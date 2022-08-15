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16 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 серпня, у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
16 серпня в православній церкві шанується пам'ять Новгородського чудотворця преподобного Антонія Римлянин.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 16 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Лаврентій, Іван, Кузьма, Серена, Микола, Лорика, Діомед та Соломія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день повітряних зміїв
- День чоловічої краси
- День миру в Таїланді
- День захисту дітей в Парагваї
- Міжнародний день Піно Нуар
- Національний день ромів у США
- Національний день парашутиста у США
- День Елвіса Аарона Преслі у США
- 1649 — 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом
- 1820 — у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (Ніжинський педагогічний інститут)
- 1914 — Головна українська рада випустила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України
- 1919 — 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку
- 1925 — прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка"
- 1960 — Кіпр проголосив незалежність
- 1960 — засновано Міжнародну академію астронавтики
- 1962 — Рінго Старр влився в гурт "The Beatles", замінивши попереднього барабанщика Піта Беста
- 1972 — у Торонто відкрили Національну виставку, на якій вперше для західного світу були представлені виробники Китаю
- 1976 — на великий екран вийшла кінокомедія Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легкою парою!"
- 1985 — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна
- 1995 — більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії
ХТО НАРОДИВСЯ 16 СЕРПНЯ
- 1557 — Агостіно Карраччі, італійський художник, представник Болонської школи живопису
- 1650 — Вінченцо Марія Коронеллі, венеційський історик і географ, генерал ордену Францисканців, займався космографією та виготовив земний і небесний глобуси, які досі зберігаються в Паризькій національній бібліотеці
- 1832 — Вільгельм Вундт, німецький психолог, фізіолог, філософ і мовознавець, який зіграв вирішальну роль у перетворенні психології в самостійну науку
- 1845 — Габріель Ліппман, французький фізик, нобелівський лауреат 1908 року за розробку методу кольорової фотографії
- 1920 — Чарлз Буковскі, відомий американський поет і письменник
- 1929 — Білл Еванс, американський джазовий піаніст
- 1931 — Юрій Старостенко, український маляр, графік
- 1950 — Василь Федорук, український скульптор та художник
- 1954 — Джеймс Кемерон, американський кінорежисер (Термінатор, Чужі, Титанік)
- 1957 — Тім Ферріс, один із трьох братів — засновників австралійської групи INXS
- 1958 — Мадонна, американська поп діва та акторка
- 1962 — Юрій Іздрик, український прозаїк, поет, культуролог
- 1978 — Адріана Галецька, українська художниця.
- 1986 — Одрі Бітоні, американська порноакторка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо птахи літають низько, то до негоди
- Ясна та сонячна погода вказує на сувору зиму
- Яка погода на Антонія, таким буде і листопад
- Якщо дуже хмарно, то вечір буде холодним
- Якщо у лісі багато грибів, то осінь почнеться пізно
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись
- Не можна бажати комусь зла
- Не можна ходити по росі
- Не можна мити посуд до світанку
- Не можна прибирати вдома
- Не можна займатись важкою фізичною працею
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