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2 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 липня – субота

Сьогодні, 2 липня, у світі відзначають Міжнародний день спортивного журналіста, а в Україні – День податківця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

2 липня в православній церкві вшановують мученика Зосима. Він жив у II столітті у Фракії. За часів правління імператора Траяна (98-117) почалися переслідування на християн. Дізнавшись про це, Зосима прийняв хрещення і залишив військову службу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 2 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Марія, Тадей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день спортивної журналістики
  • 1499 – кораблі експедиції Охеда підійшли до північного узбережжя Південної Америки
  • 1776 – другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення Америки від Великобританії
  • 1918 – Гетьман Скоропадський ввів українське громадянство
  • 1924 – створена Міжнародна асоціація спортивної преси
  • 1932 – Створена Донецька область зі столицею в Бахмуті
  • 1947 – В. М. Молотов у Парижі підтвердив, що СРСР в плані Маршалла брати участь не буде
  • 1951 – Правда засудила вірш В. Сосюри Любіть Україну
  • 1976 – У Києві відкрився пам'ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру
  • 1993 – в Києві створено Конгрес Українських Націоналістів
  • 2001 – У США пацієнту імплантовано портативне штучне серце AbioCor
  • 2002 – Стів Фоссетт завершує першу у світі кругосвітню подорож на повітряній кулі
  • 2009 – Індія скасувала кримінальне переслідування осіб гомосексуальної орієнтації
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ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИПНЯ

  • 1486 – Якопо Сансовіно, флорентійський скульптор
  • 1714 – Крістоф Віллібальд Глюк, німецький композитор
  • 1775 – Надія Йосипівна Пушкіна, мати О. С. Пушкіна
  • 1836 – Людвіг Шнорр фон Карольсфельд, німецький співак-тенор
  • 1877 – Герман Гессе, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії 1946 року
  • 1904 – Рене Лакост, французький тенісист, багаторазовий переможець Турнірів Великого шолома
  • 1923 – Віслава Шимборська, польська поетеса
  • 1946 – Рон Сілвер (справжнє ім'я Рональд Цімельман), американський актор
  • 1956 – Джеррі Холл, американська фотомодель, колишня дружина Міка Джаггера
  • 1961 – Олександр Роднянський, український режисер і продюсер
  • 1986 – Ліндсей Лохан, американська актриса, співачка і модель
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Ліндсей Лохан

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Бджоли купчасто до своїх вуликів летять – до дощу, на стінках вуликів сидять – до спеки, стають злішими, частіше жалять – до посухи.
  • Ввечері з'явилася веселка – на хорошу погоду.
  • При сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають – до ясного дня.
  • Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то слід чекати негоди. А ось дощик, що почався в другій половині дня, швидко закінчиться.
  • Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.
  • Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Переїдати, особливо їжу тваринного походження
  • Сумувати і злитися на близьких
  • Брати і давати в борг

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