15 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім'ї, а віряни вшановують пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 15 травня православна церква вшановує пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, а також Феодул. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день сім'ї.

Міжнародний день захисту клімату.

Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби за переконаннями совісті.

День солом'яного бриля.

1648 – відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького й авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня)

1848 – з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848)

1891 – Папа Римський Лев XIII видав енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії

1905 – засновано Лас-Вегас

1940 – у США в продажу з'явились нейлонові панчохи

1948 – початок арабо-ізраїльської війни

1955 – у Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії

1957 – Велика Британія розпочала операцію Grapple: у 8 милях (13 кілометрів) над атолом Молден здійснено вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі)

1976 – авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи – всі пасажири та члени екіпажу.​

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ТРАВНЯ

1873 – Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави.

1891 – Булгаков Михайло Опанасович, письменник, драматург, лібретист, лікар.

1915 – Пол Самуельсон, американський економіст, нобелівський лауреат.

1923 – Річард Аведон, американський фотограф.

1935 – Радна Сахалтуєв, український художник і кінорежисер-мультиплікатор.

1937 – Мадлен Олбрайт, американський державний діяч, держсекретар США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді).

1938 – Мірей Дарк, французька акторка, дружина Алена Делона.

1948 – Браян Іно, колишній учасник Roxy Music, композитор-експериментатор, успішний продюсер.

1953 – Майк Олдфілд, знаменитий англійський музикант-мультиінструменталіст.

1956 – Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії.

1965 – Марк Колвілл, бас-гітарист британської групи Tindersticks.

1972 – Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.

1983 – Олександр Кулаков, білоруський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо соловей весь день голосно співає, то це означає, що він проводжає весну, і пора зустрічати літо

Ясний захід сонця в день Бориса і Гліба – літо буде теж ясним і без опадів

Святого Бориса в народі називали баришником, бо народ відзначав це свято в надії отримати прибуток – бариш. Якщо купець в цей день успішно продає свій товар, то весь рік у нього гроші будуть водитися

Теплий день – прикмета до того, що буде хліб темний

Спостерігали за зозулею. Якщо вона сиділа ближче до верхівки дерева, то ярові посіви будуть високими. Якщо ж вона сидить ближче до землі, то ярові посіви будуть низькими, і на багатий врожай можна не розраховувати.

Хто при співі солов’я сорочку скине, того блохи не покусають

Соловей завжди перестає співати перед негодою

Теплий день 15 травня – буде небагатий урожай хліба

Якщо зацвіла черемха і солов’ї заспівали, то можна очікувати похолодання двотижневого

Птах співає на голі дерева – прикмета до того, що буде неврожай в саду

Вода пішла на спад, і солов’їні трелі чути – пора починати посів.

​

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не гоже цього дня зловживати алкоголем, а також надто багато їсти;

Не можна брати гроші у борг;

Не бажано лінуватися та байдикувати;

Категорично заборонено сваритися та ображати рідних і близьких.

Читайте також: Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти