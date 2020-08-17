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18 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євстигнія, а у США відзначають Національний день торта-морозива. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Євстигнія, якого у народі називають Житником. Річ у тому, що сьогодні селяни проводили спеціальні обряди, щоб швидше дозріли посіви. Вважалось, що у цей день потрібно з'їсти хліб з цибулею і запити квасом.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національний день торта-морозива в США
- День ветеранів В'єтнаму або День Лонгтан в Австралії
- День Конституції в Індонезії
- Національний день науки в Таїланді
- Свято Святого Іоанна Рильського в Болгарії
- 293 до н. е. — засновано найдавніший і відомих римський храм на честь богині Венери.
- 1201 — засновано місто Рига (столиця Латвії).
- 1649 — Богдан Хмельницький підписав мирний договір з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівським. Згідно з ним, Україна на території 3 воєводств мала автономію, а козацький реєстр сягав 40 тисяч осіб.
- 1743 — Англійський боксер Джек Бротон сформулював основні правила боксу.
- 1786 — засновано Рейк'явік (столиця Ісландії).
- 1826 — шотландський дослідник Александер Гордон Леінг став першим європейцем, який дійшов до стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.
- 1868 — французький астроном П'єр Жансен під час дослідження сонячного спектра виявив новий елемент — гелій.
- 1920 — почала діяти 19-а поправка до конституції США, якою передбачалось надання право голосувати жінкам.
- 1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.
- 1962 — Рінго Старр вперше виступив у якості ударник гурту The Beatles.
- 1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 отримала назву орден "За заслуги").
- 2006 — у Києві стартував IV Всесвітній форум українців.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 СЕРПНЯ
- 1750 — Антоніо Сальєрі, відомий австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження.
- 1824 — П'єр Мартен, французький металург.
- 1830 — Франц-Йозеф, Імператор Австро-Угорської Імперії.
- 1836 — Олександр Кониський, письменник, публіцист, педагог, громадський діяч.
- 1909 — Марсель Карне, французький кінорежисер.
- 1917 — Василь Бородай, народний художник України.
- 1922 — Ален Роб-Ґріє, французький письменник.
- 1925 — Браян Олдіс, англійський письменник.
- 1935 — Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України.
- 1936 — Роберт Редфорд, американський актор і режисер (Вся президентська рать, Шпигунські ігри)
- 1969 — Едвард Нортон, американський актор і сценарист (Бійцівський клуб, Неймовірний Халк, Американська історія Ікс)
- 1994 — Меделін Петш, американська акторка (Рівердейл)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо хробаки повилазили з землі – до дощу;
- Якщо гучне відлуння ввечері – теплі дні затримаються;
- Якою буде погода 18 серпня, таким буде і грудень;
- Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна голосно розмовляти і кричати;
- Не можна сваритись та бажати комусь зла;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна планувати далекі подорожі;
- Не можна тримати поламані та старі речі вдома.
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