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15 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 травня – неділя

Сьогодні, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім'ї, а віряни вшановують пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 15 травня православна церква вшановує пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, а також Феодул. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день сім'ї.
  • Міжнародний день захисту клімату.
  • Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби за переконаннями совісті.
  • День солом'яного бриля.
  • 1648 – відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького й авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня)
  • 1848 – з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848)
  • 1891 – Папа Римський Лев XIII видав енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії
  • 1905 – засновано Лас-Вегас
  • 1940 – у США в продажу з'явились нейлонові панчохи
  • 1948 – початок арабо-ізраїльської війни
  • 1955 – у Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії
  • 1957 – Велика Британія розпочала операцію Grapple: у 8 милях (13 кілометрів) над атолом Молден здійснено вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі)
  • 1976 – авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи – всі пасажири та члени екіпажу.​
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ХТО НАРОДИВСЯ 15 ТРАВНЯ

  • 1873 – Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави.
  • 1891 – Булгаков Михайло Опанасович, письменник, драматург, лібретист, лікар.
  • 1915 – Пол Самуельсон, американський економіст, нобелівський лауреат.
  • 1923 – Річард Аведон, американський фотограф.
  • 1935 – Радна Сахалтуєв, український художник і кінорежисер-мультиплікатор.
  • 1937 – Мадлен Олбрайт, американський державний діяч, держсекретар США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді).
  • 1938 – Мірей Дарк, французька акторка, дружина Алена Делона.
  • 1948 – Браян Іно, колишній учасник Roxy Music, композитор-експериментатор, успішний продюсер.
  • 1953 – Майк Олдфілд, знаменитий англійський музикант-мультиінструменталіст.
  • 1956 – Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії.
  • 1965 – Марк Колвілл, бас-гітарист британської групи Tindersticks.
  • 1972 – Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.
  • 1983 – Олександр Кулаков, білоруський хокеїст.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо соловей весь день голосно співає, то це означає, що він проводжає весну, і пора зустрічати літо
  • Ясний захід сонця в день Бориса і Гліба – літо буде теж ясним і без опадів
  • Святого Бориса в народі називали баришником, бо народ відзначав це свято в надії отримати прибуток – бариш. Якщо купець в цей день успішно продає свій товар, то весь рік у нього гроші будуть водитися
  • Теплий день – прикмета до того, що буде хліб темний
  • Спостерігали за зозулею. Якщо вона сиділа ближче до верхівки дерева, то ярові посіви будуть високими. Якщо ж вона сидить ближче до землі, то ярові посіви будуть низькими, і на багатий врожай можна не розраховувати.
  • Хто при співі солов’я сорочку скине, того блохи не покусають
  • Соловей завжди перестає співати перед негодою
  • Теплий день 15 травня – буде небагатий урожай хліба
  • Якщо зацвіла черемха і солов’ї заспівали, то можна очікувати похолодання двотижневого
  • Птах співає на голі дерева – прикмета до того, що буде неврожай в саду
  • Вода пішла на спад, і солов’їні трелі чути – пора починати посів.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не гоже цього дня зловживати алкоголем, а також надто багато їсти;
  • Не можна брати гроші у борг;
  • Не бажано лінуватися та байдикувати;
  • Категорично заборонено сваритися та ображати рідних і близьких.

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