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17 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 вересня, віряни вшановують пам'ять святого Вавила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні згадують священномученика Вавила, єпископа великої Антіохії, а з ним трьох отроків: Урвана, Прілідіана, Епполонія і мати їх Христодулу. Всі вони прийняли мученицьку кончину за часів імператора Декії (роки правління - 249-251).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 17 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Опанас, Вавила, Мойсей, Федір, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1834 – професора Михайла Максимовича затверджено на посаді ректора Київського університету св. Володимира.
- 1919 – оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.
- 1924 – в Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, у якій на той час навчалося 8 учнів.
- 1989 – у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута".
- 2003 – на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ВЕРЕСНЯ
- 1795 – Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та раннього романтизму.
- 1853 – Михайло Павлик, український письменник, публіцист, критик.
- 1854 – Б'юїк Девід Данбар, американський винахідник і підприємець шотландського походження, засновник автомобілебудівної компанії Buick.
- 1864 – Михайло Коцюбинський, письменник, громадський діяч, класик української літератури "Fata Morgana", "Тіні забутих предків".
- 1871 – Едгар Максенс, французький художник-символіст.
- 1883 – Вільям Карлос Вільямс, американський поет, прозаїк, драматург. Один з найвизначніших поетів США XX сторіччя.
- 1901 – Микола Глущенко, український живописець, радянський розвідник (агентурний псевдонім "Ярема").
- 1922 – Агостіньо Нето, ангольський поет, політик, перший президент Анголи.
- 1935 – Кен Кізі, американський письменник, один з родоначальників руху хіпі, автор роману "Політ над гніздом зозулі".
- 1952 – Віктор Савченко, український радянський боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор.
- 1976 – Євгеній Шестаков, український боксер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.
- Великі мурашині купи – до холодної зими.
- Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.
- Після дощу земля швидко підсохла – чекай затяжної негоди.
- Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.
- Філін голосно гупає або заєць забіг у село – до пожежі.
- Сон з 16 на 17 вересня віщий. Він виповниться протягом 20 днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В цей день не можна байдикувати, а потрібно збирати цибулю на городах.
- Щоб уберегти своє житло від пожеж і блискавки, а себе і близьких від всяких хвороб, 17 вересня замовляли в церкві молебень.
- Аби не було вдома нечистої сили, треба кругом поворушити вилами.
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