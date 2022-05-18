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19 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 травня – четвер

Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День вишиванки, а віряни вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 19 травня віряни вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 19 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Іов, Денис, Михай, Дим, Донат, Варвар, а також Касьян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День вишиванки.
  • 1051 – у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого – Анну Ярославну.
  • 1649 – після громадянської війни та скасування монархії Англія проголошена республікою.
  • 1743 – ліонський фізик Жан-П'єр Крістен представив проєкт першого ртутного термометра, який використовував шкалу Цельсія.
  • 1802 – за ініціативою Наполеона у Франції встановлений Орден Почесного легіону.
  • 1815 – після Віденського конгресу кантон Женева приєднався до Швейцарської конфедерації.
  • 1944 – після кровопролитних боїв союзники прорвали німецьку оборону при Монте-Кассіно та почали наступ на Рим.
  • 1991 – хорвати проголосували за незалежність на референдумі
  • 2012 – рекорд: на вершині Евересту за один день побували 234 альпіністи.
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ХТО НАРОДИВСЯ 19 ТРАВНЯ

  • 1593 – Якоб Йорданс, фламандський живописець
  • 1762 – Йоганн Ґотліб Фіхте, німецький філософ
  • 1782 – Іван Паскевич, російський військовий діяч українського походження, генерал-фельдмаршал
  • Кемаль Паша (Ататюрк) з військовими нагородами. Близько 1918
  • 1881 – Мустафа Кемаль Ататюрк, перший президент Туреччини, лідер турецької війни за незалежність (1919–1922)
  • 1889 – Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач
  • 1890 – Хо Ші Мін, в'єтнамський революціонер, державний діяч, прем'єр-міністр і президент Північного В'єтнаму
  • 1910 – Анатолій Добровольський, головний архітектор м. Києва (1950 – 1955), один з авторів проєкту планування й забудови Хрещатика і прилеглих до нього кварталів
  • 1946 – Мікеле Плачідо, італійський кіноактор ("Спрут") і кінорежисер
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.
  • Велика роса – до врожаю огірків.
  • Багато роси вранці – на гарну погоду, нема роси – буде дощ.
  • Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.
  • Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися – значить, дощ затягнеться.
  • Птахи весело співають – найближчими днями буде хороша погода.
19 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 505578

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Ні в якому разі не можна зловживати алкоголем, а також переїдати;
  • Не варто нині думати погано про рідних і близьких;
  • Слід відмовитися від спонтанних покупок;
  • Не можна брати гроші у борг;
  • Ні в якому разі не слід виходити з дому після півночі.

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