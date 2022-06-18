19 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають День батька. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 19 червня, віряни вшановують преподобного Іларіона нового.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 19 червня, іменини відзначають власники таких імен: Лук'ян, Рафаїл, Віссаріон, Іларіон, Георгій, а також Сусанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День батька

1657 — український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також з добровольчого полку з Умані, разом з союзними військами Швеції й Семигороду здобув столицю Речі Посполитої Варшаву.

1819 — До Ліверпуля прибула "Саванна" — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

1885 — З Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок — статую Свободи.

1948 — Підписано Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках".

1953 — Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці.

1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЧЕРВНЯ

1909 — Дадзай Осаму, японський письменник.

1566 — Яків І Англійський, король Англії та Шотландії.

1623 — Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

1689 — Аокі Конйо, японський науковець, конфуціанець, агроном, знавець ранґаку.

1909 — Марія Пшепюрська-Овчаренко, український мовознавець, діалектолог.

1922 — Віктор Дущенко, український фізик.

1924 — Василь Биков, білоруський письменник.

1941 — Вацлав Клаус, чеський політик: міністр, прем'єр, спікер, президент.

1947 — Салман Рушді, британський письменник індійського походження, засуджений (заочно) в Ірані до смерті.

1961 — Наталія-Марія Фарина, українська співачка (сопрано), педагог, заслужена артистка України.

1972 — Жан Дюжарден, французький актор, сценарист та режисер. Володар премії Золотий глобус та Оскара.

1972 — Мирослава Ґонґадзе, українська журналістка, вдова Георгія Ґонґадзе (після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США).

Жан Дюжарден

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо тепло і ясно, то зерно буде велике.

Вранці грім чути – ввечері дощ буде.

Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.

Різко похолодало – погода зміниться в кращу сторону.

Колосся пшениці і жита починають знизу цвісти – до хорошого урожаю хліба, з середини – до середнього врожаю, з верхівки – до неврожаю.

В полі сильно стрекочуть коники – на хорошу погоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено в цей день прибирати вдома.

Чоловікам не слід в цей день займатися ремонтом, а жінкам – рукоділлям.

Не рекомендується ходити на річки та озера.

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