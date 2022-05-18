19 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День вишиванки, а віряни вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 19 травня віряни вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 19 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Іов, Денис, Михай, Дим, Донат, Варвар, а також Касьян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День вишиванки.

1051 – у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого – Анну Ярославну.

1649 – після громадянської війни та скасування монархії Англія проголошена республікою.

1743 – ліонський фізик Жан-П'єр Крістен представив проєкт першого ртутного термометра, який використовував шкалу Цельсія.

1802 – за ініціативою Наполеона у Франції встановлений Орден Почесного легіону.

1815 – після Віденського конгресу кантон Женева приєднався до Швейцарської конфедерації.

1944 – після кровопролитних боїв союзники прорвали німецьку оборону при Монте-Кассіно та почали наступ на Рим.

1991 – хорвати проголосували за незалежність на референдумі

2012 – рекорд: на вершині Евересту за один день побували 234 альпіністи.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ТРАВНЯ

1593 – Якоб Йорданс, фламандський живописець

1762 – Йоганн Ґотліб Фіхте, німецький філософ

1782 – Іван Паскевич, російський військовий діяч українського походження, генерал-фельдмаршал

Кемаль Паша (Ататюрк) з військовими нагородами. Близько 1918

1881 – Мустафа Кемаль Ататюрк, перший президент Туреччини, лідер турецької війни за незалежність (1919–1922)

1889 – Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач

1890 – Хо Ші Мін, в'єтнамський революціонер, державний діяч, прем'єр-міністр і президент Північного В'єтнаму

1910 – Анатолій Добровольський, головний архітектор м. Києва (1950 – 1955), один з авторів проєкту планування й забудови Хрещатика і прилеглих до нього кварталів

1946 – Мікеле Плачідо, італійський кіноактор ("Спрут") і кінорежисер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.

Велика роса – до врожаю огірків.

Багато роси вранці – на гарну погоду, нема роси – буде дощ.

Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.

Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися – значить, дощ затягнеться.

Птахи весело співають – найближчими днями буде хороша погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Ні в якому разі не можна зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не варто нині думати погано про рідних і близьких;

Слід відмовитися від спонтанних покупок;

Не можна брати гроші у борг;

Ні в якому разі не слід виходити з дому після півночі.

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