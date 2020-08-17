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18 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 серпня – вівторок

Сьогодні, 18 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євстигнія, а у США відзначають Національний день торта-морозива. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Євстигнія, якого у народі називають Житником. Річ у тому, що сьогодні селяни проводили спеціальні обряди, щоб швидше дозріли посіви. Вважалось, що у цей день потрібно з'їсти хліб з цибулею і запити квасом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Національний день торта-морозива в США
  • День ветеранів В'єтнаму або День Лонгтан в Австралії
  • День Конституції в Індонезії
  • Національний день науки в Таїланді
  • Свято Святого Іоанна Рильського в Болгарії
  • 293 до н. е. — засновано найдавніший і відомих римський храм на честь богині Венери.
  • 1201 — засновано місто Рига (столиця Латвії).
  • 1649 — Богдан Хмельницький підписав мирний договір з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівським. Згідно з ним, Україна на території 3 воєводств мала автономію, а козацький реєстр сягав 40 тисяч осіб.
  • 1743 — Англійський боксер Джек Бротон сформулював основні правила боксу.
  • 1786 — засновано Рейк'явік (столиця Ісландії).
  • 1826 — шотландський дослідник Александер Гордон Леінг став першим європейцем, який дійшов до стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.
  • 1868 — французький астроном П'єр Жансен під час дослідження сонячного спектра виявив новий елемент — гелій.
  • 1920 — почала діяти 19-а поправка до конституції США, якою передбачалось надання право голосувати жінкам.
  • 1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.
  • 1962 — Рінго Старр вперше виступив у якості ударник гурту The Beatles.
  • 1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 отримала назву орден "За заслуги").
  • 2006 — у Києві стартував IV Всесвітній форум українців.
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ХТО НАРОДИВСЯ 18 СЕРПНЯ

  • 1750 — Антоніо Сальєрі, відомий австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження.
  • 1824 — П'єр Мартен, французький металург.
  • 1830 — Франц-Йозеф, Імператор Австро-Угорської Імперії.
  • 1836 — Олександр Кониський, письменник, публіцист, педагог, громадський діяч.
  • 1909 — Марсель Карне, французький кінорежисер.
  • 1917 — Василь Бородай, народний художник України.
  • 1922 — Ален Роб-Ґріє, французький письменник.
  • 1925 — Браян Олдіс, англійський письменник.
  • 1935 — Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України.
  • 1936 — Роберт Редфорд, американський актор і режисер (Вся президентська рать, Шпигунські ігри)
  • 1969 — Едвард Нортон, американський актор і сценарист (Бійцівський клуб, Неймовірний Халк, Американська історія Ікс)
  • 1994 — Меделін Петш, американська акторка (Рівердейл)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо хробаки повилазили з землі – до дощу;
  • Якщо гучне відлуння ввечері – теплі дні затримаються;
  • Якою буде погода 18 серпня, таким буде і грудень;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.
18 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 420683

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна голосно розмовляти і кричати;
  • Не можна сваритись та бажати комусь зла;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна планувати далекі подорожі;
  • Не можна тримати поламані та старі речі вдома.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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