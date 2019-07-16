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17 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 липня – середа

Сьогодні, 17 липня, віряни відзначають Андрія Налива. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народі 17 липня відзначають день Андрія наливу. Зазвичай, у цей день сильно дощило, однак люди були раді зливам, адже вони допомагали збільшити врожай зерна

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 липня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Богдан, Марк, Андрій, Юхим, Георгій, Олексій, Дмитро, Микола, Федір, Михайло, Олександра, Тетяна, Марфа, Анастасія, Марія та Ольга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 709 до н. е. — Перший опис повного сонячного затемнення, який зробив китаєць Чу Фу.
  • 1453 — Французи розбили англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни (1337—1453).
  • 1505 — Після потрясіння під час жахливої грози, Мартін Лютер вирішує стати не юристом, а ченцем августинського монастиря в Ерфурті.
  • 1570 — У Вільно створено єзуїтську колегію, яка невдовзі перетворилась в університет.
  • 1754 — У Нью-Йорку відкрився Королівський коледж, який сьогодні вважається найпрестижнішим та найбільшим ВНЗ у США.
  • 1841 — Вийшов перший номер британського гумористичного журналу "Панч".
  • 1854 — В Австрійській імперії запрацювала перша у світі гірська залізниця.
  • 1868 — Японська столиця перенесена з Кіото в Токіо.
  • 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
  • 1917 — В Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.
  • 1918 — Розстріляний останній російський імператор Микола ІІ.
  • 1941 — Наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина".
  • 1942 — Почалася Сталінградська битва.
  • 1950 — Відкрився перший у США Діснейленд.
  • 1973 — В Афганістані повалена монархія і проголошена республіка.
  • 1997 — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.
  • 2014 — російський зенітний ракетний комплекс "Бук" біля Тореза на Донеччини з території самопроголошеної "ДНР" збив рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, через що загинули всі пасажири та екіпаж
Відкрився перший Діснейленд у США - фото 341412
Відкрився перший Діснейленд у США

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИПНЯ

  • 1797 — Поль Деларош, французький історичний живописець, представник академізму.
  • 1837 — Юліан Захаревич, львівський архітектор, засновник і організатор Львівської архітектурної школи, ректор Львівської політехніки.
  • 1846 — Микола Миклухо-Маклай, мандрівник і етнограф українського походження
  • 1849 — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, мати Лесі Українки (†1930).
  • 1889 — Ерл Стенлі Ґарднер, американський письменник, класик детективного жанру; адвокат.
  • 1894 — Жорж Леметр, бельгійський католицький священник, астроном і математик, один з авторів розширення Всесвіту (зараз відомої як теорія Великого вибуху).
  • 1913 — Роже Гароді, французький політичний діяч, письменник, публіцист, філософ, один з теоретиків марксизму, ревізіоніст Голокосту.
  • 1937 — Іван Гель, український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч.
  • 1948 — Рон Ештон, американський гітарист.
  • 1958 — Вонг Карвай, гонконзький кінорежисер та сценарист.
  • 1961 — Олександр Гнилицький, український художник.
Кадр з фільму 'Рон Ештон 1948' - фото 341411
Кадр з фільму "Рон Ештон 1948"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо з'являються перші жовті листочки на деревах, то осінь буде ранньою
  • Якщо багато бджіл та ос, то заморозки прийдуть швидко, а зима буде дуже холодною
  • Якою буде погода 17 липня, таку варто очікувати і 11 серпня
  • Якщо Місяць дуже чітко видно, то врожай буде хорошим
  • Якщо день дуже спекотний, то незабаром погода погіршиться
17 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 340267

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лихословити та вживати погані слова до оточення
  • Не можна думати про погане для себе і для інших людей
  • Не можна сумувати та плакати
  • Не можна займатись важкою фізичною працею, а також роботою у саду чи на городі
  • Не можна зловживати спиртним, а також надто жирною та шкідливою їжею

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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