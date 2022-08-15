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16 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 серпня – вівторок

Сьогодні, 16 серпня, у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

16 серпня в православній церкві шанується пам'ять Новгородського чудотворця преподобного Антонія Римлянин.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Лаврентій, Іван, Кузьма, Серена, Микола, Лорика, Діомед та Соломія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469419

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день повітряних зміїв
  • День чоловічої краси
  • День миру в Таїланді
  • День захисту дітей в Парагваї
  • Міжнародний день Піно Нуар
  • Національний день ромів у США
  • Національний день парашутиста у США
  • День Елвіса Аарона Преслі у США
  • 1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом
  • 1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (Ніжинський педагогічний інститут)
  • 1914 — Головна українська рада випустила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України
  • 1919 — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку
  • 1925 — прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка"
  • 1960 — Кіпр проголосив незалежність
  • 1960 — засновано Міжнародну академію астронавтики
  • 1962 — Рінго Старр влився в гурт "The Beatles", замінивши попереднього барабанщика Піта Беста
  • 1972 — у Торонто відкрили Національну виставку, на якій вперше для західного світу були представлені виробники Китаю
  • 1976 — на великий екран вийшла кінокомедія Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легкою парою!"
  • 1985 — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна
  • 1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії
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ХТО НАРОДИВСЯ 16 СЕРПНЯ

  • 1557 — Агостіно Карраччі, італійський художник, представник Болонської школи живопису
  • 1650 — Вінченцо Марія Коронеллі, венеційський історик і географ, генерал ордену Францисканців, займався космографією та виготовив земний і небесний глобуси, які досі зберігаються в Паризькій національній бібліотеці
  • 1832 — Вільгельм Вундт, німецький психолог, фізіолог, філософ і мовознавець, який зіграв вирішальну роль у перетворенні психології в самостійну науку
  • 1845 — Габріель Ліппман, французький фізик, нобелівський лауреат 1908 року за розробку методу кольорової фотографії
  • 1920 — Чарлз Буковскі, відомий американський поет і письменник
  • 1929 — Білл Еванс, американський джазовий піаніст
  • 1931 — Юрій Старостенко, український маляр, графік
  • 1950 — Василь Федорук, український скульптор та художник
  • 1954 — Джеймс Кемерон, американський кінорежисер (Термінатор, Чужі, Титанік)
  • 1957 — Тім Ферріс, один із трьох братів — засновників австралійської групи INXS
  • 1958 — Мадонна, американська поп діва та акторка
  • 1962 — Юрій Іздрик, український прозаїк, поет, культуролог
  • 1978 — Адріана Галецька, українська художниця.
  • 1986 — Одрі Бітоні, американська порноакторка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо птахи літають низько, то до негоди
  • Ясна та сонячна погода вказує на сувору зиму
  • Яка погода на Антонія, таким буде і листопад
  • Якщо дуже хмарно, то вечір буде холодним
  • Якщо у лісі багато грибів, то осінь почнеться пізно
16 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 472536

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та лаятись
  • Не можна бажати комусь зла
  • Не можна ходити по росі
  • Не можна мити посуд до світанку
  • Не можна прибирати вдома
  • Не можна займатись важкою фізичною працею

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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