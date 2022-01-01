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2 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 січня, у світі відзначають День наукової фантастики, а віряни вшановують пам'ять Ігнатія Богоносця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 2 січня, вшановують пам'ять Ігнатія Богоносця. Він був священномучеником Стародавньої Церкви, третім єпископом Антіохійського після апостола Євода і Петра, учня Іоанна Богослова.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 2 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День наукової фантастики
- 1835 – У Габрово відкрилася перша в Болгарії світська школа.
- 1839 – Луї Дагер зробив перше фотографування Місяця.
- 1843 – У Дрездені, в Дрезденської придворної опері, відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець".
- 1870 – Почалося спорудження Бруклінського мосту.
- 1882 – Американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створив трест "Стандард ойл" – об'єднання 40 нафтодобувних акціонерних товариств, які або вже належали компанії "Стандард ойл", або були їй підконтрольні.
- 1936 – Науковці Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових й інфрачервоних променів та пристрій, що перетворював промені в потік електронів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення.
- 1944 – Перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою.
- 1959 – СРСР робить перший запуск ракети Луна-1 до Місяця. Луна-1 не летить за розрахованою траєкторією і губиться в космосі.
- 1992 – Припинилися повноваження народних депутатів СРСР.
- 1992 – Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.
- 1999 – Стався потужний сніговий буревій на Середньому Заході США. Зокрема в Чикаго намело снігового покриву на 487 мм при температурі −25°C. Такий удар стихії призвів до загибелі 68 людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 СІЧНЯ
- 1901 – Григорій Козаченко, український актор, народний артист України.
- 1906 – Григорій Фінаровський, український композитор.
- 1912 – Ренато Гуттузо, італійський живописець і графік.
- 1915 – Джон Гоуп Франклін, американський історик, піонер афроамериканських досліджень в історичній науці.
- 1917 – Богдан Лончина, український громадсько-релігійний діяч, голова Українського Патріархального світового об'єднання, професор
- 1920 – Джордж Говард Гербіг, американський астроном.
- 1926 – Віра Вовк, українська поетеса, прозаїк, літературознавець, перекладач у Бразилії.
- 1928 – Галина Яблонська, українська акторка, народна артистка УРСР.
- 1931 – Микола Давидов, український баяніст і педагог, заслужений діяч мистецтв України.
- 1936 – Володимир Когут, український хореограф, заслужений діяч мистецтв України.
- 1936 – Андрій Крижанівський, український письменник.
- 1938 – Анатолій Михайлович Самойленко, український математик, академік НАН України.
- 1941 – Володимир Ганулич, український письменник-прозаїк.
- 1941 – Олександр Мокровольський, український поет, перекладач.
- 1947 – Олександр Тихонов, радянський спортсмен, чотириразовий Олімпійський чемпіон з біатлону (1968, 1972, 1976, 1980).
- 1950 – риней Ігор Білик, єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
- 1950 – Надія Гуменюк, українська поетеса, прозаїк, публіцист.
- 1952 – Степан Гавриш, український політик і юрист, доктор юридичних наук.
- 1953 – Михайло Демцю, український художник-постімпресіоніст, народний художник України.
- 1963 – Олексій Івченко, український політик, голова Конгресу Українських Націоналістів.
- 1975 – Владислав Ващук, український футболіст, захисник.
- 1975 – Олександр Шовковський, український футболіст, воротар.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Гната струшували сніг з дерев і чагарників. Чим більше вийде струсити, тим багатшим буде урожай.
- Іній на деревах – до ясної погоди.
- Зоряне небо віщує багатий урожай.
- Якщо синиці голосно цвірінькають, то похолодання буде затяжним.
- Яка погода 2 січня, таким і серпень буде: морозно і сонячно – ясним і жарким, сльота і хуртовина – до дощів і холодів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні у свій дім не можна впускати старих, немічних і бідних людей, інакше після їхнього візиту в будинку почнуться хвороби та прийде бідність.
- Також 2 січня не можна нічого позичати сусідам, оскільки можна віддати своє щастя.
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