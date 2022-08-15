16 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 серпня, у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

16 серпня в православній церкві шанується пам'ять Новгородського чудотворця преподобного Антонія Римлянин.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Лаврентій, Іван, Кузьма, Серена, Микола, Лорика, Діомед та Соломія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день повітряних зміїв

День чоловічої краси

День миру в Таїланді

День захисту дітей в Парагваї

Міжнародний день Піно Нуар

Національний день ромів у США

Національний день парашутиста у США

День Елвіса Аарона Преслі у США

1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом

1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (Ніжинський педагогічний інститут)

1914 — Головна українська рада випустила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України

1919 — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку

1925 — прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка"

1960 — Кіпр проголосив незалежність

1960 — засновано Міжнародну академію астронавтики

1962 — Рінго Старр влився в гурт "The Beatles", замінивши попереднього барабанщика Піта Беста

1972 — у Торонто відкрили Національну виставку, на якій вперше для західного світу були представлені виробники Китаю

1976 — на великий екран вийшла кінокомедія Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легкою парою!"

1985 — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна

1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії

ХТО НАРОДИВСЯ 16 СЕРПНЯ

1557 — Агостіно Карраччі, італійський художник, представник Болонської школи живопису

1650 — Вінченцо Марія Коронеллі, венеційський історик і географ, генерал ордену Францисканців, займався космографією та виготовив земний і небесний глобуси, які досі зберігаються в Паризькій національній бібліотеці

1832 — Вільгельм Вундт, німецький психолог, фізіолог, філософ і мовознавець, який зіграв вирішальну роль у перетворенні психології в самостійну науку

1845 — Габріель Ліппман, французький фізик, нобелівський лауреат 1908 року за розробку методу кольорової фотографії

1920 — Чарлз Буковскі, відомий американський поет і письменник

1929 — Білл Еванс, американський джазовий піаніст

1931 — Юрій Старостенко, український маляр, графік

1950 — Василь Федорук, український скульптор та художник

1954 — Джеймс Кемерон, американський кінорежисер (Термінатор, Чужі, Титанік)

1957 — Тім Ферріс, один із трьох братів — засновників австралійської групи INXS

1958 — Мадонна, американська поп діва та акторка

1962 — Юрій Іздрик, український прозаїк, поет, культуролог

1978 — Адріана Галецька, українська художниця.

1986 — Одрі Бітоні, американська порноакторка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи літають низько, то до негоди

Ясна та сонячна погода вказує на сувору зиму

Яка погода на Антонія, таким буде і листопад

Якщо дуже хмарно, то вечір буде холодним

Якщо у лісі багато грибів, то осінь почнеться пізно

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись

Не можна бажати комусь зла

Не можна ходити по росі

Не можна мити посуд до світанку

Не можна прибирати вдома

Не можна займатись важкою фізичною працею

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