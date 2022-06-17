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18 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 червня – субота

Сьогодні, 18 червня, у світі відзначають День любителів риболовлі, а в Україні – День дільничного офіцера поліції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

18 червня православна церква вшановує священномученика Дорофея, єпископа міста Тіра в Фінікії. Він народився у 255 році в Антіохії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 18 червня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Маркіян, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1583 – перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гіббсона на суму 383 фунти
  • 1799 – російська армія Олександра Суворова, здійснюючи несподіваний перехід через Альпи, розбиває французьку армію на р. Требії
  • 1815 – поразка армії Наполеона I в битві при Ватерлоо
  • 1817 – в Лондоні відкрито міст Ватерлоо
  • 1837 – Іспанія прийняла нову Конституцію
  • 1852 – вийшов указ імператора Миколи I про створення відділення для божевільних арештантів при виправному будинку
  • 1881 – відновлення Союзу трьох імператорів
  • 1934 – в Англії уряд закликав громадян користуватися пішохідними переходами при перетині дороги
  • 1939 – у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам'ятник
  • 1939 – в СРСР з еміграції повернулася поетеса Марина Цвєтаєва
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Могила Тараса Шевченка

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЧЕРВНЯ

  • 1 667 – Іван Юрійович Трубецькой, генерал-фельдмаршал, наближений Петра I
  • 1849 – Еммануель Райхер, німецький актор, що грав в театрах Відня і Берліна
  • 1901 – Джордж Слейер, американець, який здійснив парашутний стрибок у віці 97 років (світовий рекорд)
  • 1914 – Се Тянь (справжнє ім'я Се Хункунь), актор і режисер китайського кіно
  • 1926 – Аллан Сендідж, американський астроном, першим відкрив квазар
  • 1942 – Пол Маккартні, учасник групи Бітлз
  • 1949 – брати-близнюки Лех Качинський (помер у 2010 році), 8-й Президент Польщі, і Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Польщі
  • 1952 – Ізабелла Росселліні, американська фотомодель і актриса італійсько-німецького походження
  • 1961 – Ігор Золотовицький, радянський і російський актор театру і кіно
  • 1964 – Удай Хуссейн, старший син Саддама Хуссейна
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Пол Маккартні

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Вітер з північного заходу – до сирого літа, зі сходу – до загальних хвороб, з півночі – до ясного дня, з півдня – до родючого року.
  • Якщо день теплий і ясний, то зерно буде велике.
  • Вранці бджоли не летять в поле, а сидять по вуликах – буде дощ.
  • Якщо вранці трава сильніше звичайного пахне, бути дощу.
  • Якщо в хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.
  • Дятел співає, і сова всю ніч кричить – до опадів.
  • Туман над водою – до великої кількості грибів.
  • Багато павуків – на гарну погоду.
  • Якщо в першій половині дня виполоти бур'яни на городі, то вони більше не виростуть. Це ж стосується і волосся на тілі, вирваного з корінням.
  • Сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У таке свято краще уникати конфліктів
  • Не можна ділитися чужими проблемами або таємницями
  • Намагайтеся виключити спілкування з незнайомими людьми

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