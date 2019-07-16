17 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 липня, віряни відзначають Андрія Налива. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народі 17 липня відзначають день Андрія наливу. Зазвичай, у цей день сильно дощило, однак люди були раді зливам, адже вони допомагали збільшити врожай зерна

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 липня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Богдан, Марк, Андрій, Юхим, Георгій, Олексій, Дмитро, Микола, Федір, Михайло, Олександра, Тетяна, Марфа, Анастасія, Марія та Ольга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

709 до н. е. — Перший опис повного сонячного затемнення, який зробив китаєць Чу Фу.

1453 — Французи розбили англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни (1337—1453).

1505 — Після потрясіння під час жахливої грози, Мартін Лютер вирішує стати не юристом, а ченцем августинського монастиря в Ерфурті.

1570 — У Вільно створено єзуїтську колегію, яка невдовзі перетворилась в університет.

1754 — У Нью-Йорку відкрився Королівський коледж, який сьогодні вважається найпрестижнішим та найбільшим ВНЗ у США.

1841 — Вийшов перший номер британського гумористичного журналу "Панч".

1854 — В Австрійській імперії запрацювала перша у світі гірська залізниця.

1868 — Японська столиця перенесена з Кіото в Токіо.

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

1917 — В Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.

1918 — Розстріляний останній російський імператор Микола ІІ.

1941 — Наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина".

1942 — Почалася Сталінградська битва.

1950 — Відкрився перший у США Діснейленд.

1973 — В Афганістані повалена монархія і проголошена республіка.

1997 — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

2014 — російський зенітний ракетний комплекс "Бук" біля Тореза на Донеччини з території самопроголошеної "ДНР" збив рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, через що загинули всі пасажири та екіпаж

Відкрився перший Діснейленд у США

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИПНЯ

1797 — Поль Деларош, французький історичний живописець, представник академізму.

1837 — Юліан Захаревич, львівський архітектор, засновник і організатор Львівської архітектурної школи, ректор Львівської політехніки.

1846 — Микола Миклухо-Маклай, мандрівник і етнограф українського походження

1849 — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, мати Лесі Українки (†1930).

1889 — Ерл Стенлі Ґарднер, американський письменник, класик детективного жанру; адвокат.

1894 — Жорж Леметр, бельгійський католицький священник, астроном і математик, один з авторів розширення Всесвіту (зараз відомої як теорія Великого вибуху).

1913 — Роже Гароді, французький політичний діяч, письменник, публіцист, філософ, один з теоретиків марксизму, ревізіоніст Голокосту.

1937 — Іван Гель, український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч.

1948 — Рон Ештон, американський гітарист.

1958 — Вонг Карвай, гонконзький кінорежисер та сценарист.

1961 — Олександр Гнилицький, український художник.

Кадр з фільму "Рон Ештон 1948"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з'являються перші жовті листочки на деревах, то осінь буде ранньою

Якщо багато бджіл та ос, то заморозки прийдуть швидко, а зима буде дуже холодною

Якою буде погода 17 липня, таку варто очікувати і 11 серпня

Якщо Місяць дуже чітко видно, то врожай буде хорошим

Якщо день дуже спекотний, то незабаром погода погіршиться

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лихословити та вживати погані слова до оточення

Не можна думати про погане для себе і для інших людей

Не можна сумувати та плакати

Не можна займатись важкою фізичною працею, а також роботою у саду чи на городі

Не можна зловживати спиртним, а також надто жирною та шкідливою їжею

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