17 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 серпня, у світі відзначають День секонд хенду та Міжнародний день чорного кота. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні 17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Вільшанки. Це народна назва церковного свята на честь святої Євдокії. В цей час збирали урожай огірків, ходили в ліс за малиною. Через часті дощі сіно могло зіпсуватися, тому його треба було швидше заховати.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан​.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1903 – американський видавець і журналіст Джозеф Пулітцер заснував Пулітцерівську премію

1928 – в Москві відкрито стадіон "Динамо"

1958 – початок політики великого стрибка в Китаї

1960 – держава Габон оголосила про незалежність від Франції

1962 – під час спроби переходу Берлінської стіни починають гинути люди: перший убитий Петер Фехтер

1967 – знаменитий американський боксер Мухаммед Алі одружився з ортодоксальною мусульманкою, підтвердивши свій перехід в іслам

1977 – вперше надводний корабель підкорив Північний полюс Землі

1982 – фірма Royal Philips Electronics (PHG) створила перший компакт-диск

2008 – супергероєм не лише Олімпіади в Пекіні, а всієї олімпійської історії став 23-річний американський плавець Майкл Фелпс

Пулітцерівська премія

ХТО НАРОДИВСЯ 17 СЕРПНЯ

1629 – польський полководець, король Польщі Ян Собеський

1763 – флотоводець Дмитро Сенявін

1887 – геніальний голландський фізик Адріан Фоккер

1892 – скандальна американська кіноактриса і письменниця Мей Вест

1911 – 6-й в історії шахів і 1-й радянський чемпіон світу Михайло Ботвинник

1926 – голова КНР, голова керівної комуністичної партії, Цзян Цземінь

1929 – знаменитий американський пілот-розвідник Френсіс Пауерс

1943 – американський кіноактор і режисер Роберт де Ніро

1960 – відомий американський актор і режисер Шон Пенн

1968 – Андрій Кузьменко (Кузьма), український співак, телеведучий, соліст групи "Скрябін"

Роберт де Ніро

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода на Явдоху – таким і листопад буде

Дощ 17 серпня – прикмета до того, що все неприбране сіно згниє

Прикмети і свята

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сумувати і вдаватися до смутку

Не варто займати і давати гроші

Не можна відмовляти у допомозі нужденним

Також не дозволяється сваритися і з'ясовувати стосунки

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