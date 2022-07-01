2 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 липня, у світі відзначають Міжнародний день спортивного журналіста, а в Україні – День податківця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

2 липня в православній церкві вшановують мученика Зосима. Він жив у II столітті у Фракії. За часів правління імператора Траяна (98-117) почалися переслідування на християн. Дізнавшись про це, Зосима прийняв хрещення і залишив військову службу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 2 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Марія, Тадей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день спортивної журналістики

1499 – кораблі експедиції Охеда підійшли до північного узбережжя Південної Америки

1776 – другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення Америки від Великобританії

1918 – Гетьман Скоропадський ввів українське громадянство

1924 – створена Міжнародна асоціація спортивної преси

1932 – Створена Донецька область зі столицею в Бахмуті

1947 – В. М. Молотов у Парижі підтвердив, що СРСР в плані Маршалла брати участь не буде

1951 – Правда засудила вірш В. Сосюри Любіть Україну

1976 – У Києві відкрився пам'ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру

1993 – в Києві створено Конгрес Українських Націоналістів

2001 – У США пацієнту імплантовано портативне штучне серце AbioCor

2002 – Стів Фоссетт завершує першу у світі кругосвітню подорож на повітряній кулі

2009 – Індія скасувала кримінальне переслідування осіб гомосексуальної орієнтації

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИПНЯ

1486 – Якопо Сансовіно, флорентійський скульптор

1714 – Крістоф Віллібальд Глюк, німецький композитор

1775 – Надія Йосипівна Пушкіна, мати О. С. Пушкіна

1836 – Людвіг Шнорр фон Карольсфельд, німецький співак-тенор

1877 – Герман Гессе, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії 1946 року

1904 – Рене Лакост, французький тенісист, багаторазовий переможець Турнірів Великого шолома

1923 – Віслава Шимборська, польська поетеса

1946 – Рон Сілвер (справжнє ім'я Рональд Цімельман), американський актор

1956 – Джеррі Холл, американська фотомодель, колишня дружина Міка Джаггера

1961 – Олександр Роднянський, український режисер і продюсер

1986 – Ліндсей Лохан, американська актриса, співачка і модель

Ліндсей Лохан

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Бджоли купчасто до своїх вуликів летять – до дощу, на стінках вуликів сидять – до спеки, стають злішими, частіше жалять – до посухи.

Ввечері з'явилася веселка – на хорошу погоду.

При сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають – до ясного дня.

Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то слід чекати негоди. А ось дощик, що почався в другій половині дня, швидко закінчиться.

Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Переїдати, особливо їжу тваринного походження

Сумувати і злитися на близьких

Брати і давати в борг

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