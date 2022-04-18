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19 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 квітня, а в Україні для вірян – Страсний вівторок, а у Польщі відзначають День пам'яті жертв Голокосту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 19 квітня православна церква згадує святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського (582 рік) і мучеників Єремія та Архілія ієрея, які прийняли мученицьку смерть в III столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День власників домашніх тварин
- День поезії та творчого мислення
- 1506 – відбувся Лісабонський погром, найбільший погром нових християн у Португалії.
- 1775 – битви при Лексингтоні та Конкорді, а також початок війни за незалежність США.
- 1783 – Катерина II своїм указом приєднала Крим до Росії.
- 1850 – Велика Британія та США уклали договір про спільне будівництво Панамського каналу.
- 1898 – Конгрес США визнав незалежність Куби та поставив вимогу Іспанії залишити острів.
- 1937 – в Іспанії створили блок правих сил на чолі з генералом Франко.
- 1941 – Сенат США прийняв резолюцію щодо підтримки ідеї державотворення Ізраїлю.
- 1943 – початок повстання у Варшавському гетто.
- 1947 – партія "Індійський національний конгрес" погодилася розділити країну на Індію і Пакистан.
- 1967 – члени групи The Beatles підписали контракт, за яким зобов'язувалися не покидати групу упродовж 10 років.
- 1971 – СРСР запустив першу у світі космічну станцію "Салют-1".
- 1992 – Верховна Рада Вірменії прийняла офіційний Герб Вірменії.
- 1999 – у Берліні пройшло офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини.
- 2000 – в Румунії поблизу села Рошія-Монтане відкрили найбільше в Європі родовище золота, але розробки заблоковано парламентом після масових протестів з екологічних, історико-культурних і туристичних міркувань.
- 2005 – Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 КВІТНЯ
- 1801 – Густав Фехнер, німецький фізик та філософ, засновник психофізики
- 1834 – Оле Евінруде, норвезький винахідник першого у світі морського двигуна внутрішнього згоряння
- 1850 – Руфін Судковський, український маляр-мариніст
- 1900 – Олександр Птушко, український кінорежисер, сценарист, художник
- 1903 – Еліот Несс, американський юрист, який зумів посадити до в'язниці Аль Капоне
- 1912 – Сіборг Гленн, американський хімік-ядерник, який відкрив плутоній
- 1919 – Олександр Сегаль, український балетмейстер
- 1972 – Рівалдо, бразильський футболіст, напівзахисник "Барселони"та власник "Золотого м'яча" 1999 року
- 1978 – Джеймс Франко, американський актор, режисер та художник
- 1979 – Кейт Хадсон, американська акторка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тихий, безвітряний день – до врожаю ярих.
- На Євстахія яблуні цвітуть.
- Багато соку тече з берези – літо буде дощовим.
- Павук в кутку сидить, загорнувшись у свою павутину – вночі чекай заморозків.
- Багато павутини в повітрі літає – до спекотного літа.
- Якщо ластівки дотепер не прилетіли з теплих країв, то весна буде холодна.
- Почався сокорух у дерев – настали теплі деньки.
- Хмари темні до сходу сонця – до дощу, червоні хмари – до вітру.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна сваритись, лаятись та кричати.
- Також не можна робити великі покупки.
- Категорично не бажайте комусь зла.
- Не бажано сьогодні вживати алкоголь.
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