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15 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім'ї, а віряни вшановують пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 15 травня православна церква вшановує пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, а також Феодул. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день сім'ї.
- Міжнародний день захисту клімату.
- Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби за переконаннями совісті.
- День солом'яного бриля.
- 1648 – відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького й авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня)
- 1848 – з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848)
- 1891 – Папа Римський Лев XIII видав енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії
- 1905 – засновано Лас-Вегас
- 1940 – у США в продажу з'явились нейлонові панчохи
- 1948 – початок арабо-ізраїльської війни
- 1955 – у Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії
- 1957 – Велика Британія розпочала операцію Grapple: у 8 милях (13 кілометрів) над атолом Молден здійснено вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі)
- 1976 – авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи – всі пасажири та члени екіпажу.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ТРАВНЯ
- 1873 – Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави.
- 1891 – Булгаков Михайло Опанасович, письменник, драматург, лібретист, лікар.
- 1915 – Пол Самуельсон, американський економіст, нобелівський лауреат.
- 1923 – Річард Аведон, американський фотограф.
- 1935 – Радна Сахалтуєв, український художник і кінорежисер-мультиплікатор.
- 1937 – Мадлен Олбрайт, американський державний діяч, держсекретар США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді).
- 1938 – Мірей Дарк, французька акторка, дружина Алена Делона.
- 1948 – Браян Іно, колишній учасник Roxy Music, композитор-експериментатор, успішний продюсер.
- 1953 – Майк Олдфілд, знаменитий англійський музикант-мультиінструменталіст.
- 1956 – Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії.
- 1965 – Марк Колвілл, бас-гітарист британської групи Tindersticks.
- 1972 – Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.
- 1983 – Олександр Кулаков, білоруський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо соловей весь день голосно співає, то це означає, що він проводжає весну, і пора зустрічати літо
- Ясний захід сонця в день Бориса і Гліба – літо буде теж ясним і без опадів
- Святого Бориса в народі називали баришником, бо народ відзначав це свято в надії отримати прибуток – бариш. Якщо купець в цей день успішно продає свій товар, то весь рік у нього гроші будуть водитися
- Теплий день – прикмета до того, що буде хліб темний
- Спостерігали за зозулею. Якщо вона сиділа ближче до верхівки дерева, то ярові посіви будуть високими. Якщо ж вона сидить ближче до землі, то ярові посіви будуть низькими, і на багатий врожай можна не розраховувати.
- Хто при співі солов’я сорочку скине, того блохи не покусають
- Соловей завжди перестає співати перед негодою
- Теплий день 15 травня – буде небагатий урожай хліба
- Якщо зацвіла черемха і солов’ї заспівали, то можна очікувати похолодання двотижневого
- Птах співає на голі дерева – прикмета до того, що буде неврожай в саду
- Вода пішла на спад, і солов’їні трелі чути – пора починати посів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не гоже цього дня зловживати алкоголем, а також надто багато їсти;
- Не можна брати гроші у борг;
- Не бажано лінуватися та байдикувати;
- Категорично заборонено сваритися та ображати рідних і близьких.
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