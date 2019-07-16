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17 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 липня, віряни відзначають Андрія Налива. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У народі 17 липня відзначають день Андрія наливу. Зазвичай, у цей день сильно дощило, однак люди були раді зливам, адже вони допомагали збільшити врожай зерна
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 16 липня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Богдан, Марк, Андрій, Юхим, Георгій, Олексій, Дмитро, Микола, Федір, Михайло, Олександра, Тетяна, Марфа, Анастасія, Марія та Ольга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 709 до н. е. — Перший опис повного сонячного затемнення, який зробив китаєць Чу Фу.
- 1453 — Французи розбили англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни (1337—1453).
- 1505 — Після потрясіння під час жахливої грози, Мартін Лютер вирішує стати не юристом, а ченцем августинського монастиря в Ерфурті.
- 1570 — У Вільно створено єзуїтську колегію, яка невдовзі перетворилась в університет.
- 1754 — У Нью-Йорку відкрився Королівський коледж, який сьогодні вважається найпрестижнішим та найбільшим ВНЗ у США.
- 1841 — Вийшов перший номер британського гумористичного журналу "Панч".
- 1854 — В Австрійській імперії запрацювала перша у світі гірська залізниця.
- 1868 — Японська столиця перенесена з Кіото в Токіо.
- 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
- 1917 — В Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.
- 1918 — Розстріляний останній російський імператор Микола ІІ.
- 1941 — Наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина".
- 1942 — Почалася Сталінградська битва.
- 1950 — Відкрився перший у США Діснейленд.
- 1973 — В Афганістані повалена монархія і проголошена республіка.
- 1997 — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.
- 2014 — російський зенітний ракетний комплекс "Бук" біля Тореза на Донеччини з території самопроголошеної "ДНР" збив рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, через що загинули всі пасажири та екіпаж
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИПНЯ
- 1797 — Поль Деларош, французький історичний живописець, представник академізму.
- 1837 — Юліан Захаревич, львівський архітектор, засновник і організатор Львівської архітектурної школи, ректор Львівської політехніки.
- 1846 — Микола Миклухо-Маклай, мандрівник і етнограф українського походження
- 1849 — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, мати Лесі Українки (†1930).
- 1889 — Ерл Стенлі Ґарднер, американський письменник, класик детективного жанру; адвокат.
- 1894 — Жорж Леметр, бельгійський католицький священник, астроном і математик, один з авторів розширення Всесвіту (зараз відомої як теорія Великого вибуху).
- 1913 — Роже Гароді, французький політичний діяч, письменник, публіцист, філософ, один з теоретиків марксизму, ревізіоніст Голокосту.
- 1937 — Іван Гель, український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч.
- 1948 — Рон Ештон, американський гітарист.
- 1958 — Вонг Карвай, гонконзький кінорежисер та сценарист.
- 1961 — Олександр Гнилицький, український художник.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо з'являються перші жовті листочки на деревах, то осінь буде ранньою
- Якщо багато бджіл та ос, то заморозки прийдуть швидко, а зима буде дуже холодною
- Якою буде погода 17 липня, таку варто очікувати і 11 серпня
- Якщо Місяць дуже чітко видно, то врожай буде хорошим
- Якщо день дуже спекотний, то незабаром погода погіршиться
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лихословити та вживати погані слова до оточення
- Не можна думати про погане для себе і для інших людей
- Не можна сумувати та плакати
- Не можна займатись важкою фізичною працею, а також роботою у саду чи на городі
- Не можна зловживати спиртним, а також надто жирною та шкідливою їжею
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