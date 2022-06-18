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19 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають День батька. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 19 червня, віряни вшановують преподобного Іларіона нового.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 19 червня, іменини відзначають власники таких імен: Лук'ян, Рафаїл, Віссаріон, Іларіон, Георгій, а також Сусанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День батька
- 1657 — український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також з добровольчого полку з Умані, разом з союзними військами Швеції й Семигороду здобув столицю Речі Посполитої Варшаву.
- 1819 — До Ліверпуля прибула "Саванна" — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.
- 1885 — З Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок — статую Свободи.
- 1948 — Підписано Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках".
- 1953 — Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці.
- 1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.
- 1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЧЕРВНЯ
- 1909 — Дадзай Осаму, японський письменник.
- 1566 — Яків І Англійський, король Англії та Шотландії.
- 1623 — Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.
- 1689 — Аокі Конйо, японський науковець, конфуціанець, агроном, знавець ранґаку.
- 1909 — Марія Пшепюрська-Овчаренко, український мовознавець, діалектолог.
- 1922 — Віктор Дущенко, український фізик.
- 1924 — Василь Биков, білоруський письменник.
- 1941 — Вацлав Клаус, чеський політик: міністр, прем'єр, спікер, президент.
- 1947 — Салман Рушді, британський письменник індійського походження, засуджений (заочно) в Ірані до смерті.
- 1961 — Наталія-Марія Фарина, українська співачка (сопрано), педагог, заслужена артистка України.
- 1972 — Жан Дюжарден, французький актор, сценарист та режисер. Володар премії Золотий глобус та Оскара.
- 1972 — Мирослава Ґонґадзе, українська журналістка, вдова Георгія Ґонґадзе (після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США).
Жан Дюжарден
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо тепло і ясно, то зерно буде велике.
- Вранці грім чути – ввечері дощ буде.
- Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.
- Різко похолодало – погода зміниться в кращу сторону.
- Колосся пшениці і жита починають знизу цвісти – до хорошого урожаю хліба, з середини – до середнього врожаю, з верхівки – до неврожаю.
- В полі сильно стрекочуть коники – на хорошу погоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено в цей день прибирати вдома.
- Чоловікам не слід в цей день займатися ремонтом, а жінкам – рукоділлям.
- Не рекомендується ходити на річки та озера.
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