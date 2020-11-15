16 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 листопада, відзначають Міжнародний день, присвячений терпимості та День працівників радіо, телебачення і зв'язку України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святої Анни Всеволодівни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 16 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Георгій та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день, присвячений терпимості.

День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.

1917 — в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкрито Національний музей.

1918 — Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошено республікою.

1918 — проголошено закон ЗУНР "Про адміністрацію".

1920 — частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобули Деражню.

1924 — почала мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо.

1933 — встановлені дипломатичні відносини поміж СРСР та США.

1945 — у Лондоні засновано ЮНЕСКО.

1967 — Розпочався I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку.

1994 — Відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.94 почав щорічно відзначатися День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

1999 — засновано Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

2002 — Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича.

2010 — заручини принца Вільяма та Кейт.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИСТОПАДА

1906 — Роман Кармен, український режисер-документаліст.

1910 — Павло Харченко, український фізіолог.

1910 — Олександр Луцький, організатор і командир УПА Галичини.

1912 — Михайло Дупліщев, радянський і український вчений у галузі конструювання та проєктування ракетно-космічної техніки.

1922 — Жозе Сарамаґо, португальський письменник, володар Нобелівської премії з літератури 1998 р.

1936 — Ігор Турчин, гандбольний тренер. За досягнення в спорті, Турчин і його команда занесені в Книгу рекордів Гіннеса.

1930 — Олександр Сацький, український письменник та кінодраматург, автор сценаріїв до 16 фільмів.

1954 — Олексій Зарецький, український мовознавець та культуролог, біограф та дослідник творчості своїх батьків Алли Горської та Віктора Зарецького.

1977 — Оксана Баюл, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1994), модельєр спортивного одягу, авторка двох книжок.

1978 — Дзвінка Матіяш, українська письменниця, перекладачка.

1981 — Юрій Латиш, український історик.

1983 — Тимофій Мороховець, український музикант, поет і композитор, засновник гурту "PanKe Shava".

Тимофій Мороховець

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.

Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.

Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.

Миші риють ями – до похолодання.

Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.

Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується пускати в будинок незнайомців, інакше протягом усього тижня доведеться спілкуватися з неприємними особистостями.

Краще відкласти підписання контрактів або угод на інший день. Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал.

Необхідно уникати великого скупчення незнайомих людей. Вважається, що взаєморозуміння в цей день "спить". Тому є ймовірність дрібних сварок і конфліктів.

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