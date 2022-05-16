На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
17 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 543
Сьогодні, 17 травня, у світі відзначають Всесвітній день інформаційної спільноти. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 17 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської. Народилася вона у III столітті в Тарсі (Мала Азія), її батьками були знатні язичники. Дівчина отримала гарну освіту і відрізнялася незвичайною красою. Пелагія увірувала у Христа і прийняла хрещення.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Алвіан, Антоній, Панас, Афродисій, Валеріан, Ісаакій (Ісакій, Ісак, Ісаак), Кирило, Климент (Климентій, Клемент), Лазар, Леонтій, Макровій, Мелд, Марія, Микита, Никифор, Пелагея (Пелагія), Сильван (Силуан, Силуян), Еразм, Мирослава, Славомир, Бруно. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.
- 1883 — Прем'єра в США шоу "Дикий Захід".
- 1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.
- 1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.
- 1919 — оголошена націоналізація церковного і монастирського майна в Росії.
- 1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад.
- 1934 — в Аргентині вийшов перший номер української газети "Наш клич".
- 1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.
- 1948 — СРСР офіційно визнав Ізраїль.
- 1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу.
- 1978 — швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.
- 1985 — початок антиалкогольної кампанії в СРСР.
- 2000 — у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький Галатасарай після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський Арсенал по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ТРАВНЯ
- 1490 — Альбрехт, перший прусський герцог.
- 1836 — Джозеф Норман Лок'єр, британський астрофізик.
- 1873 — Анрі Барбюс, французький письменник, драматург.
- 1897 — Одд Хассель, норвезький хімік.
- 1904 — Жан Габен, французький актор.
- 1929 — Борис Шарварко, режисер, народний артист України.
- 1948 — Білл Бруфорд, англійський композитор.
- 1950 — Янез Дрновшек, другий президент Словенії.
- 1950 — Валерія Новодворська, російський політик, публіцист.
- 1961 — Енія, ірландська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо напередодні сонце ясно зійшло, то і влітку практично завжди буде ясна погода.
- На дубі лист з п'ятак – і ярому бути так.
- Багато хрущів – до посухи.
- Якщо зацвіла калина, то можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.
- На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк.
- Зозуля кує – на хорошу погоду.
- Якщо горобці по небу зграями носяться і місця собі не знаходять – буде сильний вітер.
- Вранці немає роси – до зміни погоди.
- Злива в цей день обіцяє хороший врожай.
- Якщо на Пелагію ви до обіду чхнули, то слід згадати покійних родичів.
- Якщо ввечері 17 травня ви побачите місяць з вікна з правого боку будинку, то весь місяць будете отримувати дохід, а якщо з лівого – збиток.
- Сон з 16 на 17 травня віщує події, які стануться через дванадцять днів. Сновидіння, побачене вдень 17 травня, попереджає про небезпеку.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Хто сьогодні зарубає півня або курку, у того птах перестане водитися. Взагалі в цей день слід утриматися від страв з курятини.
- Також у цей день не варто довго бути на вулиці без причини.
- На Пелагею не сваріться і не з'ясовуйте стосунки через сварку.
Читайте також: Переможець Євробачення 2022: стало відомо, хто переміг у фіналі конкурсу
-
18:50ОККО запустила чат-бот у Telegram, який показує відкриті АЗК та наявність пального
-
18:18ЗСУ приземлили на дерево російський безпілотник "Орлан": фотофакт
-
17:47Укрзалізниця розпочала попередній продаж квитків на 20 діб вперед
-
17:1910 фото російсько-української війни від The New Tork Times, які розчулять кожного
-
16:46Ресторани та кафе Києва почали продавати алкоголь до самого вечора
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:20Захисник "Азовсталі" зворушливо переспівав "Stefania" під звуки вибухів
-
15:51Наскільки популярні смарт-годинники помиляються у підрахунку калорій: цікаве дослідження
-
15:23Україна, Польща та Словенія взаємно визнають електронні підписи – Мінцифра
-
14:48Дивіться, як ворожі танки перетворюються на брухт: відео з-під Ізюма
-
14:22Погода 18 травня в Україні: синоптик попередила про короткочасне похолодання
-
13:55Рок-гурт Måneskin виконав саундтрек до фільму про Елвіса Преслі
-
13:22Бо то не держава: слухайте новий хіт від ВІА "Байрактар" про росіян
-
12:50У Фінляндії з'явилося пиво OTAN, назву пов'язують з вступом країни у НАТО
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:21В Україні з'явився VR-музей пам'яті війни: Ірпінь, Бородянка, Буча, Гостомель
-
11:51Війна в Україні очима художників: у Гаазі проходить виставка українських митців
-
11:23Іменну ручку Джо Байдена виставили на благодійний аукціон
-
10:50Розквітне Україна: пластунка з Торонто перетворює сліди від куль у Бучі на квіти
-
10:24Кіновсесвіт "Хижака" розширюється: дивіться трейлер фільму "Здобич" від Дена Трахтенберґа
-
09:52Окупанту вона сниться: слухайте запальну пісню про Паляницю від BANAR
-
09:20Графік евакуаційних поїздів на 17 травня від Укрзалізниці
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
-
08:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
- 16 травня
-
20:56У Києві з'явилося панно з квітів у вигляді марки з кораблем
-
17:1910 фото російсько-української війни від The New Tork Times, які розчулять кожного
-
15:23Україна, Польща та Словенія взаємно визнають електронні підписи – Мінцифра
-
12:21В Україні з'явився VR-музей пам'яті війни: Ірпінь, Бородянка, Буча, Гостомель
-
09:52Окупанту вона сниться: слухайте запальну пісню про Паляницю від BANAR
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
- 16 травня
-
19:24Нова середня ціна на бензин та дизпаливо – Мінекономіки
-
16:24Скільки українців планують жити в тій самій області України – результати опитування
-
13:21На знак солідарності: представниця Литви на Євробаченні переспівала "Стефанію"
-
08:26Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
- 15 травня
-
19:31Кліп на пісню Kalush Orchestra "Stefania": у СБУ показали свій варіант відео
-
16:48Комендантська година у Києві буде скорочена: нові обмеження діятимуть з 15 травня
-
14:24"Він знав": фото Зеленського у рожевій панамі, як у Kalush, розлетілось в мережі
-
11:06Kalush Orchestra випустили болючий кліп на переможну пісню "Стефанія"
-
01:45Переможець Євробачення 2022: стало відомо, хто переміг у фіналі конкурсу
- 14 травня
-
23:11KALUSH виступив у фіналі Євробачення 2022 та закликав усіх підтримати Маріуполь
-
19:50Директор гурту KALUSH розповів, що їм заборонили робити на виступі Євробачення
-
17:20Їх завжди бісить наш успіх: Злата Огнєвіч розповіла, хто завадив перемогти на Євробаченні
-
15:24Мирослав Слабошпицький зніме фільм з голлівудськими акторами та продюсерами
-
12:53Євробачення 2022 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
09:52Євробачення 2022: пісні всіх учасників фіналу
- 13 травня
-
18:56Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути
-
14:26У свободи нове ім'я – Україна: Каменських випустила емоційну пісню "You crying"
-
12:56У Міноборони розповіли, яке стратегічне значення має острів Зміїний
-
10:25Євробачення 2022: хто потрапив у фінал конкурсу
-
09:27Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші