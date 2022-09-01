2 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 вересня, в Україні відзначають День нотаріату. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 2 вересня, вшановують пам'ять Пророка Самуїла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 2 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День нотаріату в Україні

490 до н. е. – після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід. Він пробіг 42 кілометри і на головній площі Афін, вигукнувши: "Радійте. Ми перемогли!", помер. На його честь на відновленій Олімпіаді в Афінах (1896) відбувся забіг між Марафоном і Афінами. Відтоді марафон став обов'язковою частиною олімпійської програми.

44 до н. е. – римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголосив першу зі своїх 14 політичних промов, спрямованих проти Марка Антонія, наступника Гая Юлія Цезаря. Прихильник відновлення республіки, Цицерон був занесений у списки людей, що підлягали знищенню, і наступного року був убитий за наказом Марка Антонія.

31 до н. е. – битва при Акції. Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбив флот єгипетської цариці Клеопатри.

1192 – завершення третього хрестового походу (цього дня англійський король Річард I Левове Серце уклав у Яффі мирну угоду з султаном Саладином).

1666 – Велика лондонська пожежа спалахнула і палала протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла.

1789 – засновано міністерство фінансів США.

1794 – з ініціативи французького емігранта, герцога Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси.

1831 – вийшла друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя.

1834 – Семюел Кольт запатентував свій револьвер.

1870 – після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулювала і здалась в полон пруським військам. Французький імператор Наполеон III зрікся престолу, Франція знову стала республікою.

1889 – у Маріуполі почав працювати морський порт

1898 – британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобули перемогу над 50-тисячною мусульманською армією (одним із британських підрозділів командував лейтенант Вінстон Черчилль). Повстання під проводом Мухаммеда Ахмеда (Магді) було придушене.

1935 – Джордж Ґершвін завершив роботу над оперою "Поргі і Бесс".

1941 – Похорон у Житомирі Миколи Сціборського та Омеляна Сеника.

1944 – Фінляндія розірвала дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і поставила вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська.

1945 – у гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни.

1945 – В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам.

1958 – вперше вийшло в ефір телебачення Китайської Народної Республіки.

1967 – відставний британський офіцер Падді Бейтс проголосив створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим.

1978 – учасник групи "Бітлз" Джордж Гаррісон одружився з Оливією Тринідад Аріас

1987 – у Москві почався суд над німецьким пілотом Матіасом Рустом, котрий в травні цього ж року перелетів радянсько-фінський кордон і посадив свій літак на Красній площі в Москві. За порушення кордону Руст був ув'язнений на 4 роки, але був звільнений 3 серпня 1988 року.

1990 – у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку.

1991 – США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії.

1993 – в Узбекистані оголосили про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку.

1996 – в Україні замість карбованця ввели нову валюту – гривню.

2015 – Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Національної поліції України

2019 – ураган Доріан, ураган 5-ї категорії, руйнує Багами, загинуло щонайменше п'ять осіб.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ВЕРЕСНЯ

1811 – Іван Вагилевич, український поет, фольклорист, етнограф, філолог, громадський діяч, член "Руської трійці"

1835 – Петро Єфименко, український етнограф та історик, повернув із небуття останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

1838 – Ліліуокалані, остання королева Гаваїв (1891—1893)

1854 – П'єр Вьєль, французький інженер, який 1884 року винайшов бездимний піроксиліновий порох.

1856 – Володимир Левицький, український письменник і громадський діяч, дійсний член НТШ.

1875 – Дела-Вос-Кардовська Ольга Людвігівна, живописець, графік українського походження. Учениця Іллі Рєпіна. Дружина художника Дмитра Кардовського.

1877 – Содді Фредерік, британський вчений-радіохімік, лавреат Нобелівської премії з фізики.

1908 – Валентин Глушко, український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання "Енергія" – "Буран".

1926 – Євгеній Леонов, радянський кіноактор.

1940 – Богдан Сорока, український художник-графік, син Катерини Зарицької та Михайла Сороки.

1964 – Кіану Рівз, американський кіноактор.

1965 – Леннокс Льюїс, канадський і британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Журавлі на південь полетіли – зима буде рання.

Летять журавлі низько на теплу зиму, високо – на холодну.

Якщо 2 вересня нема приморозків, то не буде і весь місяць.

Листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні.

У лісі мало грибів, взимку буде багато снігу.

Уранці 2 вересня немає роси, то день буде дощовим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня надто багато працювати

Не слід нині зловживати алкоголем, а також переїдати

Не гоже бути байдужим 2 вересня до чужої біди

Не можна брати гроші у борг, а також позичати їх

Не годиться нині сваритися й ображатися

Читайте також: Церковний календар на вересень 2022 року: православний і греко-католицький