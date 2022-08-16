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17 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 серпня, у світі відзначають День секонд хенду та Міжнародний день чорного кота. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні 17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Вільшанки. Це народна назва церковного свята на честь святої Євдокії. В цей час збирали урожай огірків, ходили в ліс за малиною. Через часті дощі сіно могло зіпсуватися, тому його треба було швидше заховати.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1903 – американський видавець і журналіст Джозеф Пулітцер заснував Пулітцерівську премію
- 1928 – в Москві відкрито стадіон "Динамо"
- 1958 – початок політики великого стрибка в Китаї
- 1960 – держава Габон оголосила про незалежність від Франції
- 1962 – під час спроби переходу Берлінської стіни починають гинути люди: перший убитий Петер Фехтер
- 1967 – знаменитий американський боксер Мухаммед Алі одружився з ортодоксальною мусульманкою, підтвердивши свій перехід в іслам
- 1977 – вперше надводний корабель підкорив Північний полюс Землі
- 1982 – фірма Royal Philips Electronics (PHG) створила перший компакт-диск
- 2008 – супергероєм не лише Олімпіади в Пекіні, а всієї олімпійської історії став 23-річний американський плавець Майкл Фелпс
ХТО НАРОДИВСЯ 17 СЕРПНЯ
- 1629 – польський полководець, король Польщі Ян Собеський
- 1763 – флотоводець Дмитро Сенявін
- 1887 – геніальний голландський фізик Адріан Фоккер
- 1892 – скандальна американська кіноактриса і письменниця Мей Вест
- 1911 – 6-й в історії шахів і 1-й радянський чемпіон світу Михайло Ботвинник
- 1926 – голова КНР, голова керівної комуністичної партії, Цзян Цземінь
- 1929 – знаменитий американський пілот-розвідник Френсіс Пауерс
- 1943 – американський кіноактор і режисер Роберт де Ніро
- 1960 – відомий американський актор і режисер Шон Пенн
- 1968 – Андрій Кузьменко (Кузьма), український співак, телеведучий, соліст групи "Скрябін"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода на Явдоху – таким і листопад буде
- Дощ 17 серпня – прикмета до того, що все неприбране сіно згниє
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сумувати і вдаватися до смутку
- Не варто займати і давати гроші
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним
- Також не дозволяється сваритися і з'ясовувати стосунки
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