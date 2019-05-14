На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
15 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 651
Сьогодні, 15 травня, святкують Міжнародний день сім'ї та Міжнародний день клімату. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У релігійному календарі зазначено, що сьогодні вшановують перенесення мощей благовірних князів російських Бориса і Гліба, Святого Афанасія Великого, мучеників Еспера і Зої і чад їхніх, а також Путивльської ікони Божої Матері.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Еспер, Зоя, Киріак, Опанас, Роман та Феодул. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день сім'ї
- Міжнародний день клімату
- 1648 – битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького та авангардом військ Речі Посполитої
- 1848 – з цього дня, відповідно до закону австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, було скасовано селянські повинності у Галичині – селянська реформа 1848
- 1940 – у США почали продавати нейлонові панчохи.
- 2016 – Джамала принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2016
ХТО НАРОДИВСЯ 15 травня
- 1845 – Ілля Мечников, український та французький учений, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології. Талановитий чоловік отримав Нобелівську премію у галузі фізіології та медицини
- 1856 – Френк Баум, американський дитячий письменник, автор серії відомих казок про країну Оз.
- 1859 – П'єр Кюрі, французький фізик, який зумів відкрити радіоактивність, також отримав Нобелівську премію
- 1873 – Павло Скоропадський, гетьман, український державний, політичний і громадський діяч
- 1914 – Тенцинг Норгей, шерпський альпініст, який разом із новозеландцем Едмундом Гілларі під час британської експедиції у 1953 році під керівництвом Джона Ханта вперше в світі зумів підкорити найвищу вершину світу Еверест.
- 1935 – Радна Сахалтуєв, український художник та кінорежисер-мультиплікатор (Легенда про полум'яне серце, Чарівник Ох та Каїнові сльози)
- 1937 – Мадлен Олбрайт, перша жінка на посадів держсека СГА в адміністрації Білла Клінтона
- 1938 – Мірей Дарк, французька акторка, дружина Алена Делона (Високий блондин у чорному черевику, Повернення високого блондина)
- 1953 – Майк Олдфілд, знаменитий англійський музикант-мульти- інструменталіст.
- 1965 – Марк Колвілл, бас-гітарист британської групи Tindersticks.
- 1972 – Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.
-
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ясний захід сонця в цей день, то таким же буде і літо
- Якщо день теплий, то буде не надто багатий врожай
- Якщо чути спів солов'їв, то це означає, що птахи прощаються з весною та готуються зустрічати літо
- Сни у ніч на 15 травня збуваються, але частково. А от у денні сновидіння не варто вірити
- Якщо зозулю почути швидше, ніж солов'їв, то життя буде довгим, а літо буде малохмарним та теплим
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ображатися та сваритися з оточенням, а також вживати нецензурну лексику
- Не можна думати погано про інших людей, бо думки можуть обернутися проти вас
- Не можна купатися у водоймах
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам
- Не можна спати після обіду
Читайте також: Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
15:55Лілія Ребрик вразила мережу прозорою сукнею
-
15:29Мораес і Марлос у вишиванках привітали українців зі святом
-
15:25Компанія Fujitsu готує комп'ютерного суддю до Олімпіади 2020
-
15:00Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів
-
14:52Кейт Міддлтон з'явилася у сукні з дуже глибоким розрізом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:41Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
14:00Pianoбой випустив нову пісню Цілуй Мене із співачкою Shy: кліп і текст
-
13:49У Києві встановили пам'ятник гривні
-
13:36Партія ГОЛОС: з'явилася програма політсили Святослава Вакарчука
-
13:17Гра престолів 8: фанати зажадали перезняти фінальний сезон
-
13:00День вишиванки 2019: українські зірки показали, як відзначають свято
-
12:47У NASA показала місце аварії зонда на Місяці: фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:16Microsoft оновила графічний редактор Paint: що змінилося
-
12:00Анекдоти про школу: жарти про вчителів, учнів та навчання
-
11:40Легенди минулого століття: архівні фото найкрасивіших жінок
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
11:11Інавгурація Зеленського: дата інавгурації нового президента України
-
10:51У Сінгапурі випустили журнал, який написав штучний інтелект
-
10:26Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути
-
09:57Як сон, менший на 16 хвилин, впливає на вашу роботу
-
09:24Ось як приготувати смачний розсольник
-
08:51Евровидение 2019: когда и где смотреть онлайн 2 полуфинал 16 мая
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня
-
16:21ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
12:23Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
-
10:23Популярна музика: сучасні пісні за тиждень
-
08:00Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
-
07:33Скільки чашок кави можна випити без шкоди для здоров'я
- 13 травня
-
22:40Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ
-
21:05Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
19:00Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення
-
18:21Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
-
15:51ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!
-
12:14Сповідь продавця: шахрайські схеми під час продажу техніки, про які має знати кожен
-
08:15Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:23Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз