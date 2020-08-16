17 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 серпня, віряни вшановують пам'ять святої Євдокії, а в народі шанують Явдоху Огуречницю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять святої Євдокії. Вона – ранньо-християнська свята і мучениця зі Сирії, настоятелька монастиря, чудотворителька, зарублена мечем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Костянтин, Антон, Денис, Євдокія, Іван, а також Максиміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1245 – у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.

1502 – Христофор Колумб проголосив Гондурас іспанською територією.

1771 – британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень.

1896 – початок золотовидобування на Клондайку: Джордж Кармак закріпив за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його в струмок Удачі (Bonanza Creek).

1908 – вийшов на екрани перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.

1914 – у Львові створено українську національну військову формацію — легіон "Українських Січових Стрільців"

1918 – гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день

1941 – розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб.

1945 – Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.

1953 – перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії.

1962 – перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.

1969 – львівські "Карпати" стали володарями кубку СРСР.

1982 – Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт-диск.

1991 – відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit".

1995 – вокаліст гурту Depeche Mode Дэвід Геан здійснив спробу самогубства.

1999 – затверджено прапор Донецької області.

2009 – англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей.

2011 – на навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2" (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників "Січ").

ХТО НАРОДИВСЯ 17 СЕРПНЯ

1578 – Франческо Альбані, італійський художник.

1601 – П'єр Ферма, французький математик.

1612 – Ярема Вишневецький, князь Лубен і Вишнівця, руський воєвода.

1629 – Ян III Собеський (Jan III Sobieski), польський король.

1695 – Густав Лундберг, шведський художник-портретист.

1778 – Варлі Джон (художник), англійський художник-аквареліст і астролог.

1822 – Адольф Авріль (д'Авріль), французький публіцист, перекладач і дипломат.

1839 – Маттейс Маріс, голландський художник, графік і літограф. Брат художників Якоба Маріса і Віллема Маріса.

1942 – Муслім Магомаєв, (пом. 2008), радянський естрадний та оперний співак.

1943 – Роберт де Ніро, американський актор.

1960 – Шон Пенн, американський актор та режисер.

1968 – Андрій Кузьменко, телеведучий, соліст гурту "Скрябін"

1977 – Тьєррі Анрі, французький футболіст.

1994 – Таїсса Фарміґа, американська акторка українського походження, молодша сестра акторки й режисерки Віри Фарміґи

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Явдоха Огуречниця сім дощів принесе;

Яка погода на Явдоху – таким буде весь листопад;

Прийшла Явдоха – час прибирати огірки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна що-небудь планувати, бо це не збудеться.

Не варто зловживати алкоголем сьогодні, аби не накликати невдачі.

Не бажано у цей день сваритися, адже до кінця літа не помиритесь.

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