15 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 травня, святкують Міжнародний день сім'ї та Міжнародний день клімату. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У релігійному календарі зазначено, що сьогодні вшановують перенесення мощей благовірних князів російських Бориса і Гліба, Святого Афанасія Великого, мучеників Еспера і Зої і чад їхніх, а також Путивльської ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Еспер, Зоя, Киріак, Опанас, Роман та Феодул. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день сім'ї

Міжнародний день клімату

1648 – битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького та авангардом військ Речі Посполитої

1848 – з цього дня, відповідно до закону австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, було скасовано селянські повинності у Галичині – селянська реформа 1848

1940 – у США почали продавати нейлонові панчохи.

2016 – Джамала принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2016

ХТО НАРОДИВСЯ 15 травня

1845 – Ілля Мечников, український та французький учений, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології. Талановитий чоловік отримав Нобелівську премію у галузі фізіології та медицини

1856 – Френк Баум, американський дитячий письменник, автор серії відомих казок про країну Оз.

1859 – П'єр Кюрі, французький фізик, який зумів відкрити радіоактивність, також отримав Нобелівську премію

1873 – Павло Скоропадський, гетьман, український державний, політичний і громадський діяч

1914 – Тенцинг Норгей, шерпський альпініст, який разом із новозеландцем Едмундом Гілларі під час британської експедиції у 1953 році під керівництвом Джона Ханта вперше в світі зумів підкорити найвищу вершину світу Еверест.

1935 – Радна Сахалтуєв, український художник та кінорежисер-мультиплікатор (Легенда про полум'яне серце, Чарівник Ох та Каїнові сльози)

1937 – Мадлен Олбрайт, перша жінка на посадів держсека СГА в адміністрації Білла Клінтона

1938 – Мірей Дарк, французька акторка, дружина Алена Делона (Високий блондин у чорному черевику, Повернення високого блондина)

1953 – Майк Олдфілд, знаменитий англійський музикант-мульти- інструменталіст.

1965 – Марк Колвілл, бас-гітарист британської групи Tindersticks.

1972 – Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ясний захід сонця в цей день, то таким же буде і літо

Якщо день теплий, то буде не надто багатий врожай

Якщо чути спів солов'їв, то це означає, що птахи прощаються з весною та готуються зустрічати літо

Сни у ніч на 15 травня збуваються, але частково. А от у денні сновидіння не варто вірити

Якщо зозулю почути швидше, ніж солов'їв, то життя буде довгим, а літо буде малохмарним та теплим

поле соняшників

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна ображатися та сваритися з оточенням, а також вживати нецензурну лексику

Не можна думати погано про інших людей, бо думки можуть обернутися проти вас

Не можна купатися у водоймах

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам

Не можна спати після обіду

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