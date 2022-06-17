18 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 червня, у світі відзначають День любителів риболовлі, а в Україні – День дільничного офіцера поліції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

18 червня православна церква вшановує священномученика Дорофея, єпископа міста Тіра в Фінікії. Він народився у 255 році в Антіохії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 18 червня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Маркіян, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1583 – перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гіббсона на суму 383 фунти

1799 – російська армія Олександра Суворова, здійснюючи несподіваний перехід через Альпи, розбиває французьку армію на р. Требії

1815 – поразка армії Наполеона I в битві при Ватерлоо

1817 – в Лондоні відкрито міст Ватерлоо

1837 – Іспанія прийняла нову Конституцію

1852 – вийшов указ імператора Миколи I про створення відділення для божевільних арештантів при виправному будинку

1881 – відновлення Союзу трьох імператорів

1934 – в Англії уряд закликав громадян користуватися пішохідними переходами при перетині дороги

1939 – у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам'ятник

1939 – в СРСР з еміграції повернулася поетеса Марина Цвєтаєва

Могила Тараса Шевченка

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЧЕРВНЯ

1 667 – Іван Юрійович Трубецькой, генерал-фельдмаршал, наближений Петра I

1849 – Еммануель Райхер, німецький актор, що грав в театрах Відня і Берліна

1901 – Джордж Слейер, американець, який здійснив парашутний стрибок у віці 97 років (світовий рекорд)

1914 – Се Тянь (справжнє ім'я Се Хункунь), актор і режисер китайського кіно

1926 – Аллан Сендідж, американський астроном, першим відкрив квазар

1942 – Пол Маккартні, учасник групи Бітлз

1949 – брати-близнюки Лех Качинський (помер у 2010 році), 8-й Президент Польщі, і Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Польщі

1952 – Ізабелла Росселліні, американська фотомодель і актриса італійсько-німецького походження

1961 – Ігор Золотовицький, радянський і російський актор театру і кіно

1964 – Удай Хуссейн, старший син Саддама Хуссейна

Пол Маккартні

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вітер з північного заходу – до сирого літа, зі сходу – до загальних хвороб, з півночі – до ясного дня, з півдня – до родючого року.

Якщо день теплий і ясний, то зерно буде велике.

Вранці бджоли не летять в поле, а сидять по вуликах – буде дощ.

Якщо вранці трава сильніше звичайного пахне, бути дощу.

Якщо в хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.

Дятел співає, і сова всю ніч кричить – до опадів.

Туман над водою – до великої кількості грибів.

Багато павуків – на гарну погоду.

Якщо в першій половині дня виполоти бур'яни на городі, то вони більше не виростуть. Це ж стосується і волосся на тілі, вирваного з корінням.

Сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У таке свято краще уникати конфліктів

Не можна ділитися чужими проблемами або таємницями

Намагайтеся виключити спілкування з незнайомими людьми

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