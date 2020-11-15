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16 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 16 листопада, відзначають Міжнародний день, присвячений терпимості та День працівників радіо, телебачення і зв'язку України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святої Анни Всеволодівни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 16 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Георгій та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день, присвячений терпимості.
  • День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.
  • 1917 — в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкрито Національний музей.
  • 1918 — Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошено республікою.
  • 1918 — проголошено закон ЗУНР "Про адміністрацію".
  • 1920 — частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобули Деражню.
  • 1924 — почала мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо.
  • 1933 — встановлені дипломатичні відносини поміж СРСР та США.
  • 1945 — у Лондоні засновано ЮНЕСКО.
  • 1967 — Розпочався I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку.
  • 1994 — Відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.94 почав щорічно відзначатися День працівників радіо, телебачення та зв'язку.
  • 1999 — засновано Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
  • 2002 — Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича.
  • 2010 — заручини принца Вільяма та Кейт.
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ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИСТОПАДА

  • 1906 — Роман Кармен, український режисер-документаліст.
  • 1910 — Павло Харченко, український фізіолог.
  • 1910 — Олександр Луцький, організатор і командир УПА Галичини.
  • 1912 — Михайло Дупліщев, радянський і український вчений у галузі конструювання та проєктування ракетно-космічної техніки.
  • 1922 — Жозе Сарамаґо, португальський письменник, володар Нобелівської премії з літератури 1998 р.
  • 1936 — Ігор Турчин, гандбольний тренер. За досягнення в спорті, Турчин і його команда занесені в Книгу рекордів Гіннеса.
  • 1930 — Олександр Сацький, український письменник та кінодраматург, автор сценаріїв до 16 фільмів.
  • 1954 — Олексій Зарецький, український мовознавець та культуролог, біограф та дослідник творчості своїх батьків Алли Горської та Віктора Зарецького.
  • 1977 — Оксана Баюл, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1994), модельєр спортивного одягу, авторка двох книжок.
  • 1978 — Дзвінка Матіяш, українська письменниця, перекладачка.
  • 1981 — Юрій Латиш, український історик.
  • 1983 — Тимофій Мороховець, український музикант, поет і композитор, засновник гурту "PanKe Shava".
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Тимофій Мороховець

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.
  • Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.
  • Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.
  • Миші риють ями – до похолодання.
  • Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
  • Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.
16 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 434241

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується пускати в будинок незнайомців, інакше протягом усього тижня доведеться спілкуватися з неприємними особистостями.
  • Краще відкласти підписання контрактів або угод на інший день. Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал.
  • Необхідно уникати великого скупчення незнайомих людей. Вважається, що взаєморозуміння в цей день "спить". Тому є ймовірність дрібних сварок і конфліктів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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