17 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 травня, у світі відзначають Всесвітній день інформаційної спільноти. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 17 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської. Народилася вона у III столітті в Тарсі (Мала Азія), її батьками були знатні язичники. Дівчина отримала гарну освіту і відрізнялася незвичайною красою. Пелагія увірувала у Христа і прийняла хрещення.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Алвіан, Антоній, Панас, Афродисій, Валеріан, Ісаакій (Ісакій, Ісак, Ісаак), Кирило, Климент (Климентій, Клемент), Лазар, Леонтій, Макровій, Мелд, Марія, Микита, Никифор, Пелагея (Пелагія), Сильван (Силуан, Силуян), Еразм, Мирослава, Славомир, Бруно. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.

1883 — Прем'єра в США шоу "Дикий Захід".

1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.

1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.

1919 — оголошена націоналізація церковного і монастирського майна в Росії.

1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад.

1934 — в Аргентині вийшов перший номер української газети "Наш клич".

1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.

1948 — СРСР офіційно визнав Ізраїль.

1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу.

1978 — швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.

1985 — початок антиалкогольної кампанії в СРСР.

2000 — у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький Галатасарай після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський Арсенал по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ТРАВНЯ

1490 — Альбрехт, перший прусський герцог.

1836 — Джозеф Норман Лок'єр, британський астрофізик.

1873 — Анрі Барбюс, французький письменник, драматург.

1897 — Одд Хассель, норвезький хімік.

1904 — Жан Габен, французький актор.

1929 — Борис Шарварко, режисер, народний артист України.

1948 — Білл Бруфорд, англійський композитор.

1950 — Янез Дрновшек, другий президент Словенії.

1950 — Валерія Новодворська, російський політик, публіцист.

1961 — Енія, ірландська співачка.​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо напередодні сонце ясно зійшло, то і влітку практично завжди буде ясна погода.

На дубі лист з п'ятак – і ярому бути так.

Багато хрущів – до посухи.

Якщо зацвіла калина, то можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.

На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк.

Зозуля кує – на хорошу погоду.

Якщо горобці по небу зграями носяться і місця собі не знаходять – буде сильний вітер.

Вранці немає роси – до зміни погоди.

Злива в цей день обіцяє хороший врожай.

Якщо на Пелагію ви до обіду чхнули, то слід згадати покійних родичів.

Якщо ввечері 17 травня ви побачите місяць з вікна з правого боку будинку, то весь місяць будете отримувати дохід, а якщо з лівого – збиток.

Сон з 16 на 17 травня віщує події, які стануться через дванадцять днів. Сновидіння, побачене вдень 17 травня, попереджає про небезпеку.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Хто сьогодні зарубає півня або курку, у того птах перестане водитися. Взагалі в цей день слід утриматися від страв з курятини.

Також у цей день не варто довго бути на вулиці без причини.

На Пелагею не сваріться і не з'ясовуйте стосунки через сварку.

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