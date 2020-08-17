18 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євстигнія, а у США відзначають Національний день торта-морозива. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Євстигнія, якого у народі називають Житником. Річ у тому, що сьогодні селяни проводили спеціальні обряди, щоб швидше дозріли посіви. Вважалось, що у цей день потрібно з'їсти хліб з цибулею і запити квасом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Національний день торта-морозива в США

День ветеранів В'єтнаму або День Лонгтан в Австралії

День Конституції в Індонезії

Національний день науки в Таїланді

Свято Святого Іоанна Рильського в Болгарії

293 до н. е. — засновано найдавніший і відомих римський храм на честь богині Венери.

1201 — засновано місто Рига (столиця Латвії).

1649 — Богдан Хмельницький підписав мирний договір з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівським. Згідно з ним, Україна на території 3 воєводств мала автономію, а козацький реєстр сягав 40 тисяч осіб.

1743 — Англійський боксер Джек Бротон сформулював основні правила боксу.

1786 — засновано Рейк'явік (столиця Ісландії).

1826 — шотландський дослідник Александер Гордон Леінг став першим європейцем, який дійшов до стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.

1868 — французький астроном П'єр Жансен під час дослідження сонячного спектра виявив новий елемент — гелій.

1920 — почала діяти 19-а поправка до конституції США, якою передбачалось надання право голосувати жінкам.

1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.

1962 — Рінго Старр вперше виступив у якості ударник гурту The Beatles.

1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 отримала назву орден "За заслуги").

2006 — у Києві стартував IV Всесвітній форум українців.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 СЕРПНЯ

1750 — Антоніо Сальєрі, відомий австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження.

1824 — П'єр Мартен, французький металург.

1830 — Франц-Йозеф, Імператор Австро-Угорської Імперії.

1836 — Олександр Кониський, письменник, публіцист, педагог, громадський діяч.

1909 — Марсель Карне, французький кінорежисер.

1917 — Василь Бородай, народний художник України.

1922 — Ален Роб-Ґріє, французький письменник.

1925 — Браян Олдіс, англійський письменник.

1935 — Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України.

1936 — Роберт Редфорд, американський актор і режисер (Вся президентська рать, Шпигунські ігри)

1969 — Едвард Нортон, американський актор і сценарист (Бійцівський клуб, Неймовірний Халк, Американська історія Ікс)

1994 — Меделін Петш, американська акторка (Рівердейл)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо хробаки повилазили з землі – до дощу;

Якщо гучне відлуння ввечері – теплі дні затримаються;

Якою буде погода 18 серпня, таким буде і грудень;

Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна голосно розмовляти і кричати;

Не можна сваритись та бажати комусь зла;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна планувати далекі подорожі;

Не можна тримати поламані та старі речі вдома.

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