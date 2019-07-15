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16 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 липня – вівторок

Сьогодні, 16 липня, віряни вшановують Мокія та Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православна церква 16 липня шанує мучеників Мокія і Марка, які постраждали за віру в Христа в IV столітті. Їх схопили як християн і відправили на суд правителя Максиміана. За відмову принести жертву ідолам Мокія і Марка стратили через усікновення мечем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Євстафій, Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Філіп, Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 622 – початок ісламського календаря.
  • 1643 – експедиція голландського мореплавця Мартіна де Фриза відкрила острів Сахалін.
  • 1661 – Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.
  • 1790 – округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначений як місце розташування уряду США.
  • 1909 – заснували компанію "Audi".
  • 1912 – у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку.
  • 1923 – Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.
  • 1932 – центр Донецької області перенесений з Бахмута в Сталіно (нині Донецьк).
  • 1945 – США підірвали першу атомну бомбу.
  • 1951 – опубліковано повість Дж. Селінджера "Над прірвою у житі".
  • 1965 – відкрили тунель під Монбланом, що зв'язав транспортним сполученням Францію й Італію.
  • 1972 – Олег Блохін дебютував у збірній СРСР (товариський матч з Фінляндією).
  • 1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
  • 1996 – Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунею.
  • 2010 – в Одесі відкрили новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.
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ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИПНЯ

  • 1486 – Андреа дель Сарто, італійський художник епохи Відродження, представник флорентійської школи Високого Відродження.
  • 1571 – Теодор Галле, фламандський гравер, малювальник, ілюстратор і видавець епохи раннього бароко.
  • 1722 – Джозеф Вілтон, англійський скульптор. Був одним із засновників Королівської академії мистецтв в 1768 році.
  • 1723 – Джошуа Рейнольдс, британський художник.
  • 1796 – Каміль Коро, французький живописець.
  • 1872 – Руал Амундсен, норвезький полярний дослідник, перший підкорювач Південного полюса.
  • 1881– Зеньківський Василь Васильович, український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч.
  • 1908 – Василь Барка, український письменник і перекладач.
  • 1928 – Роберт Шеклі, американський письменник-фантаст
  • 1931 – Ковтун Володимир Гаврилович, український письменник.
  • 1937 – Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно.
  • 1942 – Борис Небієрідзе, український кінорежисер, сценарист і актор грузинського походження.
  • 1948 – Марія Стефюк, українська оперна співачка.
  • 1953 – Мозлі Іан, рок-музикант, ударник гурту "Marillion".
  • 1968 – Ларрі Сенгер, один із засновників Вікіпедії.
  • 1993 – Ганна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.
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Ада Роговцева

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину, це до ясного дня.
  • Комарі та мошки роєм літають, це на гарну погоду в найближчий тиждень.
  • Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.
  • Якщо на зоряному небі яскраво горить полярна зірка, то можна йти на ведмедя.
  • Перед негодою собака мало їсть, риє лапами землю або катається по землі, багато спить.
  • Сон з 15 на 16 липня віщий. Він почне виконуватися відразу ж, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення для іменинників дня. Сновидіння, побачене вдень 16 липня, виповниться дуже скоро.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • За народними прикметами, 16 липня – нещасливий день. Не починайте в цей час ніяких нових справ.
  • Та й взагалі будьте обережними – остерігайтеся небезпечних місць та ситуацій.
  • Також слідкуйте за здоров'ям. Не відкладайте похід до лікаря, якщо у вас з'явилися якісь симптоми.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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