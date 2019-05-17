18 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 травня, святкують Міжнародний день музеїв та День Європи в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні церква згадує 18 травня Мученицю Ірину (I-II) і Преподобного Якова Залізноборовського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день музеїв – з 1978 року це свято почали відзначатися понад 150 країн світу.

– з 1978 року це свято почали відзначатися понад 150 країн світу. День науки в Україні – у 1999 році був прийнятий Закон України "Про науку і науково-технічну діяльність", в якому були регламентовані основні напрямки функціонування науково-технічної сфери країни.

– у 1999 році був прийнятий Закон України "Про науку і науково-технічну діяльність", в якому були регламентовані основні напрямки функціонування науково-технічної сфери країни. День Європи в Україні – з 2003 року у третю суботу травня в Україні відзначається День Європи відповідно до Указу Президента. Головною метою цього свята є демонстрація прагнення до зближення з країнами Європейського союзу у зв'язку з планами України вступити ЄС.

День Рожевої Пантери – у 2015 році жителі планети вперше відзначили незвичайну дату – День Рожевої Пантери (Pink Panther Day) – нове свято, засноване в Королівстві Любові (співтоваристві друзів, членами якого є музиканти, кулінари і інші творчі натури). Нагадаємо, що Рожева Пантера – відомий персонаж художніх та мультиплікаційних фільмів, улюблений як дітьми, так і дорослими.

Рожева Пантера

ХТО НАРОДИВСЯ 18 травня

1920 — Іван Павло II, Папа Римський (1978—2005).

1962 — Сандра, німецька поп-співачка.

1978 — Рікарду Карвалью, португальський футболіст.

1979 — Міхал Мартікан, словацький спортсмен, віце-чемпіон Олімпіади-2000 у веслуванні на каное.

Іван Павло II

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо гуси купаються у воді – до потепління, якщо в сухому місці – до холодів.

Якщо багато хвоща – буде хороший урожай вівса.

Якщо погода похмура і дощова – до багатого врожаю хліба.

Якщо масивні хмари летять з півдня на північ – до дощу.

Якщо птиці замовкли – може початися гроза.

Якщо кішка почала їсти траву – може піти дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не стежити за чистотою.

Грати з вогнем.

Започатковувати нову справу.

Позичати кошти.

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