименко, український етнограф та історик, повернув із небуття останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

1838 — Ліліуокалані, остання королева Гаваїв

1854 — П'єр Вьєль, французький інженер, який створив бездимний піроксиліновий порох

1856 — Володимир Левицький, український письменник і громадський діяч, дійсний член НТШ.

1877 — Содді Фредерік, британський вчений-радіохімік

1908 — Валентин Глушко, український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання "Енергія" — "Буран"

1964 — Кіану Рівз, американський кіноактор (Матриця, Джон Уік).

1965 — Леннокс Льюїс, знаменитий канадський і британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною та сніжною;

Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;

Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;

Якщо вранці немає роси, то день буде дощовим;

Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже морозною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна давати комусь у борг;

Не можна зберігати поламані речі;

Не можна відмовлятись від допомоги;

Не можна вживати жирну та шкідливу їжу і спиртне.

Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні