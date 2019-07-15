16 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 липня, віряни вшановують Мокія та Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православна церква 16 липня шанує мучеників Мокія і Марка, які постраждали за віру в Христа в IV столітті. Їх схопили як християн і відправили на суд правителя Максиміана. За відмову принести жертву ідолам Мокія і Марка стратили через усікновення мечем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Євстафій, Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Філіп, Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

622 – початок ісламського календаря.

1643 – експедиція голландського мореплавця Мартіна де Фриза відкрила острів Сахалін.

1661 – Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.

1790 – округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначений як місце розташування уряду США.

1909 – заснували компанію "Audi".

1912 – у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку.

1923 – Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.

1932 – центр Донецької області перенесений з Бахмута в Сталіно (нині Донецьк).

1945 – США підірвали першу атомну бомбу.

1951 – опубліковано повість Дж. Селінджера "Над прірвою у житі".

1965 – відкрили тунель під Монбланом, що зв'язав транспортним сполученням Францію й Італію.

1972 – Олег Блохін дебютував у збірній СРСР (товариський матч з Фінляндією).

1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

1996 – Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунею.

2010 – в Одесі відкрили новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИПНЯ

1486 – Андреа дель Сарто, італійський художник епохи Відродження, представник флорентійської школи Високого Відродження.

1571 – Теодор Галле, фламандський гравер, малювальник, ілюстратор і видавець епохи раннього бароко.

1722 – Джозеф Вілтон, англійський скульптор. Був одним із засновників Королівської академії мистецтв в 1768 році.

1723 – Джошуа Рейнольдс, британський художник.

1796 – Каміль Коро, французький живописець.

1872 – Руал Амундсен, норвезький полярний дослідник, перший підкорювач Південного полюса.

1881– Зеньківський Василь Васильович, український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч.

1908 – Василь Барка, український письменник і перекладач.

1928 – Роберт Шеклі, американський письменник-фантаст

1931 – Ковтун Володимир Гаврилович, український письменник.

1937 – Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно.

1942 – Борис Небієрідзе, український кінорежисер, сценарист і актор грузинського походження.

1948 – Марія Стефюк, українська оперна співачка.

1953 – Мозлі Іан, рок-музикант, ударник гурту "Marillion".

1968 – Ларрі Сенгер, один із засновників Вікіпедії.

1993 – Ганна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.

Ада Роговцева

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину, це до ясного дня.

Комарі та мошки роєм літають, це на гарну погоду в найближчий тиждень.

Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.

Якщо на зоряному небі яскраво горить полярна зірка, то можна йти на ведмедя.

Перед негодою собака мало їсть, риє лапами землю або катається по землі, багато спить.

Сон з 15 на 16 липня віщий. Він почне виконуватися відразу ж, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення для іменинників дня. Сновидіння, побачене вдень 16 липня, виповниться дуже скоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

За народними прикметами, 16 липня – нещасливий день. Не починайте в цей час ніяких нових справ.

Та й взагалі будьте обережними – остерігайтеся небезпечних місць та ситуацій.

Також слідкуйте за здоров'ям. Не відкладайте похід до лікаря, якщо у вас з'явилися якісь симптоми.

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