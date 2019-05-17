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18 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 травня, святкують Міжнародний день музеїв та День Європи в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні церква згадує 18 травня Мученицю Ірину (I-II) і Преподобного Якова Залізноборовського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день музеїв – з 1978 року це свято почали відзначатися понад 150 країн світу.
- День науки в Україні – у 1999 році був прийнятий Закон України "Про науку і науково-технічну діяльність", в якому були регламентовані основні напрямки функціонування науково-технічної сфери країни.
- День Європи в Україні – з 2003 року у третю суботу травня в Україні відзначається День Європи відповідно до Указу Президента. Головною метою цього свята є демонстрація прагнення до зближення з країнами Європейського союзу у зв'язку з планами України вступити ЄС.
- День Рожевої Пантери – у 2015 році жителі планети вперше відзначили незвичайну дату – День Рожевої Пантери (Pink Panther Day) – нове свято, засноване в Королівстві Любові (співтоваристві друзів, членами якого є музиканти, кулінари і інші творчі натури). Нагадаємо, що Рожева Пантера – відомий персонаж художніх та мультиплікаційних фільмів, улюблений як дітьми, так і дорослими.
Рожева Пантера
ХТО НАРОДИВСЯ 18 травня
- 1920 — Іван Павло II, Папа Римський (1978—2005).
- 1962 — Сандра, німецька поп-співачка.
- 1978 — Рікарду Карвалью, португальський футболіст.
- 1979 — Міхал Мартікан, словацький спортсмен, віце-чемпіон Олімпіади-2000 у веслуванні на каное.
Іван Павло II
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо гуси купаються у воді – до потепління, якщо в сухому місці – до холодів.
- Якщо багато хвоща – буде хороший урожай вівса.
- Якщо погода похмура і дощова – до багатого врожаю хліба.
- Якщо масивні хмари летять з півдня на північ – до дощу.
- Якщо птиці замовкли – може початися гроза.
- Якщо кішка почала їсти траву – може піти дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не стежити за чистотою.
- Грати з вогнем.
- Започатковувати нову справу.
- Позичати кошти.
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