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17 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 вересня – вівторок

Сьогодні, 17 вересня, віряни вшановують пам'ять святого Вавила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні згадують священномученика Вавила, єпископа великої Антіохії, а з ним трьох отроків: Урвана, Прілідіана, Епполонія і мати їх Христодулу. Всі вони прийняли мученицьку кончину за часів імператора Декії (роки правління - 249-251).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 17 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Вавила, Мойсей, Федір, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1834 – професора Михайла Максимовича затверджено на посаді ректора Київського університету св. Володимира.
  • 1919 – оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.
  • 1924 – в Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, у якій на той час навчалося 8 учнів.
  • 1989 – у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута".
  • 2003 – на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
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Симон Петлюра

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ВЕРЕСНЯ

  • 1795 – Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та раннього романтизму.
  • 1853 – Михайло Павлик, український письменник, публіцист, критик.
  • 1854 – Б'юїк Девід Данбар, американський винахідник і підприємець шотландського походження, засновник автомобілебудівної компанії Buick.
  • 1864 – Михайло Коцюбинський, письменник, громадський діяч, класик української літератури "Fata Morgana", "Тіні забутих предків".
  • 1871 – Едгар Максенс, французький художник-символіст.
  • 1883 – Вільям Карлос Вільямс, американський поет, прозаїк, драматург. Один з найвизначніших поетів США XX сторіччя.
  • 1901 – Микола Глущенко, український живописець, радянський розвідник (агентурний псевдонім "Ярема").
  • 1922 – Агостіньо Нето, ангольський поет, політик, перший президент Анголи.
  • 1935 – Кен Кізі, американський письменник, один з родоначальників руху хіпі, автор роману "Політ над гніздом зозулі".
  • 1952 – Віктор Савченко, український радянський боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор.
  • 1976 – Євгеній Шестаков, український боксер.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.
  • Великі мурашині купи – до холодної зими.
  • Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.
  • Після дощу земля швидко підсохла – чекай затяжної негоди.
  • Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.
  • Філін голосно гупає або заєць забіг у село – до пожежі.
  • Сон з 16 на 17 вересня віщий. Він виповниться протягом 20 днів.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • В цей день не можна байдикувати, а потрібно збирати цибулю на городах.
  • Щоб уберегти своє житло від пожеж і блискавки, а себе і близьких від всяких хвороб, 17 вересня замовляли в церкві молебень.
  • Аби не було вдома нечистої сили, треба кругом поворушити вилами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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